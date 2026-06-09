Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cattolica, Ilkley, Bratislava, Lione e Tucuman: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

09/06/2026 08:13 Nessun commento
Federico Bondioli nella foto
Federico Bondioli nella foto

🇮🇹
Challenger 75 Cattolica
Cattolica, Italia  ·  9 Giugno 2026

21°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 28°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 9 Giugno
10:00
22°
11:00
24°
12:00
25°
13:00
26°
14:00
27°
15:00
28°
16:00
28°
17:00
27°
18:00
26°
19:00
25°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco
🎾  Programma del giorno — 9 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH 75 R1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 10:00
Max Hans Rehberg GER vs Roberto Carballes Baena ESP

ATP Cattolica
Max Hans Rehberg
30
3
Roberto Carballes Baena [9]
15
3
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Gonzalo Bueno PER vs Francesco Forti ITA

Il match deve ancora iniziare

Simone Agostini ITA / Ethan Cook AUS vs Roberto Carballes Baena ESP / Sergio Martos Gornes ESP

Il match deve ancora iniziare

Maks Kasnikowski POL vs Enrico Dalla Valle ITA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Federico Bondioli ITA vs Carlo Alberto Caniato ITA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Campo 2 – ore 10:00
Gianmarco Ferrari ITA vs Sergio Callejon Hernando ESP

ATP Cattolica
Gianmarco Ferrari
40
3
Sergio Callejon Hernando
30
2
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Petr Nesterov BUL vs Marco Cecchinato ITA

Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong NED vs Ognjen Milic SRB

Il match deve ancora iniziare

Dusan Lajovic SRB vs Jonas Forejtek CZE

Il match deve ancora iniziare

Victor Cornea ROU / Daniel Cukierman ISR vs Anthony Genov BUL / Mark Whitehouse GBR

Il match deve ancora iniziare



Campo 3 – ore 10:00
Miguel Tobon COL vs Alexander Vasilev BUL

ATP Cattolica
Miguel Tobon
15
3
Alexander Vasilev
0
3
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Carlos Sanchez Jover ESP vs Matej Dodig CRO

Il match deve ancora iniziare

Alvaro Guillen Meza ECU vs Ilia Simakin RUS

Il match deve ancora iniziare

Samuele Pieri ITA vs Oriol Roca Batalla ESP

Il match deve ancora iniziare





🇸🇰
Challenger 100 Bratislava
Bratislava, Slovacchia  ·  9 Giugno 2026

🌧
20°C
Rovesci forti e temporali  ·  Picco 28°C
CIELO Variabile con rovesci
PIOGGIA Rovesci forti e possibili temporali
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 9 Giugno
10:00
🌧
21°
11:00
🌧
22°
12:00
23°
13:00
24°
14:00
25°
15:00
🌧
26°
16:00
🌧
27°
17:00
28°
18:00
27°
19:00
25°
⚠  Allerta gialla temporali dalle 12:00 alle 20:00: programma da monitorare
🎾  Programma del giorno — 9 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH 100 R1
🌧  Rovesci
⚠  Allerta temporali
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:30
Genaro Alberto Olivieri ARG vs Chun-Hsin Tseng TPE

ATP Bratislava
Genaro Alberto Olivieri
0
0
Chun-Hsin Tseng [8]
0
0
Mostra dettagli

Lukas Pokorny SVK vs Alex Barrena ARG

Il match deve ancora iniziare

Aleksandr Shevchenko KAZ vs Filip Cristian Jianu ROU

Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA vs Emilio Nava USA

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 10:30
Tiago Pereira POR vs Andrej Martin SVK

ATP Bratislava
Tiago Pereira
30
1
Andrej Martin
0
0
Mostra dettagli

Abdullah Shelbayh JOR vs Petr Brunclik CZE

Il match deve ancora iniziare

Taro Daniel JPN vs Timofey Skatov KAZ

Il match deve ancora iniziare

Zsombor Piros HUN vs Akira Santillan JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – ore 10:30
Martin Krumich CZE vs Maxim Mrva CZE

ATP Bratislava
Martin Krumich
0
0
Maxim Mrva
0
0
Mostra dettagli

Zdenek Kolar CZE vs Jason Jung TPE

Il match deve ancora iniziare

Hynek Barton CZE vs Buvaysar Gadamauri BEL

Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar CZE / David Poljak CZE vs Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 125 Ilkley
Ilkley, Regno Unito  ·  9 Giugno 2026

🌧
8°C
Nuvoloso con rovesci  ·  Picco 13°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Un paio di rovesci
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 9 Giugno
09:00
🌧
10:00
10°
11:00
11°
12:00
🌧
11°
13:00
12°
14:00
🌧
13°
15:00
13°
16:00
🌧
12°
17:00
12°
18:00
12°
⚠  Rovesci intermittenti: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 9 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
CH 125 R1
🌧  Rovesci
☁  Nuvoloso
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Billy Harris GBR vs Clement Chidekh FRA

Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate AUS vs Paul Jubb GBR

Il match deve ancora iniziare

Luca Nardi ITA vs Jacob Fearnley GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Hamish Stewart GBR vs Leandro Riedi SUI

Il match deve ancora iniziare

Henrique Rocha POR vs Charles Broom GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 12:00
Darwin Blanch USA vs Christopher O’Connell AUS

Il match deve ancora iniziare

Felix Gill GBR vs Filippo Romano ITA

Il match deve ancora iniziare

Alex Bolt AUS vs Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Ugo Blanchet FRA / Kyrian Jacquet FRA vs Nicolas Barrientos COL / Ariel Behar URU

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
Francesco Maestrelli ITA vs Arthur Gea FRA

Il match deve ancora iniziare

Dane Sweeny AUS vs Oliver Okonkwo GBR

Il match deve ancora iniziare

Alastair Gray GBR / Toby Samuel GBR vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal EST vs Michael Zheng USA

Il match deve ancora iniziare

Yunchaokete Bu CHN vs Chris Rodesch LUX

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 100 Lyon
Lione, Francia  ·  9 Giugno 2026

16°C
Nuvolosità variabile  ·  Picco 23°C
CIELO Nuvolosità variabile
PIOGGIA Non indicata nel daily forecast
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 9 Giugno
10:00
17°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
22°
16:00
23°
17:00
23°
18:00
22°
19:00
21°
✅  Giornata variabile, senza pioggia indicata nel daily forecast
🎾  Programma del giorno — 9 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH 100 R1
☁  Variabile
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

COURT SOPRA STERIA – ore 11:00
(4) Pedro Martinez ESP vs (Q) Svyatoslav Gulin ---

Il match deve ancora iniziare

(1) Marco Trungelliti ARG vs Pavel Kotov ---

Il match deve ancora iniziare

(Q) Luca Staeheli SUI vs [WC] Felix Balshaw FRA

Il match deve ancora iniziare

[WC] Thomas Faurel FRA vs Florent Bax FRA Non prima 17:45

Il match deve ancora iniziare




COURT RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES – ore 10:30
[Alt] Robin Bertrand FRA vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP
ATP Lyon
Robin Bertrand
0
0
Nikolas Sanchez Izquierdo
0
0
Mostra dettagli

Calvin Hemery FRA vs Alejandro Moro Canas ESP

Il match deve ancora iniziare

Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs (5) Clement Tabur FRA

Il match deve ancora iniziare

(Q) Matteo Martineau FRA vs [WC] Mickael Kaouk FRA

Il match deve ancora iniziare

(1) Mariano Kestelboim ARG / Miguel Reyes-Varela MEX vs Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare




COURT 12 – ore 10:30
(6) Tristan Boyer USA vs (Q) Raphael Perot FRA
ATP Lyon
Tristan Boyer [6]
0
0
Raphael Perot
0
0
Mostra dettagli

(Q) Max Alcala Gurri ESP vs [Alt] Dali Blanch USA

Il match deve ancora iniziare

Miguel Damas ESP vs (3) Vilius Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare

[LL] David Jorda Sanchis ESP vs (Q) Alejo Sanchez Quilez ESP

Il match deve ancora iniziare

(4) Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Mario Mansilla Diez ESP / Benjamin Winter Lopez ESP

Il match deve ancora iniziare





🇦🇷
Challenger 50 San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán, Argentina  ·  9 Giugno 2026

14°C
Nuvoloso  ·  Picco 17°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 9 Giugno
09:00
13°
10:00
14°
11:00
14°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
16°
17:00
15°
18:00
14°
✅  Cielo nuvoloso, ma senza pioggia indicata nelle ore principali
🎾  Programma del giorno — 9 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH 50 R1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 15:00
Mateo Del Pino ARG vs Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

ATP San Miguel de Tucuman
Mateo Del Pino
15
1
Arklon Huertas Del Pino Cordova [7]
30
2
Mostra dettagli

Guido Ivan Justo ARG vs Joaquin Aguilar Cardozo URU (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Karim Bennani MAR vs Santiago Rodriguez Taverna ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Estevez ARG vs Matias Soto CHI

Il match deve ancora iniziare

Segundo Goity Zapico ARG vs Federico Coria ARG (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 15:00
Samuel Heredia COL vs Julian Cundom ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Sebastian Gomez COL vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Facundo Mena ARG vs Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG

Il match deve ancora iniziare

Eduardo Ribeiro BRA vs Santiago De La Fuente ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 7 – ore 15:00
Benjamin Chelía ARG vs Tomas Martinez ARG

Il match deve ancora iniziare

Santiago Giamichelle ARG vs Thiago Cigarran ARG

Il match deve ancora iniziare

Ryan Dickerson USA vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 8 – ore 15:00
Johan Alexander Rodriguez COL vs Wilson Leite BRA

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Villalon CHI vs Ezequiel Monferrer ARG

Il match deve ancora iniziare

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