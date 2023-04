Masters 1000 Monte Carlo: Il Tabellone Principale. Quattro azzurri al via. Musetti sulla strada di Djokovic. Gli azzurri tutti nella parte alta

Il Masters 1000 di Monte Carlo è uno degli eventi più prestigiosi del circuito ATP e quest’anno vedrà un nutrito gruppo di tennisti italiani in lizza per cercare di conquistare il torneo. Tra questi, spiccano i nomi di Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che cercheranno di mettere in difficoltà il grande favorito e numero uno del seeding, il serbo Novak Djokovic.

Nella parte alta del tabellone, Djokovic partirà con un bye al primo turno e affronterà il vincitore tra il giovane americano Nakashima e il suo connazionale McDonald. Nel frattempo, il talentuoso Lorenzo Musetti, testa di serie numero 16, se la vedrà con il serbo Kecmanovic al primo turno, in un match che promette scintille.

Sempre nella parte alta, il numero 7 del seeding, Jannik Sinner, partirà anch’esso con un bye al primo turno e affronterà il vincitore tra l’argentino Schwartzman e il belga Goffin. Sinner, reduce da una stagione positiva, cercherà di confermarsi tra i protagonisti del torneo monegasco.

Nella parte bassa del tabellone, la wildcard Lorenzo Sonego se la vedrà con un qualificato al primo turno, mentre il numero 11 del seeding, Matteo Berrettini, affronterà l’americano Cressy.

Masters 1000 Monte Carlo – Parte Alta

(1) Djokovic, Novak vs Bye

Nakashima, Brandon vs McDonald, Mackenzie

(WC) Vacherot, Valentin vs Qualifier

Kecmanovic, Miomir vs (16) Musetti, Lorenzo

(10) Hurkacz, Hubert vs Djere, Laslo

Baez, Sebastian vs Draper, Jack

Schwartzman, Diego vs Goffin, David

Bye vs (7) Sinner, Jannik

(3) Medvedev, Daniil vs Bye

Qualifier vs (WC) Sonego, Lorenzo

Bautista Agut, Roberto vs Ymer, Mikael

Bublik, Alexander vs (13) Zverev, Alexander

(11) Norrie, Cameron vs Cerundolo, Francisco

Cressy, Maxime vs Berrettini, Matteo

Gasquet, Richard vs (WC) Thiem, Dominic

Bye vs (6) Rune, Holger

(5) Rublev, Andreyvs ByeHuesler, Marc-Andreavs Munar, JaumeEvans, Danielvs QualifierDavidovich Fokina, Alejandrovs (9) Khachanov, Karen

(14) de Minaur, Alex vs Murray, Andy

Qualifier vs Ramos-Vinolas, Albert

van de Zandschulp, Botic vs Qualifier

Bye vs (4) Ruud, Casper

(8) Fritz, Taylor vs Bye

(WC) Wawrinka, Stan vs Griekspoor, Tallon

Shelton, Ben vs Dimitrov, Grigor

Lehecka, Jiri vs (12) Tiafoe, Frances

(15) Coric, Borna vs Jarry, Nicolas

Qualifier vs Qualifier

Bonzi, Benjamin vs Zapata Miralles, Bernabe

Bye vs (2) Tsitsipas, Stefanos