Challenger 175 Torino: Ecco il Tabellone Principale. Tantissimi azzurri al via. Ci sono anche Musetti, Arnaldi, Cobolli, Sonego, Fognini, Nardi e Darderi

🇮🇹 Challenger 175 Torino – Tabellone Principale – terra

Lorenzo Musetti 🇮🇹 [1] vs. Bye

David Goffin 🇧🇪 vs. Juan Pablo Varillas 🇵🇪 [Alt]

Thiago Agustin Tirante 🇦🇷 [Alt] vs. Qualifier

Qualifier vs. Flavio Cobolli 🇮🇹 [6]

Matteo Arnaldi 🇮🇹 [3] vs. Bye

Fabio Fognini 🇮🇹 vs. Qualifier

Qualifier vs. Corentin Moutet 🇫🇷

Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷 [Alt] vs. Luciano Darderi 🇮🇹 [WC 5]

Yannick Hanfmann 🇩🇪 [7] vs. Maximilian Marterer 🇩🇪

Luca Nardi 🇮🇹 vs. J.J. Wolf 🇺🇸 [Alt]

Jurij Rodionov 🇦🇹 [Alt] vs. Federico Coria 🇦🇷

Lorenzo Sonego 🇮🇹 [4] vs. Bye

Thiago Seyboth Wild 🇧🇷 [8] vs. Emil Ruusuvuori 🇫🇮

Francesco Passaro 🇮🇹 [WC 7] vs. Daniel Elahi Galan 🇨🇴

Brandon Nakashima 🇺🇸 vs. Yoshihito Nishioka 🇯🇵

Mariano Navone 🇦🇷 [2] vs. Bye