Jódar dopo la sfida con Sinner: “È molto completo, lo dimostra nei momenti importanti”

Rafael Jódar lascia il Mutua Madrid Open 2026 con una sconfitta, ma anche con la consapevolezza di aver compiuto un enorme passo avanti nella propria crescita. Il giovane madrileno, grande rivelazione del torneo, ha affrontato Jannik Sinner nei quarti di finale giocando lunghi tratti alla pari con il numero uno del mondo, prima di cedere nei momenti decisivi.

In conferenza stampa, Jódar ha parlato con grande maturità della sua esperienza alla Caja Mágica, delle parole di elogio ricevute da Sinner e del percorso che lo attende. Il messaggio è chiaro: soddisfazione per quanto fatto, ma piedi ben saldi a terra.

Sinner, dopo il match, aveva chiesto a pubblico e stampa di lasciare crescere Jódar senza caricarlo di troppe pressioni. Il madrileno si è detto pienamente d’accordo.

“Sono d’accordo con quello che dice. Alla fine è il mio primo anno nel circuito. Restano ancora molti tornei in questa stagione e molte stagioni in futuro. Quello che devo fare è cercare di migliorare, fare in modo che questa esperienza mi serva da lezione e da apprendimento”.

Jódar ha poi ribadito un concetto fondamentale: i risultati ottenuti nelle ultime settimane non devono cambiare la percezione di sé.

“Per aver fatto questi risultati non sono migliore di quello che realmente sono. Tutti i giocatori in questo circuito giocano molto bene e hanno una grande ambizione di vincere. La cosa più importante è tenere i piedi per terra ed essere consapevole che tutti possono vincere”.

Il giovane spagnolo ha apprezzato molto anche il gesto di Sinner, che al termine del match ha scritto sulla telecamera un messaggio di grande stima nei suoi confronti: “Che giocatore!”.

“Jannik è una grande persona. Molto rispetto per il fatto che abbia scritto qualcosa del genere, senza dubbio”, ha commentato Jódar.

Il madrileno ha poi analizzato ciò che ha imparato dal confronto con il numero uno del mondo. Pur uscendo sconfitto, ha sottolineato di essere riuscito a competere alla pari in diversi momenti.

“Ci sono stati momenti in cui ho giocato di tú a tú con lui e mi tengo stretto questo. Credo che ci sia ancora un lungo cammino per continuare a migliorare, per continuare a mostrare il mio livello e per alzarlo ancora. Mi tengo le cose positive”.

Jódar ha ricordato anche la lunga serie di partite disputate nelle ultime settimane, tra Barcellona e Madrid, sottolineando l’importanza di recuperare energie prima del prossimo impegno.

“Ho giocato molti match, non solo oggi. Ho giocato tanti incontri qui a Madrid e anche a Barcellona la settimana scorsa. Adesso cercherò di riposare, recuperare bene e pensare al prossimo torneo”.

Il bilancio della sua avventura al Mutua Madrid Open resta estremamente positivo. Quattro partite, quattro avversari diversi e una crescita evidente sotto gli occhi del pubblico di casa.

“Ho giocato quattro partite contro rivali molto diversi e molto duri. Mi tengo il fatto di aver avuto l’opportunità di giocare quattro ottimi match e di aver imparato molto da tutti. È stato molto bello, soprattutto giocare qui a casa, a Madrid. Spero di poter continuare a esprimere questo livello nei prossimi incontri”.

Sul tennis di Sinner, Jódar non ha avuto dubbi. Per lui, ciò che rende speciale l’azzurro è la completezza del suo gioco e la capacità di alzare il rendimento nei momenti chiave.

“Jannik è un giocatore molto completo. Lo dimostra nelle partite e soprattutto nei momenti importanti. Ha molta fiducia e tutti i suoi colpi sono molto completi. Ho avuto l’opportunità di giocare contro di lui in una partita che, direi, è stata equilibrata in molti momenti”.

Il giovane spagnolo ha già chiaro il prossimo passo: rivedere il match, analizzare i punti chiave e capire cosa avrebbe potuto fare meglio.

“Ora bisogna analizzare come ha giocato quei punti e provare a cambiare qualcosa per la prossima volta che affronterò un giocatore come Jannik, o anche già per la prossima partita”.

Il calendario, almeno per ora, non cambia.

“La mia tabella di marcia resta la stessa. Se non ci saranno imprevisti, Roma sarà il prossimo torneo”.

Jódar ha riconosciuto che la gestione dei punti importanti ha fatto la differenza. In alcuni momenti avrebbe voluto fare meglio, ma ha dato anche grande merito a Sinner.

“Cercavo di giocare meglio, per come si era sviluppata la partita, ma credo che in quei punti non sia stato molto preciso. Anzi, penso che sia soprattutto merito suo, perché li ha giocati molto bene. Sarà utile rivedere la partita e capire cosa avrei potuto fare in quei punti importanti, che alla fine decidono i match”.

Nonostante l’improvvisa attenzione mediatica, Jódar ha assicurato che la sua personalità non cambierà.

“Continuerò a essere la stessa persona, al di là di tutto quello che mi succeda o che mi sia già successo. È stato molto bello avere l’opportunità di giocare qui a Madrid quattro partite e poi un quarto di finale sulla Pista Centrale. È molto importante, mi tengo questo e so che c’è ancora tanta strada da fare”.

Fisicamente, dopo dodici partite nell’ultimo mese, il madrileno sa che la gestione del recupero sarà fondamentale.

“Andrò partita dopo partita, come ho fatto finora. Cercherò di recuperare bene adesso, visto che non avrò match per qualche giorno, e poi, quando inizierà il prossimo torneo, proverò a recuperare giorno dopo giorno e ad affrontarlo con tanta voglia e fiducia”.

Prima della partita, il nonno gli aveva chiesto una cosa semplice: godersi il momento. Jódar ha confermato di esserci riuscito.

“Sì, è stata una partita che ho disfrutato molto. Sapevo che quella era la priorità, non solo in questo match, ma in tutte le partite giocate qui a Madrid e in tutti i tornei disputati finora. Cercherò di fare in modo che questo non cambi”.

Alla domanda se sia rimasto sorpreso dal proprio livello, dopo le vittorie contro un top 10, contro Joao Fonseca e la grande prova contro Sinner, Jódar ha preferito restare fedele alla sua filosofia.

“Come dico sempre, vado partita dopo partita. Anche il primo turno è stato molto complicato e mi ha aiutato ad adattarmi alle condizioni di Madrid, diverse da quelle di Barcellona. Sono molto contento delle esperienze vissute questa settimana. Mi tengo i bei momenti, ma ho imparato anche da quelli negativi”.

Infine, il paragone con un possibile futuro “Big Four” insieme ad Alcaraz, Sinner e Fonseca. Jódar non si è lasciato trascinare dall’entusiasmo.

“Questo lo dirà il futuro. Carlos e Jannik sono due grandissimi giocatori, hanno dimostrato di avere un livello altissimo in tutti i tornei e una regolarità enorme. Joao e io siamo ancora giocatori giovani, dobbiamo imparare molto e migliorare tanto se un giorno vorremo arrivare a quel livello”.





Francesco Paolo Villarico