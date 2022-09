Us Open: La prima semifinale Slam per Frances Tiafoe. Aryna Sabalenka in semifinale (Video)

Dare seguito a una vittoria incredibile come quella ottenuta da Frances Tiafoe contro Rafael Nadal era una sfida estremamente impegnativa. L’americano, numero 26 del ranking ATP, ha mantenuto viva la sua favola e ha sconfitto Andrey Rublev (11°) nel suo cammino verso le semifinali degli US Open, una tappa che non aveva mai raggiunto in carriera nei tornei del Grande Slam.

L’atleta di casa ha trionfato per 7-6(3), 7-6(0), 6-4 dopo 2 ore e 39 minuti in un match in cui si è distinto nelle situazioni più difficili. Tiafoe ha salvato tutte e quattro le palle break che ha affrontato, compreso un set point nel primo set, e ha giocato brillantemente entrambi i tie-break. Il secondo, poi che dire? Un perfetto 7-0 che lo lasciato al comando dell’incontro. Nel terzo set, ha ottenuto l’unico break dell’incontro, ha annullato altre palle break e ha giocato bene per mantenere vivo il sogno.

Con la folla elettrizzata a sostegno dell’americano ancora una volta, Tiafoe si assicura l’ingresso nella top 20 per la prima volta in carriera – è virtualmente 19° – e ora attenderà Carlos Alcaraz o Jannik Sinner in semifinale.

A. Rublev vs F. Tiafoe



Slam Us Open A. Rublev [9] A. Rublev [9] 6 6 4 F. Tiafoe [22] F. Tiafoe [22] 7 7 6 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 A. Rublev 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 3-4 → 3-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 3-2 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 A. Rublev 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* ace 0*-5 ace 0*-6 6-6 → 6-7 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-5 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* ace 6-6 → 6-7 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 6-5 → 6-6 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

14 ACES 181 DOUBLE FAULTS 360/109 (55%) FIRST SERVE % IN 56/112 (50%)46/60 (77%) WIN % ON 1ST SERVE 49/56 (88%)26/49 (53%) WIN % ON 2ND SERVE 35/56 (63%)5/11 (45%) NET POINTS WON 31/41 (76%)0/4 (0%) BREAK POINTS WON 1/4 (25%)28/112 (25%) RECEIVING POINTS WON 37/109 (34%)31 WINNERS 4638 UNFORCED ERRORS 38100 TOTAL POINTS WON 12110190.4 ft DISTANCE COVERED 10011.6 ft46.1 ft DISTANCE COVERED/PT. 45.3 ft

In campo femminile Aryna Sabalenka (WTA 6) può continuare a cullare i propri sogni di raggiungere la prima finale in carriera in un Grande Slam. La bielorussa, in modalità rullo compressore, è riuscita a mantenere sotto controllo i nervi e battere con i parziali di 6-1 7-6 (7/4) Karolina Pliskova (22), molto imprecisa al servizio. In semifinale la 24enne affronterà la vincente della sfida fra la numero uno Iga Swiatek e l’americana Jessica Pegula (8).

K. Pliskova vs A. Sabalenka



Slam Us Open K. Pliskova [22] K. Pliskova [22] 1 6 A. Sabalenka [6] A. Sabalenka [6] 6 7 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 ace 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Sabalenka 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Pliskova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-4 → 1-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-3 → 0-4 K. Pliskova 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-2 → 0-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 K. Pliskova 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

1 ACES 76 DOUBLE FAULTS 345/64 (70%) FIRST SERVE % IN 43/62 (69%)29/45 (64%) WIN % ON 1ST SERVE 31/43 (72%)8/19 (42%) WIN % ON 2ND SERVE 12/19 (63%)7/10 (70%) NET POINTS WON 7/10 (70%)0/0 (0%) BREAK POINTS WON 3/7 (43%)19/62 (31%) RECEIVING POINTS WON 27/64 (42%)10 WINNERS 3023 UNFORCED ERRORS 2856 TOTAL POINTS WON 70962.4 ft DISTANCE COVERED 1007.9 ft7.6 ft DISTANCE COVERED/PT. 8.0 ft