Tiriac esalta Sinner: “Wimbledon sarà il suo Slam”
Jannik Sinner continua a raccogliere consensi non solo per i risultati, ma anche per la sensazione di solidità e superiorità che sta trasmettendo nelle ultime settimane. L’azzurro si sta confermando come il giocatore più in forma del circuito, capace di imporsi su ogni superficie e di alzare costantemente il livello nei grandi appuntamenti. E c’è già chi guarda molto più avanti, immaginando per lui un futuro da dominatore assoluto anche sull’erba di Wimbledon.
Tra questi c’è Ion Tiriac, ex dirigente e figura storica del tennis internazionale, convinto che il torneo londinese possa diventare il vero regno di Sinner nei prossimi anni. Il giudizio è forte, quasi clamoroso, ma rende bene l’idea di quanto in alto venga considerato oggi il potenziale del numero uno azzurro. Secondo Tiriac, infatti, Wimbledon potrebbe essere il torneo dello Slam che Sinner vincerà più volte in carriera.
Il passaggio più significativo della sua riflessione è ancora più netto: per lui non sarebbe affatto folle immaginare il campione altoatesino in corsa per superare il record di Roger Federer, fermo a otto titoli sull’erba dell’All England Club. Un traguardo che fino a poco tempo fa sembrava quasi intoccabile, ma che oggi viene evocato parlando di Sinner con sorprendente naturalezza.
Le parole di Tiriac fotografano bene la crescita del tennis dell’italiano. Jannik è il campione in carica a Wimbledon e ha ormai dimostrato di possedere tutte le qualità necessarie per fare la differenza anche sull’erba: servizio preciso, risposta devastante, capacità di prendere in mano lo scambio in anticipo e una lucidità tattica sempre più raffinata. A questo si aggiunge una maturità mentale che lo rende estremamente competitivo anche nei momenti di massima pressione.
Pensare a un assalto al primato di Federer resta naturalmente prematuro, perché la storia di Wimbledon è fatta di continuità, longevità e adattamento costante. Ma il fatto che una figura esperta come Tiriac individui proprio nell’erba il terreno più fertile per il dominio di Sinner è un segnale importante. Significa che il suo tennis viene ormai percepito come qualcosa di strutturato, completo e destinato a lasciare un segno profondo.
Per ora Sinner si gode un presente straordinario, da leader tecnico e mentale del circuito. Ma intorno a lui cresce sempre di più la sensazione che il meglio debba ancora venire. E se davvero Wimbledon diventerà il suo giardino preferito, allora anche i record più prestigiosi potrebbero smettere di sembrare irraggiungibili.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Ion Tiriac, Jannik Sinner, Wimbledon
7 commenti
Caro Antoniov,
in effetti questi ex-campioni sono tanto eccessivi quanto volubili nei loro giudizi…
…dopo la vittoria alle Finals c’era un coro di esperti che cantava del Grande Slam di Sinner nel 2026.
Dopo AO e Doha “tutti” prevedevano il Grande Slam di Alcaraz.
Ora dopo la “tripletta” nei 1000 di Jannik…
Pazienza noi tifosi, ma mi/ti chiedo: questi “addetti ai lavori” non si preoccupano di mantenere un MINIMO di credibilità?
Credevo che il “re” del click-bait fosse Mouratoglou, invece…
Torniamo ad ARGOMENTO SERIO: non c’è nessuna novità circa la partecipazione di Sinner a Madrid?
Io sarei per il NO 😉
Infatti viene generalmente incensato il tennista più in forma del momento e questo alla lunga può anche dare comprensibilmente fastidio.
Qui si parla di Sinner e si esordisce immediatamente paventando le controindicazioni che valevano evidentemente per Alcaraz neppure due mesi fa, sottolineando le maggiori “qualità stilistiche” di Alcaraz ?
E tutte le maggiori qualità di Sinner rispetto ad Alcaraz te le sei messe in tasca?
Ma, in questa discussione cosa ci azzecca Alcaraz ?
Ah ecco, ci azzecca per te che sei un fanboy di Alcaraz e quindi devi argomentare a modo tuo tirandolo in ballo nel primo post del thread !
Oramai leggere gli ex tennisti et similia e questo forum sta diventando praticamente uguale , ognuno , non si sa per quale motivo, sente il dovere di comunicare agli altri la sciocchezza di turno , come se a qualcuno interessasse . Si sentiranno soli
@ Jon (#4593056)
Ad Alcaraz stare troppo in barca gli fa male, se poi ci mettiamo un pò di sangria….
Mi sono riguardato una sintesi della partita di Melbourne tra Federer e Seppi, vinta dal nostro. Sembrava fosse al rallentatore nel
confronto delle partite del nostro Jannik.
Ecco la frase giusta, nelle ultime settimane… Occorre fare attenzione a furia di saltare sopra il carro di Sinner lo scassano! Tutti che devono spararla più grossa. Sinner farà del suo meglio come sempre fatto, lo spagnolo con più qualità stilistiche anche e si vedrà.