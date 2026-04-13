ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di giornata (13 Aprile 2026)

Edoardo Zanada, Matteo Mura e Francesco Ferrari si qualificano per il tabellone principale del singolare maschile del terzo dei sei ITF Combined in programma sul rosso di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Nel turno decisivo del tabellone cadetto, Zanada ha superato 6-3, 4-6, 10-5 Jacopo Bilardo, Mura l’ha spuntata 6-1, 4-6, 10-4 su Leonardo Malgaroli, mentre Ferrari ha avuto la meglio 6-4, 4-6, 10-7 su Nicolò Toffanin.

Sconfitte per Giacomo Crisostomo (doppio 6-1 dal venezuelano Ignacio Parisca), Alessandro Monduzzi (6-3, 6-0 dal tedesco Jamie Mackenzie), Edoardo Cherie Ligniere (7-6, 3-6, 10-6 dallo spagnolo Lucca Helguera Casado), Lorenzo Beraldo (6-3, 6-2 dal tedesco Niels McDonald).

Nel primo turno del main draw, Manuel Mazza ha regolato 6-3, 6-1 il tedesco Tim Handel, mentre la wild card Andrea De Marchi è stato eliminato con un doppio 6-2 dal sudafricano Philip Henning, numero 2 del seeding.

Nel primo turno delle qualificazioni femminili, esordio vincente per Viola Turini (3-6, 6-1, 10-8 su Marcella Dessolis), Camilla Gennaro (6-1, 6-0 sulla statunitense Megan Mae Root), Gaia Maduzzi (6-4, 6-3 su Virginia Proietti), Carlotta Moccia (7-6, 7-5 sulla belga Romane Longueville), Giulia Paternò (6-3, 6-1 su Ginevra De Angelis), Marta Lombardini (che, quando era già sul 6-1, 4-0, ha incassato il ritiro di Giulia Alessia Monteleone) ed Eleonora Alvisi (7-5, 4-6, 10-8 sull’ellenica Marianna Argyrokastriti).

Sconfitte Francesca Mostallino (6-1, 6-3 dalla tedesca Ida Wobker), SoniaCassani (6-2, 7-5 dalla romena Maria Toma) e Aurora Nosei (7-5, 7-6 dalla romena Arina Gabriela Vasilescu).