ATP 250 Marrakech, Estoril, Houston e WTA 500 Charleston e WTA 250 Bogotà e WTA 125 La Bisbal D’Emporda : I risultati con il dettaglio del Day 4. In campo Lorenzo Musetti all’Estoril (LIVE)

ATP 250 Marrakech (🇲🇦 Marocco) – 2° Turno, terra battuta

ATP Marrakech Daniel Evans [3] • Daniel Evans [3] 0 1 Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Evans 1-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. [3] Daniel Evansvs Roberto Carballes Baena

2. [Q] David Goffin vs [Q] Nicolas Moreno De Alboran



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Mariano Navone vs Stan Wawrinka



Il match deve ancora iniziare

4. Aleksandar Vukic vs [2] Sebastian Ofner



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Harri Heliovaara / Henry Patten vs Jonathan Eysseric / Fabrice Martin



ATP Marrakech Harri Heliovaara / Henry Patten [4] • Harri Heliovaara / Henry Patten [4] 30 1 Jonathan Eysseric / Fabrice Martin Jonathan Eysseric / Fabrice Martin 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 1-0 J. Eysseric / Martin 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. Andre Goransson / Reese Stalder vs Guido Andreozzi / Miguel Angel Reyes-Varela



Il match deve ancora iniziare

3. Yuki Bhambri / Albano Olivetti vs [3] Nicolas Barrientos / Rafael Matos



Il match deve ancora iniziare

4. Boris Arias / Federico Zeballos vs [2] Alexander Erler / Lucas Miedler



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Estoril (🇵🇹 Portogallo) – 2° Turno, terra battuta

ATP Estoril Jan Choinski • Jan Choinski 0 1 Hubert Hurkacz [2] Hubert Hurkacz [2] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Choinski 1-2 H. Hurkacz 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

1. [Q] Jan Choinskivs [2] Hubert Hurkacz

2. Nuno Borges vs [3] Lorenzo Musetti



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Casper Ruud vs Botic van de Zandschulp (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Marton Fucsovics vs [7] Gael Monfils



Il match deve ancora iniziare

Court Cascais – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [LL] Richard Gasquet vs Dominic Thiem



ATP Estoril Richard Gasquet Richard Gasquet 0 1 Dominic Thiem • Dominic Thiem 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Thiem 1-1 R. Gasquet 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [5] Arthur Fils vs Cristian Garin



Il match deve ancora iniziare

3. Pedro Martinez vs Roberto Bautista Agut (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Court CTE – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Pablo Llamas Ruiz vs [LL] David Jorda Sanchis



ATP Estoril Pablo Llamas Ruiz Pablo Llamas Ruiz 30 1 David Jorda Sanchis • David Jorda Sanchis 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Jorda Sanchis 0-15 0-30 1-1 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Jorda Sanchis 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Romain Arneodo / Sam Weissborn vs [3] Ariel Behar / Adam Pavlasek



Il match deve ancora iniziare

3. Victor Cornea / Petr Nouza vs [WC] Jaime Faria / Henrique Rocha



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs Sander Arends / Matwe Middelkoop



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Houston (🇺🇸 USA) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. N.Sriram Balaji/ Andre Begemannvs Arjun Kadhe/ Jeevan Nedunchezhiyan

2. [WC] Michael Mmoh vs [8] Max Purcell (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Tomas Martin Etcheverry vs Daniel Elahi Galan



Il match deve ancora iniziare

4. James Duckworth vs [3] Frances Tiafoe (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [6] Jordan Thompson vs Aleksandar Kovacevic



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 21:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. Fernando Romboli / Marcelo Zormann vs Andrew Harris / Rinky Hijikata



Il match deve ancora iniziare

2. William Blumberg / John Peers vs [WC] Andres Andrade / Ben Shelton (non prima ore: 23:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(6) Camila Osoriovs Anca Todoni

Julia Riera vs (2) Tatjana Maria



Il match deve ancora iniziare

(1) Marie Bouzkova vs Hailey Baptiste Non prima 21:30



Il match deve ancora iniziare

Francesca Jones vs (7) Laura Siegemund Non prima 00:30



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Dalila Jakupovic/ Sabrina Santamariavs (3) Anna Bondar/ (3) Irina Khromacheva

Xiaodi You / Katarina Zavatska vs Irina Bara / Yuliia Starodubtseva Non prima 19:00



Il match deve ancora iniziare

(4) Cristina Bucsa / (4) Kamilla Rakhimova vs Julia Riera / Natalija Stevanovic



Il match deve ancora iniziare

(1) Marie Bouzkova / (1) Sara Sorribes Tormo vs Emiliana Arango / Maria Paulina Perez Garcia



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Danielle Collinsvs (2) Ons Jabeur

(1) Jessica Pegula vs Magda Linette



Il match deve ancora iniziare

(10) Emma Navarro vs Jaqueline Cristian



Il match deve ancora iniziare

vs Non prima 23:00



Il match deve ancora iniziare

Astra Sharma vs (3) Maria Sakkari



Il match deve ancora iniziare

Althea Gibson – ore 16:00

(14) Leylah Fernandez vs Sloane Stephens Inizio 16:00



Il match deve ancora iniziare

(7) Elina Svitolina vs Daria Saville



Il match deve ancora iniziare

(12) Victoria Azarenka vs Taylor Townsend Non prima 19:00



Il match deve ancora iniziare

(5) Beatriz Haddad Maia vs (9) Veronika Kudermetova Non prima 20:30



Il match deve ancora iniziare

vs



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Varvara Grachevavs (11) Elise Mertens

(4) Daria Kasatkina vs (15) Anhelina Kalinina Non prima 18:30



Il match deve ancora iniziare

(1) Nicole Melichar-Martinez / (1) Ellen Perez vs Magda Linette / Shuai Zhang



Il match deve ancora iniziare

Madison Keys / Taylor Townsend vs Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 19:00

Ashlyn Krueger / Sloane Stephens vs Olivia Nicholls / Heather Watson



Il match deve ancora iniziare

Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova vs Eri Hozumi / Makoto Ninomiya



Il match deve ancora iniziare

WTA 125 La Bisbal D’Emporda (🇪🇸 Spagna) – 2° Turno, terra battuta

WTA La Bisbal D'Empordá 125 Elena-Gabriela Ruse • Elena-Gabriela Ruse 40 4 3 Olga Danilovic Olga Danilovic A 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Elena-Gabriela Rusevs Olga Danilovic

Kristina Mladenovic / Darja Semenistaja vs Amina Anshba / Anastasia Detiuc



Il match deve ancora iniziare

Elsa Jacquemot vs Sinja Kraus Non prima 14:30



Il match deve ancora iniziare

(7) Marina Bassols Ribera vs Dalma Galfi Non prima 17:00



Il match deve ancora iniziare

WTA La Bisbal D'Empordá 125 Katarzyna Kawa / Bibiane Schoofs Katarzyna Kawa / Bibiane Schoofs 0 0 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello [2] Angelica Moratelli / Camilla Rosatello [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Katarzyna Kawa/ Bibiane Schoofsvs (2) Angelica Moratelli/ (2) Camilla Rosatello

Anna-Lena Friedsam / Elena-Gabriela Ruse vs Miriam Kolodziejova / Anna Siskova



Il match deve ancora iniziare