Davydenko: “La nuova generazione non gioca a un livello incredibile”

Nikolay Davydenko è stato probabilmente uno dei giocatori più sottovalutati della sua epoca. Gli è mancato il guizzo negli Slam, dove non è mai arrivato a giocarsi un titolo in finale, ma è stato un solido top10 con best ranking al n.3, ha vinto 21 tornei inclusi 3 Masters 1000 e un’edizione delle Finals, in un’epoca in cui i suoi competitors erano Federer e Nadal “giovani”, oltre Safin, Roddick, Nalbandian, Hewitt e gli astri nascenti Djokovic e Murray. Ha chiuso la carriera con un record positivo contro Nadal, fatto questo che possono vantare ben pochi giocatori. Ha prodotto per anni un tennis estremamente efficace giocando colpi piatti, con grande anticipo, regalando agli appassionati decine di match divertenti. L’ha intervistato il magazine Clay, e molte delle sue dichiarazioni sono assai interessanti. Ne riportiamo alcune.

“Io come coach? Ho trascorso alcune settimane con Karen Khachanov un paio di anni fa. Mi ha chiesto se volevo viaggiare con lui a tempo pieno per la stagione, ma ho una famiglia con tre figli, proprio non ce la faccio. Ho detto “scusa, ma posso viaggiare solo per pochi tornei”. Non ora: l’ho fatto da giocatore, ora non me la sento di viaggiare tutto l’anno. Se non avessi una famiglia, ci penserei, perché no: paesi diversi, godersi i ristoranti, una bella vita, ma ora è impossibile. Mancano altri dieci anni prima che i miei figli crescano, quindi ho tempo per cambiare idea. Chi sa cosa accadrà”.

“Come è cambiato il tennis rispetto alla mia epoca? Devo ammettere che avevo smesso di guardare il tennis da un po’, ma poi ho iniziato a commentare per Eurosport durante le partite dei giocatori russi agli Slam. Ora lo seguo più da vicino. Secondo me, il tennis non sta facendo molti progressi. I giocatori che sono al top ora – non Nadal e Djokovic, ma le giovani generazioni – non sono molto bravi tecnicamente. Ne sono rimasto sorpreso. È un tennis più fisico – servizi grandi, picchiatori da fondo campo -, ma vediamo ancora che Nadal e Djokovic possono controllare tutto questo con la loro maggior qualità sulla nuova generazione. Stanno ancora vincendo gli Slam e battendo ragazzi che hanno dieci anni in meno di loro, il che è fantastico. Comunque, non credo che la nuova generazione stia giocando a un livello incredibile”.

Ricordano al russo che ha chiuso la carriera con 6 vittorie e 5 sconfitte su Nadal. Per Nikolay il più forte contro di lui resta Federer: “Nel tennis si tratta di matchup: il mio gioco si è adattato bene a quello di Nadal sul cemento, non ho avuto problemi con lui. D’altra parte, non ho mai potuto battere James Blake perché colpiva forte da subito e finiva lo scambio in due o tre colpi. Contro gli specialisti della terra battuta – come spagnoli e argentini – sono state le partite più facili per me sul cemento, perché giocano lunghi scambi e colpiscono con molto topspin. Ho avuto difficoltà contro i nordamericani che hanno un tennis che mi infastidisce di più. Federer è stato il mio avversario più duro. Come mai? Poiché il suo dritto era estremamente veloce e il suo servizio era molto preciso, non potevo ottenere alcun tipo di controllo contro di lui”.

Molto interessante questo passaggio sull’evoluzione fisica del gioco, che l’ha penalizzato e, alla lunga, anche lo stesso Federer ha pagato dazio: “La mia fiducia non è mai sufficiente per battere Federer, lui ha sempre avuto il vantaggio di riuscire a giocare meglio alla fase finale del set. Era sempre la stessa storia. Quando arriva il momento cruciale della partita, la fiducia è ciò che conta. Provare tattiche diverse – colpire la palla più forte o aggiungere più effetti – non ha aiutato. Quando guardi i ragazzi che stavano vincendo contro di lui – Nadal, Djokovic, Murray – erano fisicamente più forti e più allenati di me: giocavano lunghi scambi, hanno corso per ore e ore… e alla fine gli sono stati superiori non per via del tennis ma per il fisico. Per me, è stato più difficile perché il mio corpo non poteva mantenere lo stesso livello per cinque ore“.

Il suo più grande rimpianto: Roland Garros 2005. “La semifinale al Roland Garros contro Mariano Puerta nel 2005. Ero 4-2 nel quinto set, ma stavo morendo in campo. Il mio allenatore (suo fratello Eduard Davydenko, ndr) mi ha detto che avrei dovuto chiedere un fisioterapista, per darmi il tempo di riprendermi per qualche minuto. Forse avrei dovuto farlo, per recuperare un minimo di fiato e la concentrazione. Questa è stata probabilmente la più dura sconfitta della mia carriera. Dal 4-2 in poi riuscivo più a mettere palla in campo, ero troppo stanco e ho perso 6-4. Vorrei rigiocare quella partita, avrei dovuto essere più intelligente. Federer mi ha sconfitto in sacco di volte nei quarti di finale, era il mio più grande problema”.

Curioso il racconto del suo rapporto non proprio eccellente con gli sponsor: “È stata dura, completamente uno schifo! Uno sponsor mi ha detto qualcosa del genere: “Abbiamo Federer al numero uno, vedremo quando arriverai al numero uno”. Se fossi stato americano al numero cinque del mondo, forse avrei preso il contratto con uno dei marchi top di abbigliamento, o magari se fossi stato tedesco e non russo, da dove vieni contava molto. L’unico buon contratto che avevo era con Prince ed è durato tre o quattro anni prima che cadessero in difficoltà finanziarie”.

Chiusura proprio su Roger e Alcaraz, il nuovo fenomeno del tour: “Se Federer tornerà competitivo? Penso che giocherà a Basilea per finire la sua carriera lì. È la mia opinione. Carlos Alcaraz? È il nuovo Terminator! Penso che abbia una grande squadra con Juan Carlos Ferrero come suo allenatore. Se rimarrà lontano dagli infortuni, Alcaraz avrà una carriera incredibile”.