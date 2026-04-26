Challenger 75 Abidjan 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nelle quali
Challenger 75 Abidjan 2 – Tabellone Principale – hard
(1) Gauthier Onclin vs Qualifier
Qualifier vs (Alt) Constantin Bittoun Kouzmine
Mukund Sasikumar vs Mert Alkaya
(Alt) Digvijaypratap Singh vs (5) Paul Jubb
(4) Eliakim Coulibaly vs Yanki Erel
(WC) Karim Bennani vs Karan Singh
Hamish Stewart vs Qualifier
Bor Artnak vs (8) Blaise Bicknell
(6) Michael Geerts vs Ioannis Xilas
Niels Visker vs (WC) Younes Lalami
Aziz Dougaz vs Qualifier
Robert Strombachs vs (3) Florent Bax
(7) Maks Kasnikowski vs (WC) Cesar Bouchelaghem
Calvin Hemery vs Maxime Chazal
Qualifier vs Qualifier
Andrew Fenty vs (2) Michael Mmoh
Challenger 75 Abidjan 2 – Tabellone Qualificazione – hard
Ivan Marrero Curbelo [1] 🇪🇸 [ALT] vs Bye
Brandon Perez [11] 🇻🇪 vs Adil Kalyanpur 🇮🇳
Massimo Giunta [2] 🇮🇹 vs Bye
Oskar Brostrom Poulsen [8] 🇩🇰 vs S Mert Ozdemir [ALT] 🇹🇷
Sebastian Gima [3] 🇷🇴 vs Tom Hands [ALT] 🇬🇧
Oscar Weightman [7] 🇬🇧 vs Skander Mansouri 🇹🇳
Millen Hurrion [4] 🇬🇧 vs Courtney John Lock [ALT] 🇿🇼
Billy Suarez [9] 🇺🇸 vs William Bushamuka [WC] 🇺🇸
Matt Kuhar [5] 🇺🇸 vs Elijah Sanogo [WC] 🇨🇮
Jeremy Schifris [12] 🇺🇸 vs Daniel Adeleye [WC] 🇬🇧
Maximilian Neuchrist [6] 🇦🇹 vs Matteo Fondriest 🇮🇹
Aditya Vishal Balsekar [10] 🇮🇳 vs Moyé Lucas Nadal Koffi [WC] 🇨🇮
Central Kaydan – ore 18:30
Moyé Lucas Nadal Koffi vs Aditya Vishal Balsekar
Matt Kuhar vs Elijah Sanogo
Court 1 Cofina Neemba – ore 18:30
Maximilian Neuchrist vs Matteo Fondriest
Millen Hurrion vs Courtney John Lock
Daniel Adeleye vs Jeremy Schifris
Court 2 Nycksoil – ore 18:30
Adil Kalyanpur vs Brandon Perez
Skander Mansouri vs Oscar Weightman
William Bushamuka vs Billy Suarez
Court 4 – ore 18:30
S Mert Ozdemir vs Oskar Brostrom Poulsen
Sebastian Gima vs Tom Hands (Non prima 20:00)
