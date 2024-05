Masters e WTA 1000 Madrid: il programma di Giovedì 02 Maggio 2024. Forfait di Jannik Sinner. Auger Aliassime in semifinale

Manolo Santana Stadium – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [11] Jamie Murray / Michael Venus vs [16] Sadio Doumbia / Fabien Reboul

2. [15] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Ariel Behar / Adam Pavlasek

3. [1] Iga Swiatek vs [18] Madison Keys (non prima ore: 16:00)

4. [3] Daniil Medvedev vs [30] Jiri Lehecka (non prima ore: 20:00)

5. [4] Elena Rybakina vs M. Andreeva or A. Sabalenka (non prima ore: 21:30)

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Sebastian Korda / Jordan Thompson vs [12] Simone Bolelli / Andrea Vavassori

2. [7] Hugo Nys / Jan Zielinski OR [14] Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer vs [9] Sander Gille / Joran Vliegen OR [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos