Djokovic salta la Coppa Davis e giocherà solo se la Serbia si qualificherà per i quarti di finale

Novak Djokovic non rappresenterà la Serbia nella fase a gironi delle finali di Coppa Davis. L’attuale numero sei ATP avrebbe dovuto guidare la sua squadra a Valencia nel Gruppo B, che comprende anche la Spagna, il Canada e la Corea del Sud, ma resterà fuori dall’evento, ma giocherà se la Serbia finirà in uno dei primi due posti e si qualificherà per i quarti di finale che si giocheranno a fine stagione (fine novembre).

“Non giocherà per motivi personali. È stato presente numerose volte per la squadra nazionale, ma questa volta non ce la fa. Se arriveremo a Malaga, si unirà a noi”, ha dichiarato il capitano Viktor Troicki a Sportski Zurnal.

La fase a gironi si svolgerà tra il 13 e il 18 settembre, mentre Djokovic tornerà alle competizioni il 26 settembre all’ATP 250 di Tel Aviv, in Israele.