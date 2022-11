Coppa Davis: l’Italia sogna la finale, serve un’impresa contro l’ostacolo Canada

Archiviato il successo sugli Stati Uniti, l’Italia si butta nella semifinale di Coppa Davis che la vedrà di fronte al Canada, selezione favorita per la conquista del torneo. Auger-Aliassime e compagni, per i betting analyst, vedono a 2,50 il trionfo dei canadesi, mentre a 6 il titolo della squadra azzurra, che vedrà in campo Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti nei match singolari, oltre a Simone Bolelli e Fabio Fognini in quello di doppio.

Secondo quanto riporta Agipronews, le quote per la semifinale, però, costringono all’impresa gli uomini di Filippo Volandri, per cui la vittoria vale 2,80 la posta. Avanti però i nordamericani, visti a 1,40.