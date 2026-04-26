WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Saint Malo: Il Tabellone Principale. Presenza di Lisa Pigato

26/04/2026 13:34 3 commenti
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani

FRA WTA 125 Saint Malo – Tabellone Principale – terra
(1) Tereza Valentova CZE vs Sloane Stephens USA
Claire Liu USA vs Alice Rame FRA
Alina Korneeva RUS vs Qualifier
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs (6) Lilli Tagger AUT

(3) Elsa Jacquemot FRA vs Bianca Andreescu CAN
Lulu Sun NZL vs Yue Yuan CHN
Polina Kudermetova UZB vs Celine Naef SUI
Qualifier vs (5) Anna Blinkova RUS

(8/WC) Diane Parry FRA vs Lisa Pigato ITA
Jessika Ponchet FRA vs Fiona Ferro FRA
(WC) Chloe Paquet FRA vs Whitney Osuigwe USA
(WC) Clara Burel FRA vs (4) Viktorija Golubic SUI

(7) Moyuka Uchijima JPN vs (WC) Ksenia Efremova FRA
Qualifier vs Alice Tubello FRA
Sofia Costoulas BEL vs Qualifier
Leolia Jeanjean FRA vs (2) Talia Gibson AUS

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3 commenti

miky85 26-04-2026 13:57

Tagger

Golubic

Jacquemot
Costoulas

Rame
Kudermetova
Pigato
Tubello

 3
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Tiziano P (Guest) 26-04-2026 13:54

Non sarebbe meglio riposare per preararsi agli internazionali e al Roland Garros?

 2
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brizz 26-04-2026 13:44

pigato

tagger

blinkova
gibson

valentova
jacquemot
golubic
efremova

 1
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