Australian Open: Il programma di Venerdì 27 Gennaio 2023

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

S. Mirza / R. Bopanna vs L. Stefani / R. Matos

(18) K. Khachanov vs (3) S. Tsitsipas

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)

(4) N. Djokovic vs T. Paul

Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(1) B. Krejcikova / (1) K. Siniakova vs M. Kostyuk / E. Ruse

(10) S. Aoyama / (10) E. Shibahara vs (2) C. Gauff / (2) J. Pegula

M. Baghdatis / R. Stepanek vs B. Bryan / M. Bryan

Court 3 – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(11) Y. Zhou vs (3) A. Blockx

(12) S. Ishii vs (9) A. Korneeva

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

(1) A. Blockx / (1) J. Fonseca vs (7) L. Tien / (7) C. Williams

R. Jamrichova / F. Urgesi vs (4) H. Kinoshita / (4) S. Saito

Court 5 – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

T. Berkieta vs L. Tien

(7) M. Andreeva vs (13) R. Stoiber

Court 8 – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(1) D. De Groot / (1) A. Van Koot vs (2) Y. Kamiji / (2) Z. Zhu

M. Scheffers / R. Spaargaren vs (2) A. Hewett / (2) G. Reid

(1) S. Schroder / (1) N. Vink vs D. Ramphadi / Y. Silva