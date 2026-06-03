Roland Garros 2026 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. In campo Flavio Cobolli ed il derby Berrettini vs Arnaldi (Live)

03/06/2026 07:34 4 commenti
Flavio Cobolli - Foto Patrick Boren
Flavio Cobolli - Foto Patrick Boren

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  3 Giugno 2026

14°C
Nuvoloso  ·  Picco 21°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Rovesci verso sera
CAMPO Terra Battuta

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TERRA BATTUTA

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Andamento della giornata — 3 Giugno
09:00
15°
10:00
16°
11:00
16°
12:00
18°
13:00
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17:00
19°
18:00
🌧
19°
⚠  Rovesci possibili verso sera: monitorare la chiusura del programma
🎾  Programma del giorno — 3 Giugno
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
RG QF
☁  Nuvoloso
🌧  Rovesci serali
⚠  Instabile verso sera
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00
Anna Kalinskaya --- vs Maja Chwalinska POL

Il match deve ancora iniziare

Aryna Sabalenka --- vs Diana Shnaider ---

Il match deve ancora iniziare

Felix Auger-aliassime CAN vs Flavio Cobolli ITA

Il match deve ancora iniziare

Matteo Berrettini ITA vs Matteo Arnaldi ITA (20:15)

Il match deve ancora iniziare




Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Daniela Hantuchova SVK / Alizé Cornet FRA vs Angelique Kerber GER / Martina Hingis SUI

Il match deve ancora iniziare

Horacio Zeballos ARG / Marcel Granollers ESP vs Edouard Roger-vasselin FRA / Hugo Nys MON

Il match deve ancora iniziare

David Pel NED / Sander Arends NED vs Pierre-Hugues Herbert FRA / Quentin Halys FRA

Il match deve ancora iniziare

Andrea Vavassori ITA / Sara Errani ITA vs Edouard Roger-vasselin FRA / Laura Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare

En-Shuo Liang TPE / Shuko Aoyama JPN vs Kristina Mladenovic FRA / Hanyu Guo CHN

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Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Guy Forget FRA / Tatiana Golovin FRA vs Gilles Simon FRA / Pauline Parmentier FRA

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Marcelo Demoliner BRA / N.Sriram Balaji IND vs Henry Patten GBR / Harri Heliovaara FIN

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Cedric Pioline FRA / Mansour Bahrami FRA vs Fabrice Santoro FRA / Arnaud Clement FRA

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Evan King USA / Gabriela Dabrowski CAN vs Nikola Mektic CRO / Asia Muhammad USA

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Demi Schuurs NED / Ellen Perez AUS vs Aleksandra Krunic SRB / Anna Danilina KAZ

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Court 14 – Ore: 11:00
Guy Sasson ISR vs Jin Woodman AUS

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Andy Lapthorne GBR vs Niels Vink NED

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Ahmet Kaplan TUR vs Gregory Slade GBR

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Sam Schroder NED vs Gonzalo Enrique Lazarte ARG

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Court 7 – Ore: 11:00
Luis Guto Miguel BRA vs Nicolas Baena PER

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Mathys Domenc FRA vs Thilo Behrmann AUT

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Flynn Thomas SUI vs Jamie Mackenzie GER

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Daniel Jade FRA / Mathys Domenc FRA vs Tanishk Konduri USA / Andrew Johnson USA

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Mickael Kaouk FRA / Aaron Gabet FRA vs Vincent Jakob Reisach GER / Jamie Mackenzie GER

GS Roland Garros
Mickael Kaouk / Aaron Gabet
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie [8]
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Court 6 – Ore: 11:00
Maia Ilinca Burcescu ROU vs Xinran Sun CHN

Il match deve ancora iniziare

Michael Antonius USA vs Yannick Theodor Alexandrescou FRA

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Keaton Hance USA vs Kaan Isik Kosaner TUR

Il match deve ancora iniziare

Hollie Smart GBR / Lea Nilsson SWE vs Nauhany Vitoria Leme da silva BRA / Charo Esquiva banuls ESP

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Flynn Thomas SUI / Leonardo Storck franca BRA vs Jack Kennedy USA / Keaton Hance USA

GS Roland Garros
Flynn Thomas / Leonardo Storck franca
Jack Kennedy / Keaton Hance [2]
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Court 5 – Ore: 11:00
Anastasija Cvetkovic SRB vs Paola Pinera celorio ESP

Il match deve ancora iniziare

Alisa Oktiabreva --- vs Sol Ailin Larraya guidi ARG

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Zhang-Qian Wei CHN / Yushan Shao CHN vs Thea Frodin USA / Anastasija Cvetkovic SRB

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Sonja Zhenikhova GER / Sol Ailin Larraya guidi ARG vs Ha Eum Lee KOR / Luna Maria Cinalli ARG

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Court 8 – Ore: 11:00
Leonardo Storck franca BRA vs Zangar Nurlanuly KAZ

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Charo Esquiva banuls ESP vs Nauhany Vitoria Leme da silva BRA

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Ruien Zhang CHN / Xinran Sun CHN vs Olivia Traynor USA / Chukwumelije Clarke USA

GS Roland Garros
Ruien Zhang / Xinran Sun [4]
Olivia Traynor / Chukwumelije Clarke
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Kuan-Shou Chen TPE / Thilo Behrmann AUT vs Leon Sloboda SVK / Raffaele Ciurnelli ITA

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Ziga Sesko SLO / Luis Guto Miguel BRA vs Arnav Vijay Paparkar IND / Kunanan Pantaratorn THA

GS Roland Garros
Ziga Sesko / Luis Guto Miguel [1]
Arnav Vijay Paparkar / Kunanan Pantaratorn
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Court 9 – Ore: 11:00
Jana Kovackova CZE vs Felitsata Dorofeeva-rybas ---

Il match deve ancora iniziare

Ziga Sesko SLO vs Connor Doig RSA

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Mustafa Ege Sik AUS / Daniel Jovanovski AUS vs Dan Brand ISR / Safir Azam USA

GS Roland Garros
Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski
Dan Brand / Safir Azam
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Yu-Chen Lin TPE / Yu Jun Lin CHN vs Anna Pushkareva --- / Felitsata Dorofeeva-rybas ---

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Tito Chavez ESP / Nicolas Baena PER vs Dimitar Kisimov BUL / Connor Doig RSA

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Court 10 – Ore: 11:00
Denisa Zoldakova CZE vs Victoria Luiza Barros BRA

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Ekaterina Dotsenko --- vs Mariella Thamm GER

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Pietra Rivoli BRA / Ui Su Jeong KOR vs Welles Newman USA / Jordyn Hazelitt USA

GS Roland Garros
Pietra Rivoli / Ui Su Jeong
Welles Newman / Jordyn Hazelitt [8]
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Mariella Thamm GER / Polina Skliar UKR vs Katerina Zajickova CZE / Jana Kovackova CZE

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Court 11 – Ore: 11:00
Jack Kennedy USA vs Arnav Vijay Paparkar IND

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Mariia Makarova --- vs Ha Eum Lee KOR

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Pedro Henrique Chabalgoity BRA / Juan Miguel Bolivar idarraga COL vs Jack Secord USA / Yannik Alvarez PUR

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Paola Pinera celorio ESP / Victoria Luiza Barros BRA vs Ilary Pistola ITA / Ekaterina Dotsenko ---

GS Roland Garros
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros [1]
Ilary Pistola / Ekaterina Dotsenko
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Court 12 – Ore: 12:00
Zhenzhen Zhu CHN / Yui Kamiji JPN vs Jiske Griffioen NED / Angelica Bernal COL

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Tokito Oda JPN / Gustavo Fernandez ARG vs Sergei Lysov ISR / Zhenxu Ji CHN

Il match deve ancora iniziare

Casey Ratzlaff USA / Tom Egberink NED vs Takuya Miki JPN / Guilhem Laget FRA

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Kgothatso Montjane RSA / Luoyao Guo CHN vs Ziying Wang CHN / Xiaohui Li CHN

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Court 13 – Ore: 12:00
Stephane Houdet FRA / Martin De la puente ESP vs Ruben Spaargaren NED / Daniel Caverzaschi ESP

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Gordon Reid GBR / Alfie Hewett GBR vs Daniel Rodrigues BRA / Frederic Cattaneo FRA

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Aniek Van koot NED / Diede De groot NED vs Manami Tanaka JPN / Ksenia Chasteau FRA

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Charlotte Fairbank FRA / Pauline Deroulede FRA vs Lizzy De greef NED / Jinte Bos NED

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4 commenti

IlCera (Guest) 03-06-2026 09:13

Spero in una grande prestazione mentale ed atletica di Flavio.
Ce la puo’ fare ma sarà durissima e probabilmente lunga.
Il vincitore sarà favoritissimo per la finale secondo me.

Il derby. Io sono per il ligure.
Matteo B è bello bravo e balla bene (4B) ma come tennis, sempre secondo me, ha dimostrato di essere indietrissimo. Lo so benissimo: 6 ATP, finale Wimbly, gli infortuni ecc ecc ma gli argentini l’hanno svelato chiaramente: mozzarella sul rovescio o scambio di 6 palle o più e si fa il punto in pratica. Non gli riesce nemmeno più lo slice che era l’arma letale dei bei tempi.
Parto ovviamente dal presupposto che si chiede di più ad uno che la terra rossa la conosce benissimo e che in passato era un ben altro atleta.
Dall’altra parte, non so come Matteo A potrà solo reggersi in piedi.
Se riesce ad essere al 70% fisicamente, potrà esserci partita. Se no il buon Matteo A avrà la soddisfazione di essere stato presente in 4 semi slam in carriera, risultato enorme per lui.
Buon tennis e buona giornata a tutti.

PS. Jannik e Lorenzo ci mancate. Tornate presto please.

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IlCera (Guest) 03-06-2026 08:58

Scritto da omerjno
Stasera niente per me: mi devo godere una partita della nostra nazionale di calcio contro la “quotata” squadra del Lussemburgo.
Amici che avete lasciato il calcio per scrivere qui, questo è il momento della riscossa.

Ottima. 😀

 3
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Golden Shark 03-06-2026 08:52

” E venne il giorno … ”

Senza tanti giri di parole : sarà un turbinio di emozioni , anche contrastanti , ma … una partita alla volta .

Fortunatamente la prima è quella di Cobolli … qui potremo scatenarci senza remore per tifare Flavio , sono moderatamente ottimista .
Il pericolo piu’ grande … una giornata , da cannoniere al servizio , di Aliassime … per il resto siamo complessivamente superiori !

In serata invece mi sentirò ( e immagino sarà così anche per molti altri di voi … ) come Paddy Conlon , interpretato da Nick Nolte , nel bellissimo film ” Warrior ” .

[ spoiler 😉 ]

Avete presente quando va a vedere la finale del torneo di combattimento dove sono arrivati a scontrarsi i suoi figli !? 😐

Una montagna russa di sensazioni vorticose … ci saranno la felicità enorme per chi vincerà e l’inevitabile dispiacere per la ” delusione ” dello sconfitto … ma ” this is the game ” !

Confesso la mia leggera preferenza per Berrettini …

Buona giornata … di emozioni forti !!!

🙂

 2
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omerjno 03-06-2026 08:38

Stasera niente per me: mi devo godere una partita della nostra nazionale di calcio contro la “quotata” squadra del Lussemburgo.
Amici che avete lasciato il calcio per scrivere qui, questo è il momento della riscossa.

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