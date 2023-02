Da Tenerife: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Matteo Arnaldi in semifinale

Matteo Arnaldi batte Oleksii Krutykh e stacca il pass per la semifinale del Tenerife Challenger 2. Sui campi in cemento dell’Abama Tennis Academy prosegue la corsa dell’azzurro, capace di superare il rivale ucraino per 6-4 6-1. Nella giornata di sabato il ligure affronterà lo spagnolo Nicolas Alvarez Varona per un posto nell’atto conclusivo del torneo ATP Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events. La wild card iberica nel primo match di giornata ha vinto in rimonta il derby contro il qualificato Alejandro Moro Canas.

Arnaldi avanti senza sbavature – Dopo aver vinto al set decisivo i primi due match della sua avventura a Tenerife, Matteo Arnaldi ha sconfitto in due parziali l’ucraino Oleksii Krutykh. Sotto di un break in avvio, il ligure ha ribaltato il punteggio di 2-4 per chiudere la prima frazione sul 6-4. Da quel momento il numero 130 del mondo è andato in fuga e ha chiuso per 6-4 6-1: “Krutykh è un amico e non è stato facile affrontarlo. Nel corso della sfida ho giocato un tennis sempre più aggressivo e ho sbagliato sempre meno, quindi sono contento della mia prova. Adattarmi alla superficie non è stato facile, ma quella di oggi devo dire che è la miglior partita del mio torneo”. Con questa vittoria Arnaldi sale virtualmente alla posizione numero 118, ma vincendo il Tenerife Challenger potrebbe spingersi fino alla piazza numero 108 del ranking mondiale. In ogni caso sarà best ranking per il giovane azzurro, che sogna l’ingresso in top 100 nei prossimi mesi: “Continuo a pensare di partita in partita. Quello contro Varona non sarà un match facile, adesso però penso a riposare e poi lo preparerò”.

Alvarez Varona inizia l’anno con una semifinale – Non c’era modo migliore per iniziare la stagione. Nicolas Alvarez Varona nel primo torneo del suo 2023 è riuscito a spingersi fino alla semifinale. Dopo aver rimontato un set di svantaggio il tennista di Burgos si è aggiudicato per 1-6 6-2 6-3 la sfida contro Alejandro Moro Canas: “Questa era la prima sfida contro Alejandro, ma ci conosciamo abbastanza bene e quindi sapevo che i dettagli avrebbero fatto la differenza. Qui le condizioni sono impegnative, però mi sono adattato bene e sono felice di essere in semifinale al primo torneo”. L’ex prodigio del tennis iberico si prepara dunque alla semifinale contro Arnaldi: “È inutile dire che non sarà facile. Alla fine chi arriva in semifinale sta sempre bene, quindi quelli rimasti sono tutti tre giocatori molto forti e soprattutto in forma”.

I risultati di venerdì 3 febbraio

Quarti di finale

Nicolas Alvarez Varona (WC) b. Alejandro Moro Cañas (Q) 1-6 6-2 6-3

Matteo Arnaldi (2) b. Oleksii Krutykh 6-4 6-1