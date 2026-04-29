Torneo Juniores Salsomaggiore: Ferraris e Proietti approdano ai quarti di finale

TORNEO BAYER JUNIORES SALSOMAGGIORE

FERRARIS E PROIETTI APPRODANO AI QUARTI

Il programma odierno ha visto la disputa di una parte degli ottavi di finale del torneo e il tennis azzurro è stato salvato dalle ragazze . Si sono infatti qualificate per i quarti di finale Virginia Proietti e Sofia Ferraris. La romana ha vinto il suo derby con la Cadar facendo leva su una maggiore regolarità nei confronti di un’avversaria che ha un buon bagaglio tecnico ma manca di continuità. Più tirato sicuramente il successo della friulana Sofia Ferraris sulla francese Pop. Una vittoria di prestigio sulla n°3 del torneo meritata per le qualità che questa esile ed alta ragazza ha mostrato in campo. La Ferraris ha ampi margini per migliorare il suo gioco , ha la mentalità giusta ed è molto determinata. Non era facile giocare contro un’ avversaria come la francese che non ti dà il ritmo ed in grado di alternare punti notevoli ad errori clamorosi. In tarda serata incontro fiume tra la tedesca Triquart e Beatrice Gatti. La brianzola ha lottato allo spasimo e una palla dubbia sul 6 a 5 per la tedesca nel terzo set è forse stata determinante.Nel tabellone maschile due gli italiani in gara ma un identico destino. Antonio Marigliano ha lottato alla pari contro il francese Martin. E’ partito in sordina ma sotto per 4 a 1 nel primo set ha inanellato 5 games di fila. Il francese ha reagito portandosi a casa il secondo set. Nel terzo il napoletano su una voleé alta si accasciava sul campo lamentando un forte dolore intercostale. Dopo qualche minuto riprendeva il gioco e apparentemente il problema sembrava superato ma qualcosa nel suo gioco si era incrinato. Il francese è comunque un ottimo giocatore e potrà rendere arduo il compito del n°1 del torneo il turco Kosaner che si è sbarazzato di Mattia Baroni. Il 17enne romano dopo un primo set falloso ha aggiustato il tiro rendendosi pericoloso ma poi si è dovuto arrendere. Domani in campo maschile 5 italiani in gara (derby Boi/Pedretti e Ciaschetti/Cosimi) e Filippo Alfano opposto al portoghese Da Rosa Castro e due italiane l’Antici contro l’Anikina e la Fiorillo contro la Badzerova. Incontri a partire dalle 9.30.

Risultati

Singolare maschile

2° turno : Clerc (Fra) b Skvortcov (NoFlag) 6/1 5/7 6/4;Martin (Fra) b Marigliano (Ita) 6/4 3/6 6/4;Geladaris (Gre) b Glauser (Lie) 6/3 6/4;Kosaner (Tur) b Baroni (Ita) 6/2 7/5.

Singolare femminile

2°turno : Proietti (Ita) b Cadar (Ita) 6/2 6/3;Ferraris (Ita) b Pop (Fra) 6/4 7/6 (7);Sviglerova (Cze) b Vignolini (Ita) 7/6 (4) 6/4; Triquart (Ger) b Gatti (Ita) 7/5 2/6 7/5.