Wimbledon: Fognini in vantaggio, ma la pioggia rimanda il verdetto a domani

La corsa di Fabio Fognini verso il suo primo ottavo di finale a Wimbledon dovrà attendere ancora un giorno. Il match contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut è stato interrotto per pioggia sul più bello, con l’italiano in vantaggio per due set a uno, ma sotto 4-5 nel quarto set ma senza break.

La partita, iniziata con grande intensità, ha visto Fognini perdere il primo set al tie-break per 8-6, nonostante un vantaggio iniziale nel tiebreak di 4-1. Il ligure ha però mostrato grande carattere, aggiudicandosi il secondo set per 6-3 grazie a un break decisivo nell’ottavo game.

Il terzo set ha offerto un tennis spettacolare, con Fognini capace di ribaltare uno svantaggio iniziale di 0-3. L’italiano ha salvato due set point sul 4-5 e, con una serie di passanti magistrali, ha strappato il servizio a Bautista Agut nel game successivo, chiudendo 7-5.

Il quarto set dopo uno scambio di break e controbreak, la pioggia ha fatto la sua comparsa sul 5-4 per lo spagnolo, con Fognini al servizio.

La partita riprenderà domani, con Fognini che avrà l’opportunità di scrivere una pagina importante della sua carriera. Mai prima d’ora, infatti, il talentuoso ligure era arrivato così vicino agli ottavi di finale nel tempio del tennis su erba.

L’esperienza e la classe di Fognini saranno messe alla prova contro la solidità di Bautista Agut.

Slam Wimbledon R. Bautista Agut R. Bautista Agut 0 7 3 5 5 F. Fognini • F. Fognini 0 6 6 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 F. Fognini 5-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 df 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df df 2-1 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 F. Fognini 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 R. Bautista Agut 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 F. Fognini 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* ace 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* df 3*-4 df 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 6-5 → 6-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 df 40-30 ace 5-5 → 6-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 ace ace 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico