Challenger 75 Abidjan 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nelle quali

26/04/2026 07:41
Massimo Giunta nella foto
CIV Challenger 75 Abidjan 2 – Tabellone Principale – hard
(1) Gauthier Onclin BEL vs Qualifier
Qualifier vs (Alt) Constantin Bittoun Kouzmine FRA
Mukund Sasikumar IND vs Mert Alkaya TUR
(Alt) Digvijaypratap Singh IND vs (5) Paul Jubb GBR

(4) Eliakim Coulibaly CIV vs Yanki Erel TUR
(WC) Karim Bennani MAR vs Karan Singh IND
Hamish Stewart GBR vs Qualifier
Bor Artnak SLO vs (8) Blaise Bicknell JAM

(6) Michael Geerts BEL vs Ioannis Xilas GRE
Niels Visker NED vs (WC) Younes Lalami MAR
Aziz Dougaz TUN vs Qualifier
Robert Strombachs LAT vs (3) Florent Bax FRA

(7) Maks Kasnikowski POL vs (WC) Cesar Bouchelaghem FRA
Calvin Hemery FRA vs Maxime Chazal FRA
Qualifier vs Qualifier
Andrew Fenty USA vs (2) Michael Mmoh USA

CIV Challenger 75 Abidjan 2 – Tabellone Qualificazione – hard
Ivan Marrero Curbelo [1] 🇪🇸 [ALT] vs Bye
Brandon Perez [11] 🇻🇪 vs Adil Kalyanpur 🇮🇳

Massimo Giunta [2] 🇮🇹 vs Bye
Oskar Brostrom Poulsen [8] 🇩🇰 vs S Mert Ozdemir [ALT] 🇹🇷

Sebastian Gima [3] 🇷🇴 vs Tom Hands [ALT] 🇬🇧
Oscar Weightman [7] 🇬🇧 vs Skander Mansouri 🇹🇳

Millen Hurrion [4] 🇬🇧 vs Courtney John Lock [ALT] 🇿🇼
Billy Suarez [9] 🇺🇸 vs William Bushamuka [WC] 🇺🇸

Matt Kuhar [5] 🇺🇸 vs Elijah Sanogo [WC] 🇨🇮
Jeremy Schifris [12] 🇺🇸 vs Daniel Adeleye [WC] 🇬🇧

Maximilian Neuchrist [6] 🇦🇹 vs Matteo Fondriest 🇮🇹
Aditya Vishal Balsekar [10] 🇮🇳 vs Moyé Lucas Nadal Koffi [WC] 🇨🇮

Central Kaydan – ore 18:30
Moyé Lucas Nadal Koffi CIV vs Aditya Vishal Balsekar IND
Matt Kuhar USA vs Elijah Sanogo FRA

Court 1 Cofina Neemba – ore 18:30
Maximilian Neuchrist AUT vs Matteo Fondriest ITA
Millen Hurrion GBR vs Courtney John Lock ZIM
Daniel Adeleye NGR vs Jeremy Schifris GER

Court 2 Nycksoil – ore 18:30
Adil Kalyanpur IND vs Brandon Perez VEN
Skander Mansouri TUN vs Oscar Weightman GBR
William Bushamuka USA vs Billy Suarez USA

Court 4 – ore 18:30
S Mert Ozdemir TUR vs Oskar Brostrom Poulsen DEN
Sebastian Gima ROU vs Tom Hands GBR (Non prima 20:00)

3 commenti

brizz 26-04-2026 09:07

onclin

mmoh

coulibaly
geerts

jubb
bicknell
strombachs
kasnikowski

miky85 26-04-2026 08:33

Coulybaly

Geerts

Onclin
Mmoh

Jubb
Bicknell
Bax
Kasnikowski

Dany 26-04-2026 08:13

BAX

ONCLIN

COULIBALY
MMOH

JUBBS
STEWART
GEERTS
HEMERY

