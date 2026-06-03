Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. In campo Flavio Cobolli ed il derby Berrettini vs Arnaldi (Live)
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🌧 Rovesci serali
⚠ Instabile verso sera
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00
Anna Kalinskaya vs Maja Chwalinska
Aryna Sabalenka vs Diana Shnaider
Felix Auger-aliassime vs Flavio Cobolli
Matteo Berrettini vs Matteo Arnaldi (20:15)
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Daniela Hantuchova / Alizé Cornet vs Angelique Kerber / Martina Hingis
Horacio Zeballos / Marcel Granollers vs Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
David Pel / Sander Arends vs Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
Andrea Vavassori / Sara Errani vs Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama vs Kristina Mladenovic / Hanyu Guo
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Guy Forget / Tatiana Golovin vs Gilles Simon / Pauline Parmentier
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji vs Henry Patten / Harri Heliovaara
Cedric Pioline / Mansour Bahrami vs Fabrice Santoro / Arnaud Clement
Evan King / Gabriela Dabrowski vs Nikola Mektic / Asia Muhammad
Demi Schuurs / Ellen Perez vs Aleksandra Krunic / Anna Danilina
Court 14 – Ore: 11:00
Guy Sasson vs Jin Woodman
Andy Lapthorne vs Niels Vink
Ahmet Kaplan vs Gregory Slade
Sam Schroder vs Gonzalo Enrique Lazarte
Court 7 – Ore: 11:00
Luis Guto Miguel vs Nicolas Baena
Mathys Domenc vs Thilo Behrmann
Flynn Thomas vs Jamie Mackenzie
Daniel Jade / Mathys Domenc vs Tanishk Konduri / Andrew Johnson
Mickael Kaouk / Aaron Gabet vs Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
Court 6 – Ore: 11:00
Maia Ilinca Burcescu vs Xinran Sun
Michael Antonius vs Yannick Theodor Alexandrescou
Keaton Hance vs Kaan Isik Kosaner
Hollie Smart / Lea Nilsson vs Nauhany Vitoria Leme da silva / Charo Esquiva banuls
Flynn Thomas / Leonardo Storck franca vs Jack Kennedy / Keaton Hance
Court 5 – Ore: 11:00
Anastasija Cvetkovic vs Paola Pinera celorio
Alisa Oktiabreva vs Sol Ailin Larraya guidi
Zhang-Qian Wei / Yushan Shao vs Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
Sonja Zhenikhova / Sol Ailin Larraya guidi vs Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
Court 8 – Ore: 11:00
Leonardo Storck franca vs Zangar Nurlanuly
Charo Esquiva banuls vs Nauhany Vitoria Leme da silva
Ruien Zhang / Xinran Sun vs Olivia Traynor / Chukwumelije Clarke
Kuan-Shou Chen / Thilo Behrmann vs Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli
Ziga Sesko / Luis Guto Miguel vs Arnav Vijay Paparkar / Kunanan Pantaratorn
Court 9 – Ore: 11:00
Jana Kovackova vs Felitsata Dorofeeva-rybas
Ziga Sesko vs Connor Doig
Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski vs Dan Brand / Safir Azam
Yu-Chen Lin / Yu Jun Lin vs Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas
Tito Chavez / Nicolas Baena vs Dimitar Kisimov / Connor Doig
Court 10 – Ore: 11:00
Denisa Zoldakova vs Victoria Luiza Barros
Ekaterina Dotsenko vs Mariella Thamm
Pietra Rivoli / Ui Su Jeong vs Welles Newman / Jordyn Hazelitt
Mariella Thamm / Polina Skliar vs Katerina Zajickova / Jana Kovackova
Court 11 – Ore: 11:00
Jack Kennedy vs Arnav Vijay Paparkar
Mariia Makarova vs Ha Eum Lee
Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga vs Jack Secord / Yannik Alvarez
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros vs Ilary Pistola / Ekaterina Dotsenko
Court 12 – Ore: 12:00
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji vs Jiske Griffioen / Angelica Bernal
Tokito Oda / Gustavo Fernandez vs Sergei Lysov / Zhenxu Ji
Casey Ratzlaff / Tom Egberink vs Takuya Miki / Guilhem Laget
Kgothatso Montjane / Luoyao Guo vs Ziying Wang / Xiaohui Li
Court 13 – Ore: 12:00
Stephane Houdet / Martin De la puente vs Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi
Gordon Reid / Alfie Hewett vs Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo
Aniek Van koot / Diede De groot vs Manami Tanaka / Ksenia Chasteau
Charlotte Fairbank / Pauline Deroulede vs Lizzy De greef / Jinte Bos
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
4 commenti
Spero in una grande prestazione mentale ed atletica di Flavio.
Ce la puo’ fare ma sarà durissima e probabilmente lunga.
Il vincitore sarà favoritissimo per la finale secondo me.
Il derby. Io sono per il ligure.
Matteo B è bello bravo e balla bene (4B) ma come tennis, sempre secondo me, ha dimostrato di essere indietrissimo. Lo so benissimo: 6 ATP, finale Wimbly, gli infortuni ecc ecc ma gli argentini l’hanno svelato chiaramente: mozzarella sul rovescio o scambio di 6 palle o più e si fa il punto in pratica. Non gli riesce nemmeno più lo slice che era l’arma letale dei bei tempi.
Parto ovviamente dal presupposto che si chiede di più ad uno che la terra rossa la conosce benissimo e che in passato era un ben altro atleta.
Dall’altra parte, non so come Matteo A potrà solo reggersi in piedi.
Se riesce ad essere al 70% fisicamente, potrà esserci partita. Se no il buon Matteo A avrà la soddisfazione di essere stato presente in 4 semi slam in carriera, risultato enorme per lui.
Buon tennis e buona giornata a tutti.
PS. Jannik e Lorenzo ci mancate. Tornate presto please.
Ottima. 😀
” E venne il giorno … ”
Senza tanti giri di parole : sarà un turbinio di emozioni , anche contrastanti , ma … una partita alla volta .
Fortunatamente la prima è quella di Cobolli … qui potremo scatenarci senza remore per tifare Flavio , sono moderatamente ottimista .
Il pericolo piu’ grande … una giornata , da cannoniere al servizio , di Aliassime … per il resto siamo complessivamente superiori !
In serata invece mi sentirò ( e immagino sarà così anche per molti altri di voi … ) come Paddy Conlon , interpretato da Nick Nolte , nel bellissimo film ” Warrior ” .
[ spoiler 😉 ]
Avete presente quando va a vedere la finale del torneo di combattimento dove sono arrivati a scontrarsi i suoi figli !? 😐
Una montagna russa di sensazioni vorticose … ci saranno la felicità enorme per chi vincerà e l’inevitabile dispiacere per la ” delusione ” dello sconfitto … ma ” this is the game ” !
Confesso la mia leggera preferenza per Berrettini …
Buona giornata … di emozioni forti !!!
🙂
Stasera niente per me: mi devo godere una partita della nostra nazionale di calcio contro la “quotata” squadra del Lussemburgo.
Amici che avete lasciato il calcio per scrivere qui, questo è il momento della riscossa.