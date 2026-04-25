Torneo Salsomaggiore Under 18: Mondini e Minzat onorano la wild card

Sotto un magnifico sole hanno preso il via le qualificazioni del torneo ITF Juniores di Salsomaggiore J200. Il torneo è il secondo in ordine di tempo nel circuito juniores italiano dopo Firenze e sarà seguito da Prato , Santa Croce e il Trofeo Bonfiglio. Nel tabellone femminile risultati abbastanza regolari ma qualche sorpresa c’è stata. La wild card della FITP Alessia Maria Minzat ha sconfitto la n°2 delle quali Isabella Johri giocatrice cresciuta negli USA ma di origini indiane. Altra bella prestazione quella sedicenne romana Silvia Dalle Molle che ha piegato al terzo set la trentina Lavinia Guerresco. Nel torneo maschile pieno rispetto dei pronostici ma in serata il rodigino Pietro Bertasi ha sconfitto nettamente il n°7 delle quali Edoardo Pagnoni e Niccolò Mondini ha prevalso sul n°1 delle quali il giapponese Tazuru in due set molto combattuti. Graditissima presenza nel torneo quella di Omar Camporese che in veste di coach sta seguendo il turco Kaan Kosaner n°2 del torneo. Omar fu finalista della seconda edizione di questo torneo nel lontano 1985 ed ha sempre mostrato grande attaccamento al torneo e ai suoi organizzatori Luigi Cenci e Tino Aliani. Oggi non solo tennis giocato ma anche un interessante incontro sul ruolo dell’integrazione per il benessere quotidiano con particolare riferimento ai giovani sportivi. Il Prof. Arrigo Cicero (Università di Bologna) e la dr.ssa Cristina Nicastro (Bayer Italia) hanno fornito una dettagliata ed esauriente disamina sul corretto impiego degli integratori nella pratica sportiva e in particolare nel tennis. Un incontro molto seguito e apprezzato da una nutrita presenza di pubblico. Domani ultimo turno di qualificazioni a partire dalle ore 10.00.

Risultati

Qualificazioni maschili

1° turno : Catalano (Ita) b Della Corte (Ita) 7/6 (5) 6/1;Scotuzzi (Ita) b Nardi (Ita) 6/4 6/0;Ruffino (Ita) b Pontigia (Ita) 6/1 6/0;Boi (Ita) b Nicolini (Ita) 6/0 6/1;Trivunac (Ita) b Gallo (Ita) 6/3 6/2;De Vizia (Ita) b Chiappini (Ita) 6/3 6/4;Bertasi (Ita) b Pagnoni (Ita) 6/3 6/1; Mondini (Ita) b Tazuru (Jpn) 6/4 7/6 (3).

Qualificazioni femminili

1° turno : De Angelis (Ita) b Montenet (Ita) 6/3 6/1;Dalle Molle (Ita) b Guerresco (Ita) 6/3 1/6 10-6;Stagni (Ita) b Del Balzo (Ita) 6/2 6/1;Basiletti (Ita) b D’Amico (ita) 7/5 6/3;Iozzi (Ita) b Benvenuti (Ita) 6/0 6/0;Batti (Ita) b Rondinelli (Ita) 6/1 1/6 10-6; Minzat (Ita) b Johri (Ita) 4/6 6/4 10-7;Spinelli (Ita) b Musetti (Ita) 6/1 2/6 10-8.