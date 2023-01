Australian Open: Prima finale in carriera in un torneo dello Slam per Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka, 24 anni, ha finalmente realizzato le aspettative di chi la vedeva come una futura finalista e vincitrice di uno Slam, qualificandosi per la finale dell’Australian Open 2023, la sua prima in un torneo del Grande Slam, continuando un inizio di stagione straordinario: adesso ha 10 vittorie e 0 sconfitte, senza perdere alcun set!

In una semifinale simile alla prima, con la favorita che resiste in un primo set difficile per poi allontanarsi nel match in due set, Aryna Sabalenka, quinta del ranking (sarà seconda dopo il torneo), ha sconfitto la polacca Magda Linette, numero 45 WTA, per 7-6(1) e 6-2, in un incontro che ha risolto in 1 ora e 33 minuti e nel quale ha finito per imporre la sua superiorità e qualità, nonostante la buona prestazione della polacca, che è stata quasi perfetta dal punto di vista tattico.

Sabalenka si scontrerà nella finale di sabato (9:30 italiane) contro la kazaka Elena Rybakina, campionessa di Wimbledon, in quello che sarà il loro quarto incontro. La bielorussa ha vinto i tre incontri precedenti, sempre in tre set.