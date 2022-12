Questo weekend si disputa un’esibizione a San Pietroburgo

Questo weekend (1-4 dicembre) il tennis torna a San Pietroburgo. Niente eventi ufficiali, bloccati da ATP e WTA per via dell’invasione Russa all’Ucraina. Sarà un’esibizione a squadre, inserita all’interno di un evento che coinvolge altre attività oltre al tennis, in quello che si rivelerà di fatto il primo evento tennistico con giocatori Pro (insieme ad ex campioni) nel paese governato da Vladimir Putin.

La notizia nella notizia è la presenza, tra gli altri, di Nikolay Davydenko, ex star russa nata in Ucraina. Davydenko si è trasferito in Russia all’età di 11 anni e ha sempre rappresentato il paese adottivo. L’ex campione alle ATP Finals sarà capitano di uno dei team e gareggerà insieme ad Aslan Karatsev, Viktor Troicki, Janko Tipsarevic, Laslo Djere, Marton Fucsovics e Pedro Martínez.

Nutrita la rappresentanza femminile: sono presenti all’evento Svetlana Kuznetsova, Anastasia Myskina, Elena Vesnina, Anastasia Potapova, Kamila Rakhimova, Vitalia Diatchenko, Anna Bondar e Yulia Putintseva.

Al momento nel calendario ATP 2023, nella data del 16 ottobre figura il torneo di Mosca, con la nota “sospeso”.