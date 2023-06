Gravissimo errore dell’arbitro al Roland Garros nel match tra Rune e Cerundolo (Video)

L’incontro degli ottavi di finale al Roland Garros tra il danese Holger Rune e l’argentino Francisco Cerundolo è stato segnato lunedì da un episodio molto controverso. L’arbitro francese Kader Nouni ha commesso un errore di valutazione su un colpo del danese , che è rimbalzato due volte sul campo prima di essere chiuso dall’argentino. In una situazione di 1-2 nel terzo set 40-40 sul suo servizio, Cerundolo è stato penalizzato non solo dall’errore di valutazione dell’arbitro, ma ha anche perso il punto, che avrebbe potuto chiudere con un facile smash, perché Nouni ha considerato che avesse interrotto il gioco. Di conseguenza, il punto è stato attribuito a Rune a causa di un ‘ostacolo’ creato dall’argentino. Questo incidente ha portato alla perdita del gioco di servizio per Cerundolo, e Rune, che sicuramente avrà visto la palla rimbalzare due volte dal suo lato del campo, è rimasto senza dire una parola.

