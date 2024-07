Wimbledon: Il programma di Domenica 07 Luglio 2024. Apre Paolini e poi Sinner per i colori italiani

Centre Court – Ore: 2:30pm (ora italiana)

C. Alcaraz vs U. Humbert

L. Sun vs E. Raducanu

E. Navarro vs C. Gauff

No.1 Court – Ore: 2:00pm

J. Paolini vs M. Keys

J. Sinner vs B. Shelton

G. Dimitrov vs J. Struff O Medvedev