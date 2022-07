Wimbledon: Carlos Alcaraz: “Jannik Sinner ha un tennis incredibile, sta giocando molto bene sull’erba. Sarà una partita molto dura”

Carlos Alcaraz ha parlato anche di Jannik Sinner dopo il successo su Otte che lo ha portato agli ottavi di finale del torneo di Wimbledon e dove sfiderà proprio l’azzurro nella giornata di lunedì prossimo.

“Jannik ha un tennis incredibile, sta giocando molto bene sull’erba. Sarà una partita molto dura, lo è sempre contro Sinner, ma cercherò di divertirmi. Mi piace questo genere di sfide. Siamo i due più giovani in tabellone, direi, e forse i due di maggior talento. Abbiamo un buon rapporto, ci siamo allenati anche insieme un paio di volte. In spogliatoio abbiamo anche scherzato. In genere parliamo in spagnolo, non conosco ancora l’italiano. Lo spagnolo di Jannik è buono, ma deve migliorare”.