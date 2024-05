ITF Grado e Otocec: I Main Draw

ITF GRADO(Ita 75k terra)

[1] Louisa Chirico vs TBD

Federica Urgesi vs Marina Melnikova

Eleonora Alvisi vs TBD

[8] Francesca Jones vs TBD

[4] Anastasiya Konstantinovna Soboleva vs TBD

Tatiana Pieri vs Susan Bandecchi

Lina Glushko vs Miriana Tona

Arianna Zucchini vs [6] Lesley Pattinama kerkhove

[7] Elena Pridankina vs Emily Appleton

Jessie Aney vs TBD

Conny Perrin vs Aurora Zantedeschi

Lucia Cortez llorca vs [3] Sapfo Sakellaridi

[5] Amarni Banks vs TBD

Beatrice Ricci vs TBD

Kaylah Mcphee vs TBD

Alevtina Ibragimova vs [2] Kathinka Von deichmann

[1] Maya Jointvs TBDMalene Helgovs Greta Greco lucchinaAnali Kocevarvs Carolina Kuhl[14] Tina Nadine Smithvs TBD

[10] Martha Matoula vs TBD

Rasheeda Mcadoo vs Pia Lovric

Angelica Raggi vs Jessica Pieri

[7] Victoria Jimenez kasintseva vs TBD

[4] Gergana Topalova vs TBD

Alja Senica vs Nina Potocnik

Naiktha Bains vs Magdalena Stoilkovska

[16] Ekaterine Gorgodze vs TBD

[12] Mia Ristic vs TBD

Rinon Okuwaki vs Jenny Duerst

Sylvie Zund vs Lara Schmidt

[8] Lucie Havlickova vs TBD

[6] Valeriya Strakhova vs TBD

Gina Feistel vs Victoria Kan

Vivian Wolff vs Ivana Sebestova

[11] Carolina Alves vs TBD

Verena Meliss vs TBD

Mina Hodzic vs Denise Hrdinkova

Iva Primorac vs Anouk Koevermans

[3] Guiomar Maristany zuleta de reales vs TBD

[5] Ylena In-albon vs TBD

Yaroslava Bartashevich vs Anastasia Kovaleva

Anastasiia Gureva vs Angela Fita boluda

[9] Barbora Palicova vs TBD

[15] Victoria Mboko vs TBD

Noka Juric vs Nina Vargova

Eva Guerrero alvarez vs Ziva Falkner

[2] Carlota Martinez cirez vs TBD