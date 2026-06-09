Challenger Cattolica, Ilkley, Bratislava, Lione e Tucuman: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
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21°C
Soleggiato e asciutto · Picco 28°C
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10:00
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22°
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11:00
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24°
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25°
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26°
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27°
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28°
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16:00
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28°
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17:00
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27°
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18:00
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26°
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19:00
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25°
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 10:00
Max Hans Rehberg vs Roberto Carballes Baena
Gonzalo Bueno vs Francesco Forti
Simone Agostini / Ethan Cook vs Roberto Carballes Baena / Sergio Martos Gornes
Maks Kasnikowski vs Enrico Dalla Valle (Non prima 15:30)
Federico Bondioli vs Carlo Alberto Caniato (Non prima 18:00)
Campo 2 – ore 10:00
Gianmarco Ferrari vs Sergio Callejon Hernando
Petr Nesterov vs Marco Cecchinato
Jesper de Jong vs Ognjen Milic
Dusan Lajovic vs Jonas Forejtek
Victor Cornea / Daniel Cukierman vs Anthony Genov / Mark Whitehouse
Campo 3 – ore 10:00
Miguel Tobon vs Alexander Vasilev
Carlos Sanchez Jover vs Matej Dodig
Alvaro Guillen Meza vs Ilia Simakin
Samuele Pieri vs Oriol Roca Batalla
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20°C
Rovesci forti e temporali · Picco 28°C
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21°
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19:00
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25°
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⚠ Allerta temporali
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:30
Genaro Alberto Olivieri vs Chun-Hsin Tseng
Lukas Pokorny vs Alex Barrena
Aleksandr Shevchenko vs Filip Cristian Jianu
Pedro Boscardin Dias vs Emilio Nava
Court 8 – ore 10:30
Tiago Pereira vs Andrej Martin
Abdullah Shelbayh vs Petr Brunclik
Taro Daniel vs Timofey Skatov
Zsombor Piros vs Akira Santillan
Court 9 – ore 10:30
Martin Krumich vs Maxim Mrva
Zdenek Kolar vs Jason Jung
Hynek Barton vs Buvaysar Gadamauri
Zdenek Kolar / David Poljak vs Inigo Cervantes / Denys Molchanov
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8°C
Nuvoloso con rovesci · Picco 13°C
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09:00
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9°
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12°
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18:00
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12°
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☁ Nuvoloso
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Billy Harris vs Clement Chidekh
Tristan Schoolkate vs Paul Jubb
Luca Nardi vs Jacob Fearnley
Court 1 – ore 12:00
Hamish Stewart vs Leandro Riedi
Henrique Rocha vs Charles Broom
Court 5 – ore 12:00
Darwin Blanch vs Christopher O’Connell
Felix Gill vs Filippo Romano
Alex Bolt vs Keegan Smith
Ugo Blanchet / Kyrian Jacquet vs Nicolas Barrientos / Ariel Behar
Court 3 – ore 12:00
Francesco Maestrelli vs Arthur Gea
Dane Sweeny vs Oliver Okonkwo
Alastair Gray / Toby Samuel vs Finn Reynolds / James Watt
Mark Lajal vs Michael Zheng
Yunchaokete Bu vs Chris Rodesch
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16°C
Nuvolosità variabile · Picco 23°C
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10:00
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17°
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21°
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
COURT SOPRA STERIA – ore 11:00
(4) Pedro Martinez vs (Q) Svyatoslav Gulin
(1) Marco Trungelliti vs Pavel Kotov
(Q) Luca Staeheli vs [WC] Felix Balshaw
[WC] Thomas Faurel vs Florent Bax Non prima 17:45
COURT RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES – ore 10:30
[Alt] Robin Bertrand vs Nikolas Sanchez Izquierdo
Calvin Hemery vs Alejandro Moro Canas
Sascha Gueymard Wayenburg vs (5) Clement Tabur
(Q) Matteo Martineau vs [WC] Mickael Kaouk
(1) Mariano Kestelboim / Miguel Reyes-Varela vs Boris Arias / Johannes Ingildsen Non prima 18:00
COURT 12 – ore 10:30
(6) Tristan Boyer vs (Q) Raphael Perot
(Q) Max Alcala Gurri vs [Alt] Dali Blanch
Miguel Damas vs (3) Vilius Gaubas
[LL] David Jorda Sanchis vs (Q) Alejo Sanchez Quilez
(4) Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Mario Mansilla Diez / Benjamin Winter Lopez
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14°C
Nuvoloso · Picco 17°C
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 15:00
Mateo Del Pino vs Arklon Huertas Del Pino Cordova
Guido Ivan Justo vs Joaquin Aguilar Cardozo (Non prima 17:00)
Karim Bennani vs Santiago Rodriguez Taverna
Juan Estevez vs Matias Soto
Segundo Goity Zapico vs Federico Coria (Non prima 00:00)
Cancha 2 – ore 15:00
Samuel Heredia vs Julian Cundom
Juan Sebastian Gomez vs Luciano Emanuel Ambrogi (Non prima 17:00)
Facundo Mena vs Lorenzo Joaquin Rodriguez
Eduardo Ribeiro vs Santiago De La Fuente
Cancha 7 – ore 15:00
Benjamin Chelía vs Tomas Martinez
Santiago Giamichelle vs Thiago Cigarran
Ryan Dickerson vs Matheus Pucinelli De Almeida
Cancha 8 – ore 15:00
Johan Alexander Rodriguez vs Wilson Leite
Nicolas Villalon vs Ezequiel Monferrer
TAG: Circuito Challenger
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