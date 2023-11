Davis Cup Finals 2023: Le dichiarazioni della squadra italiana (con le sintesi delle tre partite di oggi)

Jannik Sinner : “La sintonia con Sonny nasce perché siamo due persone semplici, e le persone semplici si trovano facilmente. Se ci dai una Play, noi giochiamo a FIFA: finora insieme, contro sulla partita secca chissà come potrebbe andare… Giochiamo tanto anche a carte, a burraco, e ormai vince sempre lui.

Non ho giocato molto negli ultimi anni, ma Lorenzo mi ha reso le cose semplici. Siamo grandi amici anche fuori dal campo e questo rende tutto più facile.

La pressione è un privilegio, non ci sono tanti giocatori che ce l’hanno. In Davis poi hai una responsabilità diversa. Per me è bello che l’ultimo evento della stagione sia una competizione a squadre, perché può darti una bella energia. Noi siamo come una famiglia e oggi in campo si è visto”.

Lorenzo Sonego : Siamo due persone umili, ci siamo stati simpatici da subito” racconta Sonego, che ha ricevuto un complimento sincero e non scontato da Sinner.

“E’ speciale essere parte di questa squadra e giocare per l’Italia. Sono molto contento che il capitano mi abbia scelto per questo doppio. Ho cercato di mettere tanta energia in campo, e di lasciare tutto quello che avevo. E’ bello avere in squadra Jannik come giocatore e ancora di più come persona, perché mette tranquillità nel team. Poi ha affrontato partite di altissimo livello, può alzare il livello di tutti noi”.

Matteo Arnaldi : “Se avessi vinto saremmo stati contenti tutti, ma sono soddisfatto della mia prestazione. Chiaramente mi dispiace per la squadra, perché Jannik adesso deve lottare. In Davis ogni match è cruciale, il campo è molto veloce, tutte le partite sono aperte. Avrei voluto vincere per la squadra, non ci sono riuscito.

Abbiamo deciso ieri sera che avrei giocato, a Bologna ho disputato il mio primo match in assoluto in Davis e qui la prima alle Finals e non è stato un periodo facile”.

Sono molto contento di come ho ripreso la partita dall’1-3 nel terzo, son dispiaciuto per la squadra ma se devo parlare di tennis sono soddisfatto – ha detto -. Non rimpianti per quello che ho fatto. Potevo fare scelte diverse? Sì, ma vado avanti per la mia strada”.