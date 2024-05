WTA 125 Parma: Il Tabellone Principale e di Quali. Nove azzurre tra Md e Quali

WTA 125 Parma – Tabellone Principale – terra

(1) Sara Sorribes Tormo vs Petra Martic

Peyton Stearns vs (WC) Jennifer Ruggeri

(WC) Ajla Tomljanovic vs (WC) Nuria Brancaccio

Renata Zarazua vs (7) Viktorija Golubic

(3) Ashlyn Krueger vs Daria Saville

Martina Trevisan vs Kamilla Rakhimova

Qualifier vs Ekaterina Makarova

Qualifier vs (8) Mayar Sherif

(5) Yafan Wang vs Qualifier

Emiliana Arango vs Lucrezia Stefanini

(WC) Giorgia Pedone vs Alycia Parks

Dalma Galfi vs (4) Anna Karolina Schmiedlova

(6) Maria Lourdes Carle vs Jule Niemeier

Astra Sharma vs Ankita Raina

Qualifier vs Marina Stakusic

Zeynep Sonmez vs (2) Lucia Bronzetti

(1) Varvara Lepchenkovs Conny Perrin(2) Anastasiya Sobolevavs (WC) Elena Bocchi(3/WC) Lisa Pigatovs Susan Bandecchi(4) Anna Siskovavs Martina Colmegna