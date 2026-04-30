Sport in tv: dieci canali Warner Bros Discovery tornano su Sky, ma non Eurosport

Sky e il gruppo Warner Bros Discovery hanno annunciato un nuovo accordo che riporta dieci canali del bouquet D+ anche sulla piattaforma satellitare, ma tra questi non figurano Eurosport 1 e 2 che restano in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma di streaming. Questo significa che gli abbonati Sky per vedere la prossima edizione di Roland Garros dovranno munirsi di un abbonamento a Discovery Plus. Come rivelato da ANSA, “Nove, Discovery, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, Hgtv, Discovery Turbo, K2 e Frisbee sono nuovamente disponibili sui decoder Sky Q, My Sky, Sky Stream e su Sky Glass, aggiungendosi ai canali kids Cartoon Network e Boomerang e alle news di Cnn International. L’offerta cinema di Sky e Now includerà un’ampia selezione di film Warner Bros.”

La nota continua con la conferma che i canali sportivi del network non tornano su Sky: “Dal 14 maggio, inoltre, l’app discovery+ sarà di nuovo su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. I clienti Sky già abbonati a discovery+ o che vorranno abbonarsi potranno accedere all’app, in modo semplice e diretto dal telecomando Sky, e vedere i contenuti discovery+ Originals e quelli sportivi di Eurosport, tra cui il Roland Garros di tennis”.

Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia: “Siamo molto soddisfatti del nuovo accordo con Warner Bros. Discovery, che rinnova una collaborazione di lunga data tra i due gruppi. Questa nuova partnership contribuisce a rendere ancora più completa la nostra offerta, anche grazie al ritorno su Sky dei canali del gruppo Wbd e dell’app discovery+. Gli abbonati potranno così continuare a godersi un’ampia selezione di film Warner Bros. e accedere in modo semplice e diretto a un’ampia gamma di contenuti di alta qualità molto apprezzati dal nostro pubblico”.

La partnership tra i due gruppi si era interrotta nell’estate scorsa: fino al 30/6/2025 infatti i due canali Eurosport erano inclusi nei pacchetti Sky Sport e quindi gli appassionati potevano, con un unico abbonamento, coprire l’intera stagione del grande tennis, visto che Sky detiene i diritti di tutti i tornei ATP e WTA, incluso Wimbledon e US Open in simulcast con SuperTennis, e con Eurosport che trasmette in esclusiva Australian Open e Roland Garros. Con il nuovo accordo tra le due piattaforme non si torna totalmente alla situazione precedente, con i due canali sportivi ancora su D+ (o visibili con un abbonamento ad alcuni pacchetti di DAZN o TimVision).

Marco Mazzoni