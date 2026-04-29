Ufficiale: Draper rinuncia anche a Roland Garros

Era nell’aria, ora è ufficiale: Jack Draper rinuncia anche a Roland Garros per i postumi del problema al ginocchio sofferto a Barcellona. Dopo i tanti mesi passati a recuperare da un brutto infortunio al braccio, il nativo di Sutton è costretto a cancellare la intera stagione su terra battuta per non peggiorare la situazione dell’articolazione e continuare il percorso di riabilitazione e recupero. Visto che il guaio al braccio arrivò lo scorso anno nel corso del torneo di Madrid, e dal rientro nel 2026 ha giocato solo una manciata di partite, Draper ha praticamente perso un anno. Una disdetta per un giocatore arrivato in top 5 e competitivo contro tutti i migliori.

L’annuncio di Draper è arrivato con una storia Instagram, nella quale afferma di aver già ripreso gli allenamenti e che il ginocchio sta meglio, ma non abbastanza secondo i medici per reggere i notevoli sforzi di match tre set su cinque sulla terra battuta. Per questo serve ancora pazienza e cautela. “Tornerò ancora più forte” scrive Jack nel messaggio. È l’augurio che tutti gli amanti del tennis fanno a Draper, giocatore tanto forte quanto fragile.

Marco Mazzoni