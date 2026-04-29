Masters e WTA 1000 Roma: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
🎾 ATP MASTERS 1000
🇮🇹 ROMA
ENTRY LIST AGGIORNATA • CLAY
MAIN DRAW
Alcaraz 🇪🇸 (1) • Sinner 🇮🇹 (2) • Zverev 🇩🇪 (3) • Djokovic 🇷🇸 (4) • Musetti 🇮🇹 (5) • de Minaur 🇦🇺 (6) • Auger-Aliassime 🇨🇦 (7) • Shelton 🇺🇸 (8) • Fritz 🇺🇸 (9) • Medvedev 🏳️ (10) • Bublik 🇰🇿 (11) • Ruud 🇳🇴 (12) • Lehecka 🇨🇿 (13) • Khachanov 🏳️ (14) • Rublev 🏳️ (15) • Cobolli 🇮🇹 (16) • Davidovich Fokina 🇪🇸 (17) • Paul 🇺🇸 (18) • F. Cerundolo 🇦🇷 (19) • Tiafoe 🇺🇸 (20) • Darderi 🇮🇹 (21) • Tien 🇺🇸 (22) • Vacherot 🇲🇨 (23) • Norrie 🇬🇧 (24) • Draper 🇬🇧 (25) • Mensik 🇨🇿 (26) • Rinderknech 🇫🇷 (27) • Fils 🇫🇷 (28) • Rune 🇩🇰 (29) • Etcheverry 🇦🇷 (30) • Moutet 🇫🇷 (31) • Griekspoor 🇳🇱 (32) • Nakashima 🇺🇸 (33) • Humbert 🇫🇷 (34) • Michelsen 🇺🇸 (35) • Diallo 🇨🇦 (36) • Munar 🇪🇸 (37) • Shapovalov 🇨🇦 (38) • Tabilo 🇨🇱 (39) • Fonseca 🇧🇷 (40) • Korda 🇺🇸 (41) • Navone 🇦🇷 (42) • Marozsan 🇭🇺 (43) • Popyrin 🇦🇺 (44) • Atmane 🇫🇷 (45) • Mannarino 🇫🇷 (46) • Bergs 🇧🇪 (47) • Tsitsipas 🇬🇷 (48) • Altmaier 🇩🇪 (49) • Borges 🇵🇹 (50) • Cilic 🇭🇷 (51) • van de Zandschulp 🇳🇱 (52) • Machac 🇨🇿 (53) • Quinn 🇺🇸 (54) • Hanfmann 🇩🇪 (55) • Mpetshi Perricard 🇫🇷 (56) • Jodar 🇪🇸 (57) • Fucsovics 🇭🇺 (58) • Kecmanovic 🇷🇸 (59) • Majchrzak 🇵🇱 (60) • Zhang 🇨🇳 (60) PR • Buse 🇵🇪 (61) • Burruchaga 🇦🇷 (62) • Ugo Carabelli 🇦🇷 (63) • Brooksby 🇺🇸 (64) • Baez 🇦🇷 (65) • Sonego 🇮🇹 (66) • Opelka 🇺🇸 (67) • Collignon 🇧🇪 (68) • Giron 🇺🇸 (69) • Cazaux 🇫🇷 (70) • J.M. Cerundolo 🇦🇷 (71) • Tirante 🇦🇷 (72) • Royer 🇫🇷 (73) • Hurkacz 🇵🇱 (74) • Kopriva 🇨🇿 (75) • Trungelliti 🇦🇷 (76) • Shevchenko 🇰🇿 (77) • Struff 🇩🇪 (78) • Bellucci 🇮🇹 (79) • Dzumhur 🇧🇦 (81) • Ofner 🇦🇹 (82) • Medjedovic 🇷🇸 (83) • Svajda 🇺🇸 (84) • Bautista Agut 🇪🇸 (85) • Berrettini 🇮🇹 WC • Arnaldi 🇮🇹 WC • Nardi 🇮🇹 WC • Cinà 🇮🇹 WC • Maestrelli 🇮🇹 WC
ALTERNATES MAIN DRAW
2. Spizzirri 🇺🇸 (80) • 1. Duckworth 🇦🇺 (86) • 2. Vukic 🇦🇺 (87) • 3. Muller 🇫🇷 (88) • 4. Halys 🇫🇷 (89) • 5. Blockx 🇧🇪 (91) • 6. Carreno Busta 🇪🇸 (92) • 7. Dimitrov 🇧🇬 (93)
QUALIFICAZIONI
Blockx 🇧🇪 (72) • Dzumhur 🇧🇦 (82) • Garin 🇨🇱 (83) • Svajda 🇺🇸 (84) • Spizzirri 🇺🇸 (85) • Ofner 🇦🇹 (86) • Prizmic 🇭🇷 (87) • Medjedovic 🇷🇸 (88) • Vukic 🇦🇺 (89) • Comesana 🇦🇷 (92) • Bautista Agut 🇪🇸 (93) • Carreno Busta 🇪🇸 (94) • Muller 🇫🇷 (95) • Kypson 🇺🇸 (96) • Vallejo 🇵🇾 (97) • Fearnley 🇬🇧 (98) • Kovacevic 🇺🇸 (99) • Van Assche 🇫🇷 (100) • Landaluce 🇪🇸 (101) • Wu 🇨🇳 (102) • Hijikata 🇦🇺 (103) • Merida 🇪🇸 (104) • Bonzi 🇫🇷 (106) • Wawrinka 🇨🇭 (107) • de Jong 🇳🇱 (108) • Nava 🇺🇸 (112) • Maestrelli 🇮🇹 (113) • Droguet 🇫🇷 (114) • Gaston 🇫🇷 (116) • Choinski 🇬🇧 (117) • Basilashvili 🇬🇪 (118) • Taberner 🇪🇸 (119) • Barrios Vera 🇨🇱 (120) • Gaubas 🇱🇹 (122) • McDonald 🇺🇸 (123) • Damm 🇺🇸 (124) • Martinez 🇪🇸 (125) • Rocha 🇵🇹 (126) • Mochizuki 🇯🇵 (127) • Svrcina 🇨🇿 (128) • Moller 🇩🇰 (129) • Virtanen 🇫🇮 (130) • Pellegrino 🇮🇹 (131) • Riedi 🇨🇭 (132) PR • Pinnington Jones 🇬🇧 (133) • Lajovic 🇷🇸 (134) • Dimitrov 🇧🇬 (135) • Travaglia 🇮🇹 (136) • Gojo 🇭🇷 (137) • Budkov Kjaer 🇳🇴 (139) • O’Connell 🇦🇺 (141) • Zeppieri 🇮🇹 WC • Vasamì 🇮🇹 WC • Cadenasso 🇮🇹 WC
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
8. Nardi 🇮🇹 (140) • 1. Faria 🇵🇹 (142)
🇮🇹 Giocatori italiani evidenziati in verde
Sbarra rossa = giocatore cancellato dalla entry list
WC = wild card
ATP Masters 1000 Roma • Entry list aggiornata • Clay
🎾 WTA 1000
🇮🇹 ROMA
ENTRY LIST AGGIORNATA • CLAY
MAIN DRAW
Sabalenka 🏳️ (1) • Rybakina 🇰🇿 (2) • Gauff 🇺🇸 (3) • Swiatek 🇵🇱 (4) • Pegula 🇺🇸 (5) • Anisimova 🇺🇸 (6) • Svitolina 🇺🇦 (7) • Paolini 🇮🇹 (8) • Mboko 🇨🇦 (9) • M. Andreeva 🏳️ (10) • Bencic 🇨🇭 (11) • Muchova 🇨🇿 (12) • Alexandrova 🏳️ (13) • Noskova 🇨🇿 (14) • Osaka 🇯🇵 (15) • Jovic 🇺🇸 (16) • Keys 🇺🇸 (17) • Tauson 🇩🇰 (18) • Shnaider 🏳️ (19) • Mertens 🇧🇪 (20) • Samsonova 🏳️ (21) • Kalinskaya 🏳️ (22) • Ostapenko 🇱🇻 (23) • Bouzkova 🇨🇿 (24) • Fernandez 🇨🇦 (25) • Navarro 🇺🇸 (26) • Kostyuk 🇺🇦 (27) • Raducanu 🇬🇧 (28) • Cirstea 🇷🇴 (29) • Joint 🇦🇺 (30) • Bucsa 🇪🇸 (31) • Xinyu Wang 🇨🇳 (32) • Cristian 🇷🇴 (33) • Bejlek 🇨🇿 (34) • Baptiste 🇺🇸 (35) • A. Li 🇺🇸 (36) • Qinwen Zheng 🇨🇳 (37) • Sakkari 🇬🇷 (38) • Frech 🇵🇱 (39) • Boisson 🇫🇷 (40) • Pliskova 🇨🇿 PR (40) • Tjen 🇮🇩 (41) • Cocciaretto 🇮🇹 (42) • Siniakova 🇨🇿 (43) • Stearns 🇺🇸 (44) • Vondrousova 🇨🇿 (45) • Eala 🇵🇭 (46) • Bouzas Maneiro 🇪🇸 (47) • Kessler 🇺🇸 (48) • Yastremska 🇺🇦 (49) • Valentova 🇨🇿 (50) • Siegemund 🇩🇪 (51) • Krejcikova 🇨🇿 (52) • Starodubtseva 🇺🇦 (53) • Kartal 🇬🇧 (54) • Linette 🇵🇱 (55) • Gibson 🇦🇺 (56) • Ruzic 🇭🇷 (57) • Gracheva 🇫🇷 (58) • Jacquemot 🇫🇷 (59) • V. Kudermetova 🏳️ (60) • Maria 🇩🇪 (61) • Boulter 🇬🇧 (62) • Bondar 🇭🇺 (63) • Shuai Zhang 🇨🇳 (64) • Zakharova 🏳️ (65) • Kenin 🇺🇸 (66) • Haddad Maia 🇧🇷 (67) • Oliynykova 🇺🇦 (68) • McNally 🇺🇸 (69) • Kasatkina 🇦🇺 (70) • Udvardy 🇭🇺 (71) • Rakhimova 🇺🇿 (72) • Selekhmeteva 🏳️ (73) • Putintseva 🇰🇿 (74) • N. Brancaccio 🇮🇹 WC • Bronzetti 🇮🇹 WC • Pigato 🇮🇹 WC • T. Grant 🇮🇹 WC • Stefanini 🇮🇹 WC • Trevisan 🇮🇹 WC • Ruggeri 🇮🇹 WC
RITIRATE
Kartal 🇬🇧 • Gracheva 🇫🇷 • V. Kudermetova 🏳️
QUALIFICAZIONI
Potapova 🏳️ • Ruse 🇷🇴 • Golubic 🇨🇭 • Birrell 🇦🇺 • Osorio 🇨🇴 • Zarazua 🇲🇽 • Tomljanovic 🇦🇺 • Uchijima 🇯🇵 • Seidel 🇩🇪 • Arango 🇨🇴 • Volynets 🇺🇸 • Sierra 🇦🇷 • Blinkova 🏳️ • Waltert 🇨🇭 • Galfi 🇭🇺 • Townsend 🇺🇸 • Parks 🇺🇸 • Bartunkova 🇨🇿 • Tagger 🇦🇹 • Vandewinkel 🇧🇪 • Grabher 🇦🇹 • Parry 🇫🇷 • Snigur 🇺🇦 • Korpatsch 🇩🇪 • Erjavec 🇸🇮 • Sherif 🇪🇬 • Kalinina 🇺🇦 • L. Sun 🇳🇿 • A. Krueger 🇺🇸 • Sasnovich 🏳️ • Jimenez Kasintseva 🇦🇩 • Y. Yuan 🇨🇳 • Pavlyuchenkova 🏳️ • Lamens 🇳🇱 • Korneeva 🏳️ • Kraus 🇦🇹 • R. Sramkova 🇸🇰 • Begu 🇷🇴 PR • Sorribes Tormo 🇪🇸 PR • Teichmann 🇨🇭 PR • Dodin 🇫🇷 PR • De Stefano 🇮🇹 WC • Pedone 🇮🇹 WC
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
Salkova 🇨🇿 • Masarova 🇨🇭 • Zidansek 🇸🇮 • Jeanjean 🇫🇷 • Andreescu 🇨🇦 • Chwalinska 🇵🇱
🇮🇹 Giocatrici italiane evidenziate in verde
Sbarra rossa = giocatrice cancellata dalla entry list
WC = wild card
WTA 1000 Roma • Entry list aggiornata • Clay
ancora non hai capito che a madrid gli spagnoli non contano quasi niente, perchè il torneo è in mano ad una società estera, e la federazione spagnola non può quasi metterci becco.
il roland garos è in mano alla federazione francese e il torneo di roma è in mano alla federazione italiana. le federazioni fanno scelte nazionalistiche , le società private fanno scelte utilitaristiche.
continuate pure a scrivere sempre le stesse stupidate, che tanto non lo capirete mai.
Berrettini fuori di 5 dal MD, la vedo dura che si liberi un’altra WC. Chissà a chi la darebbero in tal caso
Magari un paio di wc si potevano anche dare a giocatori non italiani (chi ha detto Kouame?)… ormai siamo solo noi e i francesi che eccediamo in nazionalismo, Madrid dovrebbe essere di esempio