WTA 125 Saint Malo: Il Tabellone Principale. Presenza di Lisa Pigato
WTA 125 Saint Malo – Tabellone Principale – terra
(1) Tereza Valentova vs Sloane Stephens
Claire Liu vs Alice Rame
Alina Korneeva vs Qualifier
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs (6) Lilli Tagger
(3) Elsa Jacquemot vs Bianca Andreescu
Lulu Sun vs Yue Yuan
Polina Kudermetova vs Celine Naef
Qualifier vs (5) Anna Blinkova
(8/WC) Diane Parry vs Lisa Pigato
Jessika Ponchet vs Fiona Ferro
(WC) Chloe Paquet vs Whitney Osuigwe
(WC) Clara Burel vs (4) Viktorija Golubic
(7) Moyuka Uchijima vs (WC) Ksenia Efremova
Qualifier vs Alice Tubello
Sofia Costoulas vs Qualifier
Leolia Jeanjean vs (2) Talia Gibson
TAG: Lisa Pigato, WTA 125 Saint Malo
3 commenti
Tagger
Golubic
Jacquemot
Costoulas
Rame
Kudermetova
Pigato
Tubello
Non sarebbe meglio riposare per preararsi agli internazionali e al Roland Garros?
pigato
tagger
blinkova
gibson
valentova
jacquemot
golubic
efremova