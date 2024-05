Stefano Napolitano dopo l’accesso al terzo turno del torneo di Roma: “Non penso di essere nemmeno vicino a toccare il mio limite adesso, la strada è ancora lunghissima” (sintesi video della partita)

Stefano Napolitano: “Cosa ho pensato dopo il match point? Il Pietrangeli ha un valore molto grande per me. Ricordo bene il periodo del Covid, ero in riabilitazione dall’operazione al gomito. Con alcuni amici scherzavo, anzi giocavo sul mio orgoglio per tornare esattamente su questo campo, non il Centrale di Wimbledon o quello di Parigi. Il Pietrangeli ha sempre avuto un significato molto particolare, è un campo difficile che dà tante emozioni. Il fatto di esserci tornato, tornato a vivere queste emozioni, non ha alcun prezzo, non esiste un valore tangibile. Dopo la vittoria volevo assaporare tutto, non è retorica, la visione del Pietrangeli è qualcosa di ben definito che avevo negli occhi. Era più facile smettere che continuare”.

Sul 4-2 c’è stata l’emozione della partita, anche sul 5-4. Non è una situazione facile che vivo tutti i giorni, giocare su un campo del genere comporta un certo tipo di emozioni che si imparano a gestire solo quando uno ci si ritrova dentro. Ho cercato di fare del mio meglio ma ho un po’ perso il filo del gioco. Però sapevo di poter stare lì e continuare a lottare. Volevo portare a casa la partita, anche dovendo stare in campo tanto tempo.

Questo tipo di resistenza nelle fasi delicate viene fuori da caratteristiche mie, caratteriali, mi preparo alla possibilità di avere delle grosse difficoltà durante la partita perché ovviamente quando giochi contro avversari forti è difficile pensare di avere delle partite lisce; quindi se perdo il primo set riparto in campo nel secondo allo stesso modo, anzi con ancor più forza. Ci lavoro tutti i giorni. Sapevo di aver sprecato tante occasioni e di non aver giocato il mio miglior tennis nel primo set però ero vicino, quindi mi sono semplicemente detto di continuare a spingere, sapevo che se fosse uscito più gioco avrei avuto la possibilità di vincere la partita, è quello che mi interessa quando sono in campo. Sentivo di avere delle armi ancora da giocare e hanno funzionato.

Meglio tardi che mai? È un discorso che a me non fa impazzire perché si pensa sempre di dover rispettare certe scadenze, certe regole Se uno non è nei primi 100 a 23 anni non è un NextGen. Io ho avuto delle difficoltà negli anni passati, ho sbagliato delle scelte, ho sbagliato tante cose ma ho cercato con la conoscenza che avevo in quel momento di fare le scelte migliori per me, per mettermi a posto. Il mio percorso mi sta portando qua adesso, ho 29 anni, ma se avessi dovuto rispettare regole e scadenze probabilmente avrei finito per smettere qualche anno fa. Secondo me è importante giocare le proprie carte al meglio, ho cercato di fare il meglio con quello che avevo e questo è quello che sto ricevendo ora. Vorrei dare un messaggio di speranza a tutti i ragazzi che non sono nei fenomeni 18 o 20 anni: ognuno fa il suo percorso. Se uno arriva a 30 anni, arriva a 30, o anche a 35.”

“Ci sono delle cose materiali nel tennis, è necessario essere molto realisti anche quando si vuole smettere. Se fisicamente hai dolore, semplicemente non hai la possibilità di andare a competere ad alto livello quindi uno deve chiedersi: si può continuare ad ambire all’alto livello? Posso fare un certo tipo di lavoro che mi possa portare a giocare dove voglio giocare? Ho sempre avuto l’idea di non aver dato tutto e di poter trovare delle soluzioni, anche molto difficili. Una di queste era passare molto tempo da solo, ricostruirmi da solo… anche perché quando vai a giocare i Futures un allenatore o te lo permetti perché hai alle spalle una famiglia con tanti soldi che ti può mantenere o hai uno sponsor privato, altrimenti devi fare con quello che hai, e io ho fatto con quello che avevo, cercando di tirare fuori tutto quello che avevo dentro. Non penso di essere nemmeno vicino a toccare il mio limite adesso, la strada è ancora lunghissima”.