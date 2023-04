Matteo Berrettini si ritira dal torneo di Monte Carlo: “Ho uno strappo di grado 2 al muscolo obliquo interno”

Bruttissime notizie arrivano da Matteo Berrettini. L’azzurro ha comunicato pochi minuti fa il forfait dal torneo di Monte Carlo per colpa di un problema fisico (strappo di secondo grado al muscolo addomininale obliquo).

Holger Rune quindi approda ai quarti senza giocare.

“Non so da dove cominciare… stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere ma questa è davvero difficile.

Sono molto triste nel comunicare che non potrò giocare la mia partita oggi a Monte Carlo.Ho avvertito dolore negli addominali obliqui durante il match di ieri. Il dolore è peggiorato durante la notte. Dopo un consulto con il mio team medico siamo andati a fare una risonanza magnetica stamattina. Ho una lesione di secondo grado negli addominali obliqui.

Non posso ringraziarvi abbastanza per il supporto. Significa molto per me ed è quello che mi porta avanti durante queste situazioni difficili”.