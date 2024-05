ATP 250 Ginevra: Cobolli ribalta Shelton! Era sotto un set e 4-2 nel secondo

Che rimonta Flavio Cobolli! L’azzurro all’ATP 250 di Ginevra è bravo a restare in scia a un Ben Shelton partito forte e prendersi la chance per riaprire il match quando era a due passi dalla sconfitta, sotto 4-6 2-4. In quel frangente l’americano ha smarrito il servizio e bravissimo è stato Cobolli ad alzare il ritmo, rischiare e mettere pressione all’americano, crollato in errori e incertezze e quindi sorpassato da un Flavio consistente e prontissimo a scappare via con colpi sempre più potenti e aggressivi. Vince un tiebreak perfetto Cobolli lasciando solo un punto al rivale e chiude per 4-6 7-6 6-2, meritando un successo che lo porta ai quarti di finale del torneo svizzero, dove affronterà Shevchenko. Shelton era partito a tutta, quasi ingiocabile al servizio e con colpi molto spettacolari, oltre che potenti, ma ha pagato a carissimo prezzo il calo vistoso alla metà del secondo set, quando ha perso ritmo e focus, andando in tilt sotto la pressione crescente dell’azzurro, che ha chiuso con il 78% di punti vinti con la prima di servizio, servendo complessivamente il 70% in campo. Ma oltre al servizio, è piaciuta molto la mentalità di Flavio, mai domo e resiliente quando era sotto nel gioco. È rimasto sempre presente, aggressivo e velocissimo in campo, pronto ad alzare il livello quando l’avversario è calato, andando a prendersi di forza il successo. Bravo!

Il match inizia con il servizio dominante e scambi molto rapidi, Shelton attacca subito e Cobolli è costretto a sua volta ad accelerare molto presto per non essere attaccato. Dopo due doppi falli nei primi due punti del match, Flavio prende ritmo al servizio e pizzica le righe. Ben spinge molto col diritto e avanza, ma Flavio è bravo a reggere e sul 2 pari vince un gran punto ributtando all’indietro l’americano. Sul 3 pari Shelton in risposta è super aggressivo, attacca sul 15 pari e forza il passante out di Cobolli, quindi sul 15-30 spara una risposta di diritto pazzesca che trova l’angolino, strappa le prime due palle break del match. Il break arriva sul 30-40, la risposta profonda di Ben provoca l’errore di rovescio dell’italiano, per il 4-3 e servizio Shelton. Nell’ottavo game Cobolli si porta 15-30 in risposta, ma col servizio l’americano si cava dal buco per il 5-3. Il romano resta aggrappato al set, ma Shelton al servizio sul 5-4 tira un missile col diritto e poi esegue una mezza volata perfetta, chiude per 6-4 al secondo set point gestendo uno scambio potente col diritto.

Shelton sale in cattedra sull’1 pari del secondo set. Con due risposte fenomenali vola 15-40, Cobolli affronta di nuovo due palle break. Si prende subito il break con un forcing impressionante col diritto, Flavio non contiene, per il 2-1 e servizio Shelton. L’americano è incontenibile alla battuta, potenza e angolo, Cobolli non riesce a difendersi e ribaltare la situazione a suo favore, anche per colpa di giocate vincenti davvero imprendibili del rivale. Shelton è anche fortunato sul 3-2 30 pari, con un nastro che rende imprendibile una palla con l’azzurro che comandava lo scambio. Con un Ace Ben porta lo score sul 4-2. La chance per Cobolli finalmente arriva sul 4-3, 30 pari: Shelton prova il serve and volley, ma la risposta lungo linea di Flavio è perfetta. Ben annulla la prima palla break a sfavore del match con un servizio da sinistra ingestibile. Cobolli ne ha un’altra, grazie a un diritto steccato da Shelton. Niente, ancora il servizio mancino è difficile da rispondere col rovescio. Cobolli ha una terza palla break, se stavolta si gioca, ma l’attacco dell’americano è profondo e il passante di diritto di Cobolli non passa la rete. Il BREAK finalmente arriva alla quarta palla break, con uno dei punti più belli del match: Shelton gioca una bella volée bassa ma Flavio arriva e con un tocco stretto di diritto passa l’americano. 4 pari. Bravo Flavio, ha cambiato passo e con un ottimo turno di servizio sorpassa sul 5-4. Ha perso ritmo Shelton, doppi doppio falli nel decimo game, ma rimedia ancora con la battuta per il 5 pari. L’americano si imballa di nuovo al servizio, due doppi falli sul 6-5 e poi un diritto out, c’è un set point per Cobolli. Serve and volley, con coraggio sul rovescio dell’azzurro, che non riesce a tenere la risposta in campo. Game duro, ma Shelton regge. 6 pari, tiebreak. Cobolli trova uno splendido diritto lungo linea gli che vale il 2-0. Lucido e aggressivo Flavio, si porta 4-1 comandando il gioco. Domina Flavio, chiude 7 punti 1 con un servizio esterno. Si va al terzo set.

Shelton dopo un buon turno di battuta è di nuovo in difficoltà sull’1 pari. Flavio è un fulmine nel correre avanti a riprendere una palla corta, si ritrova avanti 0-30. Ben rispolvera la battuta, ma si nuovo la smorzata non è ben eseguita e Cobolli vola 30-40, chance per l’allungo. Rischia troppo Shelton, il serve and volley non funziona, BREAK Cobolli, 2-1 e servizio. Con le spalle al muro l’americano attacca a tutta, trova una demi-volée eccellente (15-30) e quindi sbaglia un rovescio l’azzurro, troppa fretta, per il 15-40. Annulla bene la prima Flavio, poi Shelton sbaglia la posizione sulla rete e si fa sorprendere dal passante basso di Cobolli. Salva un gran game, 3-1 Cobolli con 4 punti uno meglio dell’altro, e spinge ancora in risposta, portandosi 4-2 15-40. Ci pensa Ben a completare la frittata con un doppio fallo, scorato da come il match gli sia scivolato via. Chiude Cobolli in sicurezza per 6-2, è una vittoria fantastica contro un avversario di ottima classifica, uno dei migliori battuto dal romano.

Marco Mazzoni

Flavio Cobolli vs [4] Ben Shelton