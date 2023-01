Da Melbourne: Parlano Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. Le belle parole di Novak “Osate sognare, non lasciate che vi portino via i vostri sogni”. Tsitsipas “Novak il migliore di tutti i tempi”. (con i video della finale e premiazione)

Novak Djokovic ha vinto questa domenica il suo decimo titolo all’Australian Open, raggiungendo il 22° trofeo di Grand Slam della sua carriera, e alla fine del match si è mostrato molto emozionato durante l’intervista sul campo, dedicando belle parole a Stefanos Tsitsipas, ricordando che entrambi vengono da paesi piccoli e con poca espressione in questo sport, senza dimenticare le difficoltà che ha attraversato in questi 15 giorni e un anno dopo essere stato espulso dal Paese.

Da domani Novak sarà nuovamente al primo posto del ranking ATP.

“Osate sognare, non lasciate che vi portino via i vostri sogni. Questa non è la tua ultima finale di Grand Slam, hai ancora molto tempo. Molto di più di me. So che hai lavorato molto per diventare un giocatore migliore e una persona migliore. Sei uno dei più grandi lavoratori del circuito e uno dei ragazzi più interessanti. Serbia e Grecia sono due paesi relativamente piccoli senza grande tradizione. Non abbiamo tanti campioni a cui guardare, che abbiano raggiunto la vetta del nostro sport. Penso che possiamo dare un messaggio a chiunque nel mondo ci stia guardando, a tutti i giovani che sognano un giorno di essere qui dove ora siamo io e Stefanos. Sognate in grande”.

“Non importa da dove venite. Più difficoltà incontrate nella vita, più sfide superate, più tutto questo vi renderà forti. Io e Stefanos ne siamo la prova. Non permettete a nessuno di togliervi quel sogno. Alimentatelo, innaffiatelo come si fa con le piante. Se anche ci fosse una sola persona nel mondo che vi accetterà, che abbraccerà e sosterrà i vostri sogni, trovatela e sognate in grande. Perché potete farcela.

E’ stato un viaggio incredibile con il mio team, non so da dove iniziare e dove finire. Non do mai niente per scontato. So che voi sopportate a volte i lati peggiori del mio carattere, in campo e fuori. Apprezzo la vostra pazienza e il vostro amore nei miei confronti. Non so se potrete mai perdonarvi per quel che ho fatto in questi anni: questo trofeo è vostro quanto mio.

Grazie a tutti quelli che mi hanno fatto sentire benvenuto a Melbourne e in Australia. C’è un motivo se ho giocato il mio tennis migliore per tutta la mia carriera di fronte al leggendario Rod Laver.

Grazie a tutti quelli che rendono questo torneo uno degli eventi sportivi più grandi del mondo e spero di vedervi il prossimo anno”.

Stefanos Tsitsipas ha perso la sua seconda finale di tornei del Grande Slam, di nuovo contro Novak Djokovic, e alla fine del match ha mostrato la sua gratitudine verso il serbo di 35 anni checonsidera il miglior giocatore di tutti i tempi.

“I numeri dicono tutto. Congratulazioni non solo a te ma anche alla tua famiglia. E’ stata un’esperienza incredibile e mi hai anche fatto diventare un giocatore migliore. Questi sono gli incontri per cui lavoriamo, di fronte ai migliori di sempre. E lui è il migliore con cui abbia mai impugnato una racchetta”, ha detto il greco 24 anni, che questa volta è stato più lontano dalla vittoria rispetto a Roland Garros 2021, quando ha addirittura vinto i primi due set della finale.

Il greco non si è mostrato scoraggiato riguardo al futuro, anche se non ha nascosto l’amarezza per la sconfitta: “Non c’è motivo per perdere speranza o scoraggiarsi riguardo al futuro della mia carriera. C’è molto di positivo da trarre da questo periodo”.

