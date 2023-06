Roland Garros: Djokovic è il primo finalista. Alcaraz è colpito dai crampi ad inizio terzo set, è restato in campo solo per onor di firma (Video)

Grande delusione sul Chatrier, una partita così importante, che stava regalando spettacolo e grandissimo tennis, non doveva finire così. Purtroppo nella prima semifinale di Roland Garros all’avvio del terzo set, quando lo score tra Djokovic e Alcaraz era sul 6-3 5-7 1-0 per il serbo, il giovane spagnolo ha avvertito un forte crampo alla gamba destra che l’ha bloccato completamente. È parsa subito una cosa grave, non riusciva nemmeno ad appoggiare il piede a terra. È corso il fisioterapista, con un doppio trattamento sui muscoli del n.1, uno immediato e poi al cambio di campo successivo, ma la partita purtroppo è finita in quel momento. Carlos resta in campo per onor di firma, sperando in un’improbabile ripresa, ma vince a fatica un game, per il 6-3 5-7 6-1 6-1 finale a favore di Djokovic, che torna in finale a Parigi, a caccia del suo terzo titolo al Bois de Boulogne e soprattutto Slam n.23 in carriera.

È davvero un peccato che una partita così importante, per tantissimi motivi, con in campo il più forte dell’epoca moderna e il giovane fenomeno che sta segnando record storici di precocità, e soprattutto un match che nelle prime due ore aveva regalato spettacolo e tanti temi tecnici, sia stato rovinato da un problema fisico… esattamente come l’anno scorso, con la caviglia di Zverev KO nel tiebreak del secondo set. Sarà importante per Alcaraz ora capire il perché di quest’attacco violento di crampi, dopo due ore e mezza di partita, intensa e sotto un bel caldo, ma niente di trascendentale rispetto ad altre maratone già vissute da Carlos (per esempio le 5h contro Sinner nell’umidità della serata di NY lo scorso anno contro Sinner).

L’incontro nei primi due set è stato a tratti esaltante, con una differenza tra i due totale, a creare vero spettacolo. Fantastica la precisione, freddezza, acume tattico di Djokovic, armi tecniche e mentali con le quali ha posto enormi problemi tattici ad Alcaraz, meritandosi nettamente il primo set. Novak ha tenuto in mano i tempi di gioco, ha costretto Carlos a scambiare ai suoi ritmi, variando continuamente angoli e profondità dei colpi, con poca e poi molta rotazione, bloccando spesso il giovane rivale nell’angolo destro con dei contropiede splendidi. Enciclopedico il suo incedere in campo, l’efficacia del servizio nei momenti importanti, la scelta dei colpi. Un Maestro. Alcaraz era a tratti furibondo, non voleva accettare quella morsa, quegli schemi, finendo per accelerare troppo presto, su palle sbagliate tatticamente, e ha pagato dazio.

Nel secondo set Alcaraz si è calmato, ha iniziato a macinare maggiormente il suo tennis, aspettando il momento per sparare a tutta e spurando davvero fortissimo. Col diritto si è centrato, ha iniziato a prendersi grandi punti, e poi anche la smorzata e suoi attacchi hanno iniziato a funzionare. In un finale di set spettacolare ed agonisticamente feroce, Alcaraz ha iniziato davvero a stroncare la resistenza di Djokovic, che pareva più stanco, aggrappato al servizio ma crollato nel dodicesimo game. Quando tutti stavamo già pregustando un terzo set coi fiocchi, aspettando la reazione tattica di Novak o una fuga di uno straripante Carlos, ecco il crack che non ci voleva e che di fatto termina il match. Davvero un grande peccato, ma il tennis è uno sport anche di resistenza, fisica e mentale. E come quasi sempre accade, Djokovic è il più duro.

“Gli ho detto alla rete sei giovanissimo, vincerai questo torneo molte volte. Sei un grande giocatore, forte, educato, meriti tutto il meglio. È stata dura per lui, non sapeva se continuare o ritirarsi, ho grande rispetto per come è stato in campo. Eravamo al limite fisicamente alla fine del secondo set, anche io ero tutt’altro che fresco. C’era equilibrio, ce la siamo giocata palla su palla. Purtroppo è successo quello che è successo, io dovevo solo restare concentrato, lui era in difficoltà, ma ho cercato di pensare solo al mio gioco. Grande rispetto per Carlos, spero torni presto”. Queste le parole del serbo a fine match in campo.

Novak giocherà la sua settima finale a Parigi. Aspetta il vincente di Ruud – Zverev, sarà in ogni caso il favorito. Davvero un peccato vincere così, ma si è meritato sul campo quest’ennesima chance di alzare la Coppa dei Moschettieri.

Marco Mazzoni

IL MOMENTO IN CUI ALCARAZ SI FERMA PER INFORTUNIO



La cronaca

Djokovic inizia il match alla battuta. La sua prima palla funziona benissimo, varia gli angoli e con tre ottime prime vince il game, non così sciolto il braccio di Alcaraz in risposta. Va meglio al servizio, il murciano carica il diritto, velocissimo e con tanto spin, irresistibile anche la difesa di Novak. 1 pari. Solo due game, ma il livello è molto alto. Interessante il S&V di Djokovic sul 30 pari: con Alcaraz così dietro in risposta, ha avuto il tempo di arrivare bene sulla rete e toccare (ottimamente) di volo. Inoltre il serbo insiste col contropiede sul diritto del giovane rivale, visto che ama stazionare sul centro sinistra e comandare da lì. Anche “Carlito” copia la tattica dell’esperto avversario, rapido poi a correre avanti per capitalizzare il vantaggio ottenuto con la spinta. Cerca anche la palla corta lo spagnolo, ma i risultati sono modesti. Sul 30-30 Djokovic trova una splendida risposta aggressiva sul diritto di Alcaraz, si procura la prima palla break del match. Chiudendo di volo uno scambio splendido, rotto da una palla corta difesa benissimo con una corsa in avanti, Novak strappa il primo BREAK, volando avanti 3-1. Treccani-Djokovic, enciclopedico per tattica di gioco. Già 7 discese a rete per “Nole”, è lui che comanda i tempi di gioco e governa lo scambio. Con un rovescio lungo linea strepitoso su di una bordata a tutta del rivale, Djokovic si prende un punto fantastico, mentalmente durissimo per Carlos. Un’esecuzione coi sottotitoli, sembra gridare al rivale “io sono già qua, dove stai pensando di tirare”. 4-1 Djokovic, Alcaraz non trova la chiave per scardinare il pressing e variazioni del serbo, perché il tempo di gioco lo controlla il “Djoker”. Finalmente Carlos trova un game rapido, con un po’ di servizio e e colpi che hanno subito inciso. 4-2. Il settimo game è più caotico, Novak smarrisce la prima di servizio e ai vantaggi con un doppio fallo – molto vento sul lancio palla – concede la prima palla break. Seconda di servizio, cortissima (123 km/h), si scambia a basso ritmo e tanta rotazione e alla fine Carlos si spazientisce e cerca una smorzata che muore a metà rete. Fretta, troppa fretta di incidere in Alcaraz, lo sta pagando caro, come sulla risposta tirata a tutta sulla seconda PB da una posizione troppo esterna. La lotta continua, con un insistito forcing sul diritto Novak salva anche la terza palla break del game. Con un prima esterna, è 5-2 Djokovic al termine di un game di quasi 14 minuti. Fa fatica Carlos a sfondare Nole, ci riesce con un rovescio lungo linea splendido, che chiude un gioco dove ha annullato col servizio un set point. 5-3, il serbo serve per il primo parziale, e non serve bene. Commette anche un doppio fallo sul 30-15, ha problemi col lancio di palla. Bravissimo Alcaraz sul 30 pari: aggredisce la seconda di servizio, mette nell’angolo il rivale e lo punisce con palla corta e poi lob. 30-40, palla del contro break (la sua quarta chance del match, finora 0/3). Splendida prima esterna del serbo, 207 km/h, sulla riga. Perfetta, arrivata nel momento cruciale. Con un altro bel servizio, stavolta da destra, ecco secondo Set Point (primo al servizio). Altra prima esterna, la risposta atterra in corridoio. 6-3 Djokovic, 56 minuti. Merita “Nole”, tatticamente perfetto, mentre Alcaraz è parso nervoso e confuso su come prendere in mano il gioco. C’è una statistica terrificante a favore del serbo: in semifinale Slam, non ha mai perso dopo aver vinto il primo set (26-0).

Alcaraz scatta al servizio nel secondo set. Finalmente un game a zero, è la prima volta al comando nel punteggio. Sull’1 pari, Alcaraz trova un punto in difesa allucinante, un colpo di polso all’indentro da squash, che ricorda uno simile di Federer giocato proprio a Parigi qualche anno fa. Punto che fa scattare in piedi Chatrier, anche Novak applaude la prodezza. Un vincente straordinario che diventa una miccia per lo spagnolo, lo scuote, tanto che le sue traiettorie sono più profonde. Djokovic non molla niente, c’è un gran tennis adesso in campo, entrambi giocano molto bene. E il livello fisico della partita è decollato. Alcaraz ha capito che deve accettare lo scambio prolungato, soffrire, rincorrere, e sparare a tutta dopo aver spostato e fatto soffrire il rivale, visto che sui 3 colpi non riesce a spaccarne la resistenza. Mentalmente è durissimo, non solo fisicamente, ma non c’è altra via se il serbo non cala o commette errori. Si avanza sull’equilibrio, 3 pari. Carlos non riesce ad incidere come suo solito col rovescio, ma è molto merito di “Nole” che gli gioca da quel lato carico e profondo. Sul 4-3 Alcaraz, arriva il trainer a massaggiare l’avambraccio del 22 volte campione Slam. Sembra un po’ sofferente durante il trattamento. Lo spagnolo intuisce il momento, libera il braccio a tutta e avanza deciso nel campo. Con un triplo smash, giocato con cautela, il murciano si porta 15-30 in risposta. Spreca un’occasione Carlos dopo aver aperto il campo col diritto, era il momento per volare a doppia break. Con una bella smorzata col diritto, Alcaraz trova ugualmente la PB sul 30-40 (la prima del set). Si scambia, ma ancora ha fretta il giovane spagnolo, cerca di uscire dal palleggio carico di spin con una bordata senza alcun senso tattico. La bagarre continua, stavolta sotto rete è Novak ha sbagliare (ma il back difensivo di Alcaraz è splendido), seconda chance di break da difendere. Eccolo! Stavolta il diritto inside out dal centro è potente e preciso, la rimessa del serbo è lunga. BREAK Alcaraz, finalmente in controllo del tempo di gioco, con Djokovic un po’ calato nell’intensità. 5-3, serve per il secondo set Carlos, ma Djokovic alza la velocità dei colpi, accetta di fare “a pallate” e si procura una palla break sul 30-40! Rischia un serve and volley Alcaraz che destabilizza il rivale, la risposta è out. Arriva una seconda PB, Alcaraz costruisce uno schema perfetto, ma sbaglia malamente il passante finale a campo aperto volendo tirare a tutta… Qua il “Djoker” non perdona, si apre il campo e infila un rovescio lungo linea perfetto. Contro Break, 5-4. Che errori, Carlos… ma che grinta! Non si abbatte per l’errore, anzi, rilancia. Trova un paio di sbracciate micidiali, quindi riprende benissimo una smorzata e vola 0-40, a Tre Set Point! Che freddezza “Nole”! Annulla la prima dominando lo scambio, poi col servizio. 5 punti di fila -> 5 pari. Classe infinita del Campione. Grande tennis, c’è tanta classe in campo, nella spinta a tutta come nel rigiocare smorzate e tocchi sotto rete, da parte di entrambi. Sul 40 pari, Alcaraz arriva con poca coordinazione su di una risposta corta di Novak, spara a tutta ma affonda a mezza rete. Errore che gli costa una pericolosissima palla break. Rischia col rovescio in salta il serbo, gli esce. 6-5 Alcaraz. Rischia un S&V Novak, gli esce di poco, poi la smorzata dello spagnolo è perfetta. 0-30! Travolgente nella spinta Alcaraz con i piedi sulla riga di fondo, mentre la difesa del serbo è meno reattiva. 0-40, altri Tre Set Point! Vola via il diritto di Djokovic. SET Alcaraz, 7-5. Un set meritato, è stato bravissimo lo spagnolo ad alzare l’intensità del suo tennis e accettare anche i lunghi scambi senza forzare per primo. Sembra più vivo fisicamente anche. Un set pari.

Terzo set, Alcaraz to serve. Vince un buon game, ma in risposta sull’ultimo punto si blocca la gamba destra per crampi. Si avvicina anche Djokovic, i due parlano mentre a fatica Carlos torna alla sua panchina. Arriva il medico, con i 3 minuti per il trattamento, ma il gioco non si poteva fermare per questo tipo di problema, quindi lo spagnolo da regolamento perde il game. È un break. Djokovic va a servire sul 2-1. La partita è condizionata, Carlos è evidentemente menomato, Novak deve gestire il momento e non è facile nemmeno per lui. Alcaraz cerca ovviamente di accorciare il punto al massimo, sperando che il campo passi. Trova una risposta vincente che forza il game ai vantaggi, ma poi esagera lasciando correre il solo braccio. 3-1 Djokovic. Alcaraz è in preda ai crampi, non solo al polpaccio, guarda e parla sconsolato al suo angolo, ma siamo all’inizio nel terzo set di un match al meglio dei cinque… non una bella prospettiva. Gioca da fermo e sbaglia l’allievo di JC Ferrero, 0-40 e break. Non si gioca in questo momento. Torna il fisioterapista al cambio di campo, ma l’iberico non riesce a muoversi. Il set termina mestamente 6-1 dopo mezz’ora. Il fisioterapista non può più trattare Alcaraz, essendo già intervenuto due volte per lo stesso problema. Esce dal campo lo spagnolo, rientra dopo 6 minuti e mezzo.

Quarto set, Djokovic serve per primo. Sembra distratto il serbo, sbaglia palle banali (forse lo stop gli ha fatto perdere ritmo) e concede una palla break sul 30-40, ma l’annulla con una prima perfetta al centro. Sembra aver ritrovato una certa mobilità Alcaraz, mentre il tentativo di smorzata di Novak è pessimo. Seconda palla break! Si aggrappa alla prima esterna Djokovic. Con più fatica del previsto, quando scoccano le tre ore di gioco, 1-0 Djokovic. Alcaraz non riesce a trovare la corretta distanza dalla palla sulle risposta ficcanti di Novak, e cede il turno di servizio non riuscendo a gestire una normale palla di scambio sul 15-40. Break, 2-0 Djokovic. Forte del vantaggio, “Nole” gioca sciolto, lascia correre il rovescio cross e l’altro nemmeno ci prova più, non rischia uno scatto. Il serbo spinge, gioca al suo meglio, e fa pure il pugno dopo qualche vincente, prendendosi pure i fischi – ingenerosi, non è colpa sua se l’altro è andato in crisi fisica – del pubblico parigino. Chiude 6-1 Novak, una partita che gli si era complicata non poco con il secondo set perso, proprio in un momento nel quale Alcaraz sembrava averne di più e Djokovic in calo. Nessuno poteva prevedere il crollo muscolare del 20enne. Novak aspetta ora il vincente di Zverev vs. Ruud. In ogni caso, sarà il favorito domenica.

GLI HIGHLIGHTS DI DJOKOVIC-ALCARAZ



ALCARAZ: IL PUNTO DEL TORNEO IN TWEENER



Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic



GS Roland Garros Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 3 7 1 1 Novak Djokovic [3] Novak Djokovic [3] 6 5 6 6 Vincitore: Novak Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Novak Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Novak Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Carlos Alcaraz 1-1 → 1-2 Novak Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Novak Djokovic 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Novak Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Novak Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Novak Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1