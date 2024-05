WTA 125 Parma: Il resoconto di giornata. Eliminate anche Trevisan e Stefanini

Proseguono i match di primo turno del Parma Ladies Open presented by Iren. Il WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma ha visto le due parti di tabellone allinearsi, con tante battaglie che hanno acceso gli spettatori presenti al circolo emiliano. Avanzano agli ottavi di finale Jesika Maleckova e Jule Niemeier. La ceca, proveniente dalle qualificazioni, ha rimontato Yafan Wang e vinto per 3-6 6-4 6-3 dopo due ore e trentotto minuti, mentre la tedesca ha avuto ragione della numero sei del seeding Maria Lourdes Carle per 6-4 4-6 6-0. Eliminate dal torneo Lucrezia Stefanini e Martina Trevisan: la prima è stata sconfitta dalla n.118 WTA Emiliana Arango per 6-4 6-3, mentre l’attuale n.87 WTA non è riuscita a reagire alla prestazione di un’ottima Kamilla Rakhimova, perdendo per 6-2 6-4.

Le Zebre in visita al Tennis Club Parma – Tra un incontro e l’altro, c’è stato anche spazio per un connubio sportivo tra la statunitense Peyton Stearns, attuale numero 82 WTA, e due atleti internazionali delle Zebre Parma, Ratko Jelic e Simone Gesi. Il primo viene dalla recente convocazione all’ultimo raduno della Nazionale italiana maggiore in vista del Guinness Sei Nazioni 2024, mentre il secondo è il giocatore con il maggior numero di mete segnate nella storia della franchigia ducale, oltre ad aver debuttato con l’Italia nell’ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2023 a Edimburgo contro la Scozia. I tre atleti hanno scoperto i principali aspetti tecnici dei rispettivi sport, provando alcuni passaggi con la palla ovale e palleggiando in cerchio con le racchette concesse dalla stessa Stearns. Non sono mancati all’appuntamento anche il coach della statunitense Tom Hill e il presidente del TC Parma, Giampiero Alinovi. Le Zebre torneranno in campo a Parma il 17 maggio per l’ultima partita casalinga della stagione contro i Gallesi Scarlets, prima di volare a Glasgow dove si disputerà l’ultimo incontro del torneo internazionale BKT United Rugby Championship, mentre Stearns sarà in campo mercoledì 15 maggio per gli ottavi di finale del WTA 125.

Stefanini eliminata, Trevisan cade contro Rakhimova – Sul Campo Centrale del Tennis Club Parma sono state eliminate altre due tenniste italiane. In mattinata, Lucrezia Stefanini è stata fermata da un’ottima Emiliana Arango. La tennista toscana ha lottato in entrambi i parziali, ma è stata costretta a un controllo medico a metà del secondo set a causa di un colpo di calore, prima della chiusura del match da parte della colombiana per 6-4 6-3. Per l’attuale n.118 WTA ci sarà Jesika Maleckova, vincitrice di un’autentica maratona contro Yafan Wang per 3-6 6-4 6-3. Stessa sorte per Martina Trevisan: l’attuale n.87 della classifica mondiale si è trovata davanti a un’ottima Kamilla Rakhimova, la quale ha preso in mano le redini della gara sin dal primo quindici e chiuso la disputa per 6-2 6-4. La tennista russa affronterà una tra Anna Siskova (rientrata come lucky loser dopo il ritiro di Ashlyn Krueger per allergia) e Daria Saville.

Mayar Sherif e Petra Martic avanzano nel Parma Ladies Open presented by Iren. Le teste di serie numero otto e nove del WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma hanno superato con successo i rispettivi debutti contro Martina Colmegna e Varvara Lepchenko. Qualche incertezza per Martic, costretta a rimontare un set di svantaggio e ritrovatasi a due punti dalla sconfitta, prima di avere ragione della statunitense per 4-6 7-6(3) 6-2. Concede poco spazio la campionessa del torneo emiliano del 2022, che avanza al secondo turno in virtù del 6-2 7-5 rifilato all’italiana. Mercoledì 15 maggio ci saranno gli ottavi di finale, con grande attesa per il ritorno in campo di Ajla Tomljanovic, la quale sfiderà Renata Zarazua nel secondo match sul Campo Centrale (il programma comincerà alle 11.00). Nel corso della giornata odierna Giorgia Pedone e Anna Schmiedlova, avversarie nel prossimo turno, hanno visitato la redazione della Gazzetta di Parma e scoperto gli step della realizzazione del quotidiano più antico d’Italia.

L’esperienza aiuta Sherif e Martic – Non era scontata la vittoria delle teste di serie numero otto e nove del Parma Ladies Open. Mayar Sherif è stata costretta a un tour de force dopo la sconfitta contro Viktoria Azarenka agli Internazionali BNL d’Italia, con appena un pomeriggio di riposo per recuperare le forze in vista del torneo emiliano. Martic non si trova in un momento positivo, con diverse sconfitte al primo turno rimediate nelle ultime uscite ufficiali. Ce l’hanno fatta entrambe, con un po’ di esperienza che è stata decisiva nei momenti cruciali, e mercoledì 15 maggio torneranno in campo per gli ottavi di finale. “Oggi non era semplice per la condizione fisica in cui arrivavo – ha spiegato Sherif dopo la partita –. Dopo Roma ho avuto pochissime ore di riposo e ho sofferto tutto, dal cambio palle ai ritmi della mia avversaria che ha giocato bene soprattutto nel secondo set. A Parma ho dei ricordi bellissimi, il mio primo titolo nel circuito maggiore è arrivato qui in una settimana dove mai avrei pensato di arrivare alla finale. Spero di continuare a fare bene, l’anno scorso sono stata vicino alla Top 30 e credo di appartenere a quel livello”. Il Campo Centrale del Tennis Club Parma è pronto ad accogliere nuovamente Martic e Sherif: l’ex n.14 WTA giocherà contro Peyton Stearns, mentre l’ex n.31 sarà impegnata contro Susan Bandecchi.

Pedone e Schmiedlova in visita alla Gazzetta di Parma – Giornata di riposo e svago per Giorgia Pedone e Anna Schmiedlova. La wild card della Federtennis e la finalista del torneo dello scorso anno sono passate a visitare la redazione della Gazzetta di Parma, giornale che ha registrato la prima uscita nel 1728. Le due professioniste hanno scoperto il processo creativo del quotidiano, dalla fase di creazione a quella di impaginazione, prima di regalare due palline da tennis firmate alla redazione e scattare alcune foto ricordo.

Risultati di martedì 14 maggio

1° turno

Jesika Maleckova (Q) b. Yafan Wang (5) 3-6 6-4 6-3

Kamilla Rakhimova b. Martina Trevisan 6-2 6-4

Emiliana Arango b. Lucrezia Stefanini 6-4 6-3

Jule Niemeier b. Maria Lourdes Carle (6) 6-4 4-6 6-0

Ankita Raina b. Astra Sharma 3-6 6-4 6-1

Anastasiya Soboleva b. Marina Stakusic 6-3 4-6 6-3