Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Dimitrov si ritira per infortunio, Medvedev ai quarti contro Sinner. Alcaraz supera Humbert e conquista i quarti di Wimbledon

Uno scivolone di Grigor Dimitrov durante il suo incontro degli ottavi di finale di Wimbledon contro Daniil Medvedev si è concluso con un possibile infortunio al ginocchio del bulgaro e il suo ritiro quando il punteggio era 5-3 in favore del russo. Il momento dell’infortunio si è verificato sul 3-2. Dimitrov ha cercato di continuare per qualche game in più, ma il suo ginocchio ha detto basta e si ritira da Londra. Nel frattempo, Medvedev si qualifica per i quarti di finale e si scontrerà con il numero uno del mondo: Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon 2024, superando una dura prova contro Ugo Humbert. Il campione spagnolo ha vinto con il punteggio di 6-3, 6-4, 1-6, 7-5, in un match che ha visto momenti di grande tennis alternati a fasi di difficoltà.

Alcaraz ha iniziato il match in modo brillante, aggiudicandosi i primi due set con un tennis aggressivo e preciso. Il suo servizio ed il suo diritto sono stati particolarmente efficaci, permettendogli di neutralizzare la potenza di Humbert.

Tuttavia, il francese ha mostrato una notevole resistenza nel terzo set. Approfittando di un calo di concentrazione di Alcaraz, Humbert ha alzato il livello del suo gioco, conquistando tre break consecutivi e dominando il parziale con un tennis quasi perfetto.

Il quarto set è stato il più combattuto, con entrambi i giocatori che hanno avuto momenti di difficoltà al servizio. Alcaraz ha dovuto fronteggiare un Humbert sempre più fiducioso e aggressivo, soprattutto in risposta. Il momento chiave è arrivato quando lo spagnolo ha salvato un game cruciale sul 3 a 4, 15-40 ed era alla battuta dal 3 a 1 in suo favore, ritrovando la concentrazione e riuscendo a chiudere poi il match piazzando il break decisivo sul 5 pari.

Il campione in carica attende ora il vincitore del match tra Tommy Paul e Roberto Bautista Agut nei quarti di finale, con l’obiettivo di difendere il suo titolo e confermarsi come uno dei grandi protagonisti di questo Wimbledon.

Slam Wimbledon C. Alcaraz [3] C. Alcaraz [3] 6 6 1 7 U. Humbert [16] U. Humbert [16] 3 4 6 5 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 U. Humbert 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 U. Humbert 30-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 U. Humbert 0-15 0-30 15-40 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

L. Sun vs E. Raducanu



Slam Wimbledon L. Sun L. Sun 6 5 6 E. Raducanu E. Raducanu 2 7 2 Vincitore: L. Sun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 E. Raducanu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 L. Sun 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 E. Raducanu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 E. Raducanu 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 L. Sun 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 E. Raducanu 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 E. Raducanu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 L. Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 E. Raducanu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 L. Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 E. Raducanu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Sun 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Raducanu 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Sun 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Raducanu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Raducanu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Sun 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-2 → 6-2 E. Raducanu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 L. Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 4-2 E. Raducanu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-0 → 3-1 E. Raducanu 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 L. Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 E. Raducanu 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0

E. Navarro vs C. Gauff



Slam Wimbledon E. Navarro [19] • E. Navarro [19] 0 2 C. Gauff [2] C. Gauff [2] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Navarro 2-2 C. Gauff 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

No.1 Court – Ore: 2:00pm

J. Paolini vs M. Keys



Slam Wimbledon J. Paolini [7] J. Paolini [7] 15 6 6 5 M. Keys [12] • M. Keys [12] 15 3 7 5 Vincitore: Paolini per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Keys 15-0 15-15 5-5 M. Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 J. Paolini 0-15 30-15 3-5 → 4-5 M. Keys 0-15 15-15 30-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 M. Keys 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Paolini 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 M. Keys 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 M. Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 M. Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

J. Sinner vs B. Shelton



Slam Wimbledon J. Sinner [1] J. Sinner [1] None 6 6 7 B. Shelton [14] • B. Shelton [14] None 2 4 6 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Shelton None-None 7-6 B. Shelton None-None 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 2-5 3-5 ace 4-5 5-5 6-5 6-6 7-6 7-7 7-8 ace 8-8 ace 9-8 9-9 9-10 df 6-6 → 7-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 B. Shelton 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 B. Shelton 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-2 → 0-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 B. Shelton 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 B. Shelton 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Sinner 2-1 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

G. Dimitrov vs D. Medvedev



Slam Wimbledon G. Dimitrov [10] G. Dimitrov [10] 0 3 D. Medvedev [5] • D. Medvedev [5] 15 5 Vincitore: D. Medvedev per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Medvedev 15-0 3-5 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-4 → 3-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 30-15 ace 3-0 → 3-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

No.2 Court – Ore: 12:00am

P. Badosa vs D. Vekic



Il match deve ancora iniziare

T. Paul vs R. Bautista Agut



Il match deve ancora iniziare

L. Glasspool / H. Dart vs F. Martin / C. Bucsa



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – Ore: 12:00am

R. Hijikata / J. Peers vs N. Skupski / M. Venus



Slam Wimbledon R. Hijikata / J. Peers R. Hijikata / J. Peers 4 7 4 N. Skupski / M. Venus [9] N. Skupski / M. Venus [9] 6 6 6 Vincitore: N. Skupski/M. Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Hijikata / J. Peers 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 N. Skupski / M. Venus 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 R. Hijikata / J. Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 R. Hijikata / J. Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 N. Skupski / M. Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Hijikata / J. Peers 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 N. Skupski / M. Venus 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Hijikata / J. Peers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 R. Hijikata / J. Peers 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-6 → 6-6 N. Skupski / M. Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Hijikata / J. Peers 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 N. Skupski / M. Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-5 → 4-5 R. Hijikata / J. Peers 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 3-4 → 3-5 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Hijikata / J. Peers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Hijikata / J. Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Hijikata / J. Peers 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Hijikata / J. Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 4-5 → 4-6 N. Skupski / M. Venus 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 R. Hijikata / J. Peers 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 N. Skupski / M. Venus 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Hijikata / J. Peers 15-0 30-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 R. Hijikata / J. Peers 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Skupski / M. Venus 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Hijikata / J. Peers 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

M. Willis / A. Barnett vs I. Dodig / H. Chan



Slam Wimbledon M. Willis / A. Barnett M. Willis / A. Barnett 0 6 0 I. Dodig / H. Chan [8] • I. Dodig / H. Chan [8] 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 I. Dodig / H. Chan 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Willis / A. Barnett 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 I. Dodig / H. Chan 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Willis / A. Barnett 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-2 → 5-2 I. Dodig / H. Chan 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Willis / A. Barnett 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 I. Dodig / H. Chan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Willis / A. Barnett 15-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 I. Dodig / H. Chan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Willis / A. Barnett 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

M. Gonzalez / U. Eikeri vs J. Rojer / B. Mattek-Sands



Il match deve ancora iniziare

R. Galloway / I. Neel vs J. Murray / T. Townsend



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon T. Babos / N. Kichenok T. Babos / N. Kichenok 4 6 6 N. Melichar-Martinez / E. Perez [3] N. Melichar-Martinez / E. Perez [3] 6 2 2 Vincitore: T. Babos/N. Kichenok Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Babos / N. Kichenok 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 6-2 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 T. Babos / N. Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 N. Melichar-Martinez / E. Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 T. Babos / N. Kichenok 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Babos / N. Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Babos / N. Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 N. Melichar-Martinez / E. Perez 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-1 → 5-2 T. Babos / N. Kichenok 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 N. Melichar-Martinez / E. Perez 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 T. Babos / N. Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 N. Melichar-Martinez / E. Perez 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 T. Babos / N. Kichenok 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Babos / N. Kichenok 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Babos / N. Kichenok 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 T. Babos / N. Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 3-2 T. Babos / N. Kichenok 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 2-2 N. Melichar-Martinez / E. Perez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 T. Babos / N. Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 N. Melichar-Martinez / E. Perez 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

T. Babos/ N. Kichenokvs N. Melichar-Martinez/ E. Perez

R. Ram / J. Salisbury vs A. Mies / J. Smith



Slam Wimbledon R. Ram / J. Salisbury [3] R. Ram / J. Salisbury [3] 0 6 3 2 A. Mies / J. Smith • A. Mies / J. Smith 0 4 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Mies / J. Smith 2-1 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Ram / J. Salisbury 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Mies / J. Smith 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Mies / J. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 4-2 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Mies / J. Smith 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Mies / J. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

N. Skupski / D. Krawczyk vs R. Matos / L. Stefani



Il match deve ancora iniziare

M. Arevalo / S. Zhang vs R. Ram / K. Volynets



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ore: 12:00am

I. Khromacheva / K. Rakhimova vs G. Dabrowski / E. Routliffe



Slam Wimbledon I. Khromacheva / K. Rakhimova I. Khromacheva / K. Rakhimova 6 6 5 G. Dabrowski / E. Routliffe [2] G. Dabrowski / E. Routliffe [2] 7 3 7 Vincitore: G. Dabrowski/E. Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 I. Khromacheva / K. Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 I. Khromacheva / K. Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 0-1 → 1-1 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 I. Khromacheva / K. Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 I. Khromacheva / K. Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* df 3*-2 3*-3 3-4* df 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 I. Khromacheva / K. Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 I. Khromacheva / K. Rakhimova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

K. Siniakova / T. Townsend vs L. Fernandez / E. Shibahara



Il match deve ancora iniziare

H. Heliovaara / G. Dabrowski vs M. Venus / E. Routliffe



Il match deve ancora iniziare

N. Lammons / E. Shibahara vs M. Purcell / D. Yastremska



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 12:00am

V. Frydrych vs M. Mrva



Il match deve ancora iniziare

I. Ivanova vs I. Lacy



Slam Wimbledon I. Ivanova [16] I. Ivanova [16] 2 6 6 I. Lacy I. Lacy 6 2 2 Vincitore: I. Ivanova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 I. Lacy 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 5-2 → 6-2 I. Ivanova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 I. Lacy 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 I. Ivanova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 4-1 I. Lacy 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 I. Ivanova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 I. Lacy 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-0 → 2-0 I. Ivanova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Lacy 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 I. Ivanova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 I. Lacy 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 I. Ivanova 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 I. Lacy 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 3-1 I. Ivanova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 I. Lacy 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 I. Ivanova 0-15 0-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 I. Lacy 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 2-6 I. Ivanova 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 I. Lacy 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df df 40-A df 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 I. Ivanova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 I. Lacy 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 I. Ivanova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 I. Lacy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 I. Ivanova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

L. Preda vs M. Ceban



Slam Wimbledon L. Preda [5] • L. Preda [5] 40 0 M. Ceban M. Ceban 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Preda 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 0-1 M. Ceban 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

J. De Zeeuw vs M. Xu



Il match deve ancora iniziare

M. Schoenhaus vs C. Robertson



Il match deve ancora iniziare

K. Bigun vs M. Carrier



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

H. Smart vs A. Penickova



Il match deve ancora iniziare

K. Schinnerer vs J. Diack



Il match deve ancora iniziare

F. Johnson vs A. Kovackova



Il match deve ancora iniziare

F. Cina vs Z. Hamrouni



Il match deve ancora iniziare

G. Paskauskas vs L. Samson



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 12:00am

R. Jamrichova vs C. McNeil



Il match deve ancora iniziare

T. Derepasko vs F. Thomas



Il match deve ancora iniziare

E. Sartz-Lunde vs M. Stankiewicz



Slam Wimbledon E. Sartz-Lunde • E. Sartz-Lunde 15 2 M. Stankiewicz M. Stankiewicz 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Sartz-Lunde 0-15 15-15 2-1 M. Stankiewicz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 E. Sartz-Lunde 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 M. Stankiewicz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

I. Jovic vs J. Pastikova



Il match deve ancora iniziare

E. Yaneva vs W. Sonobe



Il match deve ancora iniziare

T. Grant vs L. Tagger



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 12:00am

V. Valdmannova vs O. Carneiro



Il match deve ancora iniziare

J. Vandromme vs G. Jang



Slam Wimbledon J. Vandromme [10] J. Vandromme [10] 6 6 G. Jang G. Jang 1 1 Vincitore: J. Vandromme Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Vandromme 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 G. Jang 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 J. Vandromme 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 G. Jang 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Vandromme 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 G. Jang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Vandromme 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Jang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-1 → 6-1 J. Vandromme 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 G. Jang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 J. Vandromme 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Jang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 J. Vandromme 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Jang 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

A. Karahan vs D. Rapagnetta



Il match deve ancora iniziare

T. Kostovic vs M. El Allami



Il match deve ancora iniziare

C. Woestendick vs T. Sickenberger



Il match deve ancora iniziare

M. Zeitune vs T. Faurel



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

M. Stojsavljevic vs A. Urhobo



Il match deve ancora iniziare

A. Korpanec Davies vs J. Stusek



Il match deve ancora iniziare

P. Brunclik vs H. Jefferson



Il match deve ancora iniziare

R. Bennani vs O. Bonding



Il match deve ancora iniziare

M. Crossley vs E. Ionescu



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 12:00am

R. Roura Llaverias vs E. Koike



Il match deve ancora iniziare

J. Kim vs J. Kennedy



Il match deve ancora iniziare

R. Goto vs A. Arystanbekova



Slam Wimbledon R. Goto • R. Goto 40 6 0 2 A. Arystanbekova A. Arystanbekova 15 2 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Goto 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 A. Arystanbekova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 R. Goto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Arystanbekova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 R. Goto 15-0 15-15 df 15-30 0-5 → 0-6 A. Arystanbekova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 R. Goto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 A. Arystanbekova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 R. Goto 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 A. Arystanbekova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Goto 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Arystanbekova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 R. Goto 15-0 30-0 40-15 3-2 → 4-2 A. Arystanbekova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 R. Goto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 A. Arystanbekova 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 2-1 R. Goto 0-15 0-30 30-30 ace 30-40 40-40 0-1 → 1-1 A. Arystanbekova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

E. Tichackova vs T. Frodin



Il match deve ancora iniziare

A. Fedotova vs C. Esquiva Banuls



Il match deve ancora iniziare

L. Vladson vs S. Zhenikhova



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 12:00am

G. de Almeida vs A. Omarkhanov



Il match deve ancora iniziare

N. Honda vs M. Tobon



Il match deve ancora iniziare

J. Leach vs I. Almazan Valiente



Il match deve ancora iniziare

A. Vasilev vs J. Kumstat



Il match deve ancora iniziare

K. Penickova vs Y. Kotliar



Il match deve ancora iniziare

D. Hwang vs R. Jodar



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 12:00am

T. Svajda vs H. Jones



Il match deve ancora iniziare

M. Malige vs N. Budkov Kjaer



Slam Wimbledon M. Malige • M. Malige 40 3 3 N. Budkov Kjaer [2] N. Budkov Kjaer [2] 40 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Malige 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 3-2 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Malige 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Malige 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Malige 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Malige 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Malige 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Malige 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Malige 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

R. Dencheva vs M. Buchnik



Il match deve ancora iniziare

S. Lam vs M. Pohankova



Il match deve ancora iniziare

S. Tsujioka vs E. Jones



Il match deve ancora iniziare

L. Cinalli vs L. Nilsson



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon S. Ofner / S. Weissborn • S. Ofner / S. Weissborn 30 4 S. Baez / D. Brown S. Baez / D. Brown 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Ofner / S. Weissborn 15-0 30-0 30-15 30-30 4-3 S. Baez / D. Brown 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Ofner / S. Weissborn 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Baez / D. Brown 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 S. Ofner / S. Weissborn 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 S. Baez / D. Brown 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Ofner / S. Weissborn 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 S. Baez / D. Brown 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

B. Krejcikova / L. Siegemund vs H. Baptiste / A. Parks



Il match deve ancora iniziare

S. Hsieh / E. Mertens vs E. Appleton / Y. Miyazaki



Slam Wimbledon S. Hsieh / E. Mertens [1] S. Hsieh / E. Mertens [1] 6 6 E. Appleton / Y. Miyazaki E. Appleton / Y. Miyazaki 1 2 Vincitore: S. Hsieh/E. Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Appleton / Y. Miyazaki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 S. Hsieh / E. Mertens 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 E. Appleton / Y. Miyazaki 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 S. Hsieh / E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Appleton / Y. Miyazaki 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Hsieh / E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Appleton / Y. Miyazaki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Appleton / Y. Miyazaki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 E. Appleton / Y. Miyazaki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Appleton / Y. Miyazaki 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Appleton / Y. Miyazaki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

J. Withrow / A. Sutjiadi vs A. Vavassori / S. Errani



Il match deve ancora iniziare

J. Zielinski / S. Hsieh vs H. Nys / D. Schuurs



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 12:00am

M. Gonzalez / A. Molteni vs T. Machac / Z. Zhang



Slam Wimbledon M. Gonzalez / A. Molteni [11] M. Gonzalez / A. Molteni [11] 7 6 T. Machac / Z. Zhang T. Machac / Z. Zhang 6 4 Vincitore: M. Gonzalez/A. Molteni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Machac / Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Gonzalez / A. Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Machac / Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 T. Machac / Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Machac / Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Machac / Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 ace 6*-4 6-6 → 7-6 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 T. Machac / Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Machac / Z. Zhang 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 T. Machac / Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Machac / Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Gonzalez / A. Molteni 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Machac / Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 T. Machac / Z. Zhang 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Muhammad / A. Sutjiadi vs D. Shnaider / E. Vesnina



Slam Wimbledon A. Muhammad / A. Sutjiadi [15] A. Muhammad / A. Sutjiadi [15] 6 3 6 D. Shnaider / E. Vesnina D. Shnaider / E. Vesnina 2 6 3 Vincitore: A. Muhammad/A. Sutjiadi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Muhammad / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 D. Shnaider / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Muhammad / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 D. Shnaider / E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Muhammad / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Shnaider / E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Muhammad / A. Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Shnaider / E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Muhammad / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Shnaider / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Muhammad / A. Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 D. Shnaider / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Muhammad / A. Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-2 → 3-3 D. Shnaider / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Muhammad / A. Sutjiadi 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 D. Shnaider / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Muhammad / A. Sutjiadi 0-15 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 1-0 → 2-0 D. Shnaider / E. Vesnina 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Muhammad / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 D. Shnaider / E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Muhammad / A. Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 D. Shnaider / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Muhammad / A. Sutjiadi 15-0 15-15 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Shnaider / E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Muhammad / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Shnaider / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

C. Broom / A. Fery vs W. Koolhof / N. Mektic



Il match deve ancora iniziare

M. Ebden / E. Perez vs A. Molteni / A. Muhammad



Il match deve ancora iniziare

J. Cash / M. Lumsden vs H. Patten / O. Nicholls



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

L. Kichenok / J. Ostapenko vs T. Mihalikova / O. Nicholls



Il match deve ancora iniziare

S. Gonzalez / G. Olmos vs L. Johnson / F. Christie



Il match deve ancora iniziare

M. Pavic / L. Kichenok vs J. Peers / N. Melichar-Martinez



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 12:00am

S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin vs C. Eubanks / E. King



Slam Wimbledon S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin [6] S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin [6] 3 6 C. Eubanks / E. King C. Eubanks / E. King 6 7 Vincitore: C. Eubanks/E. King Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 df 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* df 6-6 → 6-7 C. Eubanks / E. King 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Eubanks / E. King 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 C. Eubanks / E. King 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Eubanks / E. King 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 30-0 2-2 → 3-2 C. Eubanks / E. King 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Eubanks / E. King 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Eubanks / E. King 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Eubanks / E. King 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 C. Eubanks / E. King 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 1-2 → 1-3 C. Eubanks / E. King 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Eubanks / E. King 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

M. Granollers / H. Zeballos vs N. Mahut / S. Mansouri



Il match deve ancora iniziare

M. Kostyuk / E. Ruse vs Y. Sizikova / Y. Wang



Il match deve ancora iniziare

K. Krawietz / A. Panova vs A. Krajicek / L. Siegemund



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon M. McDonald / B. Shelton M. McDonald / B. Shelton 15 6 6 5 F. Cobolli / L. Sonego • F. Cobolli / L. Sonego 40 2 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Cobolli / L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 M. McDonald / B. Shelton 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Cobolli / L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. McDonald / B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 F. Cobolli / L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. McDonald / B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Cobolli / L. Sonego 15-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. McDonald / B. Shelton 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cobolli / L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* df 6-6 → 6-7 F. Cobolli / L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. McDonald / B. Shelton 15-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Cobolli / L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. McDonald / B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Cobolli / L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. McDonald / B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Cobolli / L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. McDonald / B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Cobolli / L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. McDonald / B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Cobolli / L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. McDonald / B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Cobolli / L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 M. McDonald / B. Shelton 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Cobolli / L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 M. McDonald / B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 F. Cobolli / L. Sonego 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-1 → 3-1 M. McDonald / B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Cobolli / L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. McDonald / B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

J. Salisbury / H. Watson vs S. Gille / N. Kichenok



Il match deve ancora iniziare