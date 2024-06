Roland Garros: Il programma completo di Domenica 02 Giugno 2024. In campo Sinner, Arnaldi e Cocciaretto in singolare

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Match 1: Iga Swiatek vs Anastasia Potapova

Match 2: Coco Gauff vs Elisabetta Cocciaretto

Match 3: Felix Auger-aliassime vs Carlos Alcaraz

Match 4: Corentin Moutet vs Jannik Sinner (Non prima ore 20:15)

—

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Match 1: Olga Danilovic vs Marketa Vondrousova

Match 2: Matteo Arnaldi vs Stefanos Tsitsipas

Match 3: Clara Tauson vs Ons Jabeur

Match 4: Hubert Hurkacz vs (da definire)

—

**Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00**

Match 1: Michael Venus / Jamie Murray vs Lucas Pouille / Gregoire Barrere

Match 2: Diane Parry / Maria Lourdes Carle vs Sara Sorribes Tormo / Marie Bouzkova

Match 3: Gregoire Barrere / Chloé Paquet vs Santiago Gonzalez / Giuliana Olmos

Match 4: Michael Venus / Erin Routliffe vs Hugo Nys / Hao-Ching Chan

—

**Court 14 – Ore: -**

Match 1: Arantxa Rus / Anna Blinkova vs Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri

Match 2: Pierre-Hugues Herbert / Fiona Ferro vs Joe Salisbury / Heather Watson

Match 3: Katerina Siniakova / Coco Gauff vs Yifan Xu / Anna Danilina

Match 4: Neal Skupski / Desirae Krawczyk vs Gonzalo Escobar / Shuko Aoyama

—

**Court 7 – Ore: 11:00**

Match 1: Evan King / Christopher Eubanks vs Jan Zielinski / Hugo Nys

Match 2: Marcelo Melo / Rafael Matos vs Andrea Vavassori / Simone Bolelli

Match 3: Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok vs Andres Molteni / Cristina Bucsa

Match 4: Nicolas Mahut / Alizé Cornet vs Edouard Roger-Vasselin / Laura Siegemund

Match 5: Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas vs John-Patrick Smith / Denys Molchanov

—

**Court 6 – Ore: 11:00**

Match 1: Aldila Sutjiadi / Asia Muhammad vs Alexandra Panova / Giuliana Olmos

Match 2: Albano Olivetti / Elixane Lechemia vs Tim Puetz / Miyu Kato

Match 3: Martina Trevisan / Elisabetta Cocciaretto vs Jaqueline Cristian / Ana Bogdan

—

**Court 2 – Ore: -**

Match 1: Elena Vesnina / Anna Kalinskaya vs Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan

Match 2: Katarzyna Kawa / Nao Hibino vs Vera Zvonareva / Mirra Andreeva

Match 3: Joran Vliegen / Barbora Krejcikova vs Ivan Dodig / Donna Vekic

—

**Court 3 – Ore: 11:00**

Match 1: Monica Niculescu / Cristina Bucsa vs Bethanie Mattek-Sands / Sofia Kenin

Match 2: Linda Noskova / Tereza Mihalikova vs Laura Siegemund / Barbora Krejcikova

Match 3: Marcelo Arevalo / Shuai Zhang vs Austin Krajicek / Bethanie Mattek-Sands

Match 4: Maximo Gonzalez / Ulrikke Eikeri vs Jackson Withrow / Aldila Sutjiadi

—

**Court 4 – Ore: 11:00**

Match 1: Roman Safiullin / John Peers vs Joran Vliegen / Sander Gille

Match 2: Neal Skupski / Andreas Mies vs Zhizhen Zhang / Tomas Machac

Match 3: Jasmine Paolini / Sara Errani vs Bernarda Pera / Magda Linette

Match 4: Sander Gille / Vera Zvonareva vs John Peers / Nicole Melichar-Martinez

—

**Court 5 – Ore: -**

Match 1: Marcelo Zormann / Orlando Luz vs Matthew Ebden / Rohan Bopanna

Match 2: Elise Mertens / Su-Wei Hsieh vs Diana Shnaider / Emma Navarro

Match 3: Rohan Bopanna / Veronika Kudermetova vs Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova

—

**Court 8 – Ore: -**

Match 1: Alternates Alternates / Alternates Alternates vs Jackson Withrow / Nathaniel Lammons

Match 2: Yana Sizikova / Anastasia Potapova vs Lidziya Marozava / Tamara Korpatsch

Match 3: Camila Osorio / Elina Avanesyan vs Xinyu Wang / Ena Shibahara

—

**Court 9 – Ore: 11:00**

Match 1: Kristiana Sidorova vs Daphnée Mpetshi Perricard

Match 2: Mees Rottgering vs Mae Malige

Match 3: Pierre Antoine Faut vs Lorenzo Carboni

Match 4: Nauhany Vitoria Leme da Silva vs Laura Samson

Match 5: Thomas Faurel vs Andrea De Marchi

Match 6: Alice Soulie vs Mia Pohankova

—

**Court 10 – Ore: 11:00**

Match 1: Margot Phanthala vs Teodora Kostovic

Match 2: Lucas Marionneau vs Alexander Razeghi

Match 3: Lucie Urbanova vs Lea Nilsson

Match 4: Yelyzaveta Kotliar vs Ophélie Boullay

Match 5: Felix Balshaw vs Max Schoenhaus

Match 6: Charlie Camus vs Petr Brunclik

—

**Court 11 – Ore: 11:00**

Match 1: Jangjun Kim vs Charlie Robertson

Match 2: Monika Ekstrand vs Laima Vladson

Match 3: Tereza Valentova vs Noemi Basiletti

Match 4: Andres Santamarta Roig vs Ian Mayew

Match 5: Ena Koike vs Gloriana Nahum

Match 6: Asylzhan Arystanbekova vs Eliska Tichackova

—

**Court 12 – Ore: 11:00**

Match 1: Tomasz Berkieta vs Izan Almazan Valiente

Match 2: Sonja Zhiyenbayeva vs Wakana Sonobe

Match 3: Matthew Forbes vs Daniil Sarksian

Match 4: Gaeul Jang vs Iva Jovic

Match 5: Henry Bernet vs Nicolai Budkov Kjaer

Match 6: Hannah Klugman vs Luna Maria Cinalli

—

**Court 13 – Ore: 11:00**

Match 1: Olivia Carneiro vs Monika Stankiewicz

Match 2: Jan Klimas vs Hayden Jones

Match 3: Renata Jamrichova vs Yoana Konstantinova

Match 4: Max Stenzer vs Maxim Mrva

Match 5: Elizara Yaneva vs Mika Stojsavljevic

Match 6: Oliver Bonding vs Gustavo Ribeiro De Almeida

—

**Court TBA 1 – Ore: 17:00**

Match 1: Tomas Machac / Katerina Siniakova vs Jan Zielinski / Su-Wei Hsieh

Match 2: Nathaniel Lammons / Ena Shibahara vs Stefanos Tsitsipas / Paula Badosa