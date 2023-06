ATP 250 Stoccarda: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Nessuna presenza italiana

ATP 250 Stoccarda – Tabellone Qualificazione – erba

Colosseum – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Max Hans Rehberg vs [8] Altug Celikbilek

2. [WC] Feliciano Lopez vs [5] Radu Albot

3. [4] Borna Gojo vs [WC] Mats Rosenkranz

4. Henri Squire vs [6] Yosuke Watanuki

Match Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Christopher Eubanks vs [Alt] Benjamin Lock

2. [2] Marton Fucsovics vs Louis Wessels

3. Vladyslav Orlov vs [7] Antoine Bellier

4. [3] Roman Safiullin vs Benjamin Hassan