Carlos Alcaraz, progressi positivi verso il Roland Garros

All’inizio di questa settimana, Carlos Alcaraz si è presentato al Club de Campo di Murcia con tutto il suo team per iniziare la fase successiva del suo processo di recupero dall’infortunio all’avambraccio. Il murciano avrebbe iniziato a colpire di dritto in modo molto progressivo come parte del piano per arrivare al Roland Garros 2024 nelle migliori condizioni possibili. Diversi giorni dopo, i progressi sono più che positivi.

Secondo quanto appreso dai media spagnoli, Carlos sta aumentando il carico progressivamente giorno dopo giorno, effettuando esercizi con il suo allenatore, Juan Carlos Ferrero, senza sensazione di dolore all’avambraccio e guadagnando fiducia. Questi esercizi sono accompagnati da altri per divertirsi e per evitare che la sua mente sia costantemente focalizzata sulla zona dell’infortunio. Ci viene detto che il murciano ha ancora paura quando colpisce il dritto.

Si dice spesso che, prima di lasciarsi alle spalle l’infortunio fisico, è necessario togliersi quell’infortunio dalla testa. Carlos pensa ancora al problema dell’avambraccio quando colpisce la palla e il suo team insiste affinché metta da parte questa questione mentale e si concentri solo sulla palla.

Per il momento, come detto, tutto procede secondo i piani e non ci sono stati intoppi. Vogliono andare molto lentamente e stanno aumentando i carichi molto gradualmente, in modo che Alcaraz acquisisca fiducia nel tempo e si concentri solo sul tennis. Avranno ancora qualche giorno di allenamento a casa, poiché non prevedono di viaggiare a Parigi fino alla prossima settimana.

Alcaraz viaggerà nella capitale francese il prossimo mercoledì 22 maggio, se non accadrà nulla di strano in questi giorni, dove affronterà quello che è il suo grande obiettivo della stagione, un appuntamento che aveva segnato in rosso sul calendario dall’inizio dell’anno. Da quanto visto l’anno scorso, se è al 100%, Carlos dovrebbe essere il giocatore che fa la differenza sulla terra battuta. Nel 2023 gli è rimasta la spina di non aver potuto competere nelle semifinali del torneo contro Djokovic a causa dei crampi.

Questo infortunio all’avambraccio ha fatto sì che Alcaraz dovesse saltare praticamente tutto il tour, senza dimenticare che, a Madrid, è riuscito a malapena a rendere a un’alta percentuale del suo livello a causa del fastidio che sentiva in quella zona. Senza spazio per reagire a qualsiasi contrattempo, Alcaraz e il suo team sperano che questa settimana che hanno ancora davanti prima di viaggiare a Parigi continui a essere positiva quando proveranno il dritto in modo più serio.





Francesco Paolo Villarico