Mauresmo: “La sessione serale a Roland Garros inizierà alle 20.30”

La direttrice di Roland Garros Amelie Mauresmo ha presentato alla stampa alcune delle novità dell’edizione 2023 dello Slam parigino. L’ex campionessa transalpina ha confermato le indiscrezioni secondo le quali verrà celebrata la ricorrenza della vittoria di Jannik Noah del 1983, 40 anni fa ultimo campione francese maschile sul Chatrier.

Ma la novità più interessante riguarda la sessione serale: l’incontro sotto le stelle inizierà alle 20.30, anticipato di mezz’ora rispetto alle 21 della scorsa edizione. Il big match di giornata sarà preceduto da un intrattenimento musicale che inizierà alle ore 20. Divertente per il pubblico, ma di sicuro i giocatori avrebbero preferito già scattare col loro match alle 20, visto che soprattutto nel maschile la probabilità di disputare una partita sforando la mezzanotte è assai elevata. Grazie al totale rinnovamento del campo centrale al Bois de Boulogne, con tetto retrattile in caso di maltempo o condizioni difficili, è stata inserita anche a Parigi la sessione serale di gioco. Un bel colpo per il prime time televisivo serale, nonostante molti giocatori ed ex campioni siano assai negativi su questi incontri.

Non finiscono qua le novità di quest’anno. Interessante per il pubblico la possibilità di poter accedere ai posti più alti del (bellissimo) Simone Mathieu possedendo un ticket per un altro campo, e il lancio di strumenti per i giocatori per combattere il cyber bullismo sui social durante il torneo (non ha precisato meglio come funzionerà questo sistema di protezione).