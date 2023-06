Holger Rune avanza al Roland Garros dopo un match epico

Da togliere il fiato! Holger Rune ha vissuto momenti di grande spavento, ma è riuscito a resistere durante il super-tie-break del quinto set, confermando il suo ritorno ai quarti di finale di Roland Garros. Qui si ritroverà a fronteggiare proprio l’uomo che lo aveva sconfitto in questa stessa fase dell’edizione dell’anno scorso: il norvegese Casper Ruud.

Tuttavia, il numero sei del mondo ha dovuto lottare e soffrire molto per sbarazzarsi di Francisco Cerundolo (23º classificato), che cercava di raggiungere i suoi primi quarti di finale in un Grand Slam. Rune ha resistito con i parziali 7-6(3), 3-6, 6-4, 1-6 7-6(7), al termine di poco più di quattro ore, in una battaglia estenuante ricca di colpi di scena.

La tensione era palpabile nell’elevato numero di errori non forzati commessi da entrambi (73 da parte di Rune e 53 da parte di Cerundolo), ma l’emozione era tanta.

Un esempio evidente della tensione vissuta è rappresentato dalla storia del quinto set. Guidando per 4-3, Cerundolo ha avuto un’opportunità d’oro per fuggire, raggiungendo 0-40 sul servizio di un Rune molto stanco. Tuttavia, l’argentino non ha saputo sfruttare l’occasione – ha fallito un diritto tipico del suo gioco sul 30-40 – ed è poi stato lui stesso brekkato immediatamente dopo. Ma poi è stato il turno del danese di tremare e subire un nuovo break, con la decisione che è arrivata al super-tie-break.

Lì, Cerundolo ha guidato per 5-3 e 6-5, ancora con un mini-break, ma Rune si è aggrappato alla partita e il sudamericano ha tremato. Rune si assicurata la vittoria mantenendo vivo il sogno del Roland Garros, preparandosi ora per il sesto confronto della sua carriera con Ruud. Ha perso i primi quattro incontri, ma ha vinto recentemente nelle semifinali del Masters 1000 di Roma. E ora? Nessuno lo sa , ma una cosa è certa: il tennista danese non uno che si arrende facilmente.

GS Roland Garros Holger Rune [6] Holger Rune [6] 7 3 6 1 7 Francisco Cerundolo [23] Francisco Cerundolo [23] 6 6 4 6 6 Vincitore: Holger Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 9-7* 6-6 → 7-6 Holger Rune 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Francisco Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Holger Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Francisco Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Holger Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Holger Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Holger Rune 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Holger Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Holger Rune 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Holger Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Holger Rune 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Holger Rune 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Holger Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Holger Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Holger Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Francisco Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Holger Rune 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Holger Rune 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Holger Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Holger Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Francisco Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Holger Rune 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Holger Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Francisco Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Holger Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Holger Rune 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Holger Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Francisco Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Holger Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Francisco Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Holger Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Holger Rune 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

GLI HL DI RUNE-CERUNDOLO