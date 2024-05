Internazionali femminili di Brescia | Giovani terribili in campo e un occhio alla prevenzione: è l’edizione n.15 degli Internazionali femminili di Brescia

Tagliare il traguardo delle quindici edizioni è roba per pochi, ma al Tennis Forza e Costanza 1911 non si accontentano solo dei numeri. Così, stagione dopo stagione gli Internazionali femminili di Brescia sono cresciuti fino a mettere in campo quello che si annuncia il miglior torneo di sempre. E non solo per il mix fra il livello medio dei nomi presenti nell’entry list e il valore di alcune delle giocatrici attese – da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno – sui campi in terra battuta del Castello. Ma anche perché per la prima volta dall’edizione inaugurale del 2008, l’evento dotato di 60.000 dollari di montepremi avrà un title sponsor, novità frutto di una storia bella e particolare. Ad affiancare il torneo ci sarà la Carolina Zani Melanoma Foundation, associazione benefica che lavora in particolare sulla prevenzione: ha trovato nello sport un veicolo prezioso per trasmettere i propri valori e negli Internazionali il partner ideale per iniziare un ambizioso percorso nel mondo della racchetta. “La Fondazione – dice Anna Capuzzi Beltrami, presidentessa del Tennis Forza e Costanza 1911 – è al nostro fianco già dalla passata edizione: sono rimasti soddisfatti della vetrina ricevuta e così hanno voluto intensificare la collaborazione. Tanto che, durante il torneo, verranno posizionati all’interno del club dei dispenser che distribuiranno crema solare. Rimarranno stabilmente sui nostri campi a disposizione di tutti gli utenti, i quali ne potranno usufruire per proteggersi”. E non è tutto, perché durante gli Internazionali saranno organizzati al club anche dei laboratori per ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, per cercare di far comprendere anche ai più piccoli – con delle prove scientifiche – i potenziali effetti negativi del sole sulla pelle.

In sostanza, anche grazie alla rinnovata partnership con Fondazione Poliambulanza, gli Internazionali del Castello di Brescia confermano – e rafforzano – il loro ruolo di torneo attento alla salute, abbinando la prevenzione a del tennis di altissimo livello. La prova è nell’elenco delle partecipanti, attualmente guidate dalla 22enne giapponese Moyuka Uchijima, già vincitrice di 4 titoli Itf nella stagione in corso. Ma gli occhi saranno puntati soprattutto sulla giovanissima ceca Sara Bejlek, 18 anni e già a un passo dalle prime 100 del mondo, dopo i recenti ottavi di finale nel Wta 1000 di Madrid. Fra le iscritte anche un’altra delle baby terribili del tennis mondiale, la ceca Linda Fruhvirtova, ex top-50 e già capace di vincere un titolo nel circuito Wta. In termini di risultati non sta attraversando un periodo facile, ma chissà che Brescia non la possa aiutare. Fra le giovani da tenere d’occhio anche la filippina Alexandra Eala (ex n.2 al mondo juniores, di base alla Rafa Nadal Academy) e la tedesca di origini nigeriane Noma Noha Akugue. Ma guai a sottovalutare le più esperte, in particolare la slovena Polona Hercog che a Brescia ha vinto nel 2017 uno degli oltre 20 titoli della sua carriera e la spagnola Nuria Parrizas-Diaz, già fra le prime 50 al mondo. Al via, grazie a un invito, anche la cinese Saisai Zheng, già numero 34 Wta. Al momento, fra le giocatrici ammesse direttamente nel main draw non ci sono italiane, ma ne arriveranno grazie alle altre tre wild card (di competenza della FITP) e alle qualificazioni, che fra lunedì e martedì metteranno in palio – fra 32 giocatrici – gli ultimi otto posti per il tabellone principale (al via sempre martedì). Sempre in ambito qualificazioni, assegnate le wild card di competenza degli organizzatori: ad Anastasia Piangerelli, Gloria Ceschi e alla giovane Ekaterina Kislitsyna. Fra sette giorni i primi incontri, naturalmente con ingresso gratuito. Come da tradizione di un evento che piace sempre più.

LA COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE POLIAMBULANZA

Durante il torneo, Fondazione Poliambulanza sarà presente con uno stand nel quale si alterneranno i fisioterapisti della palestra riabilitativa del Poliambulanza Medical Center Flaminia, la biologa nutrizionista e alcuni studenti e studentesse del corso di laurea in infermieristica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.

Per il quarto anno consecutivo Fondazione Poliambulanza, Istituto Ospedaliero non profit, offrirà un punto informazioni sulla prevenzione, proponendo consulenze gratuite e consigli per mantenere in salute il proprio organismo e il proprio corpo. È importante promuovere una solida cultura del benessere, che ha come caposaldo una regolare pratica sportiva.