La favola continua: Giacomini ai quarti a Ortisei – Quarta vittoria anche per Klein

Luca Giacomini rimane il grande protagonista dello Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol. Dalle qualificazioni approda per la prima volta in carriera ai quarti in un challenger battendo l’ucraino Illya Marchenko in rimonta per 4:6, 6:2, 7:6 (5) nel match più lungo e intenso del torneo finora. 2 ore e 38 minuti di grande lotta. Marchenko è arrivato in Val Gardena con la finale al challenger di Amburgo la settimana scorsa ed era il favorito della vigilia. Nel primo set è stato fatale a Giacomini un break nel primo game. Nel secondo set l’outsider ha pareggiato i conti togliendo per tre volte di fila il servizio al suo avversario, che lo precede di 487 posizioni nel ranking ATP (212 a 699). Sotto 2:4 nel terzo, Giacomini sembra spacciato, ma piazza il break del 4:4, si assicura il tiebreak che gioca benissimo. Si porta avanti 5:1 e chiude al terzo matchpoint. “Non è il giocatore più forte che ho battuto in carriera, ma questo sicuramente è il risultato più importante, per adesso”, ha raccontato Giacomini dopo l’exploit. “È stato una partita pazzesca, ho giocato benissimo quindi sono contento. L’unica cosa che ho pensato quando ero sotto 2:4 al terzo era di lottare ogni punto e di fargli il break per vincere forse la partita. Sono stato fortunato in alcune situazioni, mi ha pagato. Adesso gioco contro Gaio o Forti. Non sapevo, non ho visto il tabellone. Vediamo come va.” Il derby azzurro è in programma alle ore 18 come ultimo match della giornata.

Anche Lukas Klein continua la sua corsa in Val Gardena. Il finalista della passata edizione in apertura di giornata ha vinto il duello dei qualificati contro Mirza Basic (Bosnia-Erzegovina) vincendo i due tiebreak per 7:6 (5), 7:6 (3) e mettendo a segno la sua quarta vittoria in cinque giorni ad Ortisei. Klein è il giocatore con la migliore classifica nel ranking mondiale presente a Ortisei, ma ha dovuto giocare le qualificazioni, perché non era iscritto nell’entry

list. Lo slovacco, numero 181 questa settimana nel ranking ATP, ha vinto otte delle sue ultime nove partite in questo torneo.