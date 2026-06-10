Fognini incorona Cobolli: “Può stare tra il quarto e il decimo posto del mondo”

Flavio Cobolli ha appena vissuto la quindicina più importante della sua carriera, arrivando fino alla finale del Roland Garros e confermandosi ormai come uno dei volti nuovi più solidi del tennis italiano. Ora la domanda è inevitabile: dove può arrivare davvero?

A rispondere è stato Fabio Fognini, uno che conosce bene il peso dell’élite. L’ex numero 9 del mondo, tra i primi italiani dell’era moderna a entrare stabilmente nella top ten, ha parlato del momento di Cobolli e del suo possibile futuro, indicando un orizzonte molto ambizioso.

“In questo momento Sinner e Alcaraz sono ancora un passo avanti a tutti, ma dietro di loro c’è spazio”, ha spiegato Fognini. E proprio in quello spazio, secondo il ligure, Cobolli può inserirsi con continuità: “Tra il quarto e il decimo posto del ranking c’è margine, Flavio può stare in quel gruppo”.

Un’investitura pesante, arrivata da un giocatore che con Cobolli ha anche un rapporto personale forte. Fognini ha seguito con attenzione la finale del Roland Garros contro Alexander Zverev, un match nel quale l’azzurro ha pagato tensione, inesperienza e il peso emotivo di due settimane vissute ad altissima intensità.

“Nel primo set è successo quello che mi aspettavo: era molto teso, aveva fretta e ha commesso errori”, ha raccontato Fabio. Poi la partita si è aperta, con occasioni e sbavature da entrambe le parti, ma anche con un dato chiaro: “Il livello c’era”.

Secondo Fognini, la chiave della finale è arrivata soprattutto nel quinto set, quando l’aspetto mentale ha iniziato a pesare più di tutto. “Dopo due settimane così intense, cominci a sentire il peso di tutto quello che hai vissuto”, ha spiegato, ricordando però che Cobolli ha dimostrato di avere il valore per competere sulla terra battuta ai massimi livelli.

Fognini non nega che il tabellone si sia aperto, ma respinge l’idea che il percorso di Cobolli possa essere ridotto alla fortuna. “Quando hai l’opportunità, devi essere bravo a sfruttarla. E lui lo è stato”, ha sottolineato.

Il rapporto tra i due nasce da lontano. Fognini ha raccontato di aver notato Cobolli già nel 2020, durante il torneo di Roma, quando lo vide allenarsi insieme a Matteo Gigante. “Guarda che questi due ragazzi giocano bene”, disse allora a Corrado Barazzutti. Di Cobolli lo colpirono subito la grinta, la competitività e la capacità di lottare.

In Flavio, Fognini rivede qualcosa del giovane Fabio. “Mi vedo riflesso in lui. È duro, competitivo, ma ha anche un lato molto umano”, ha spiegato. Poi una descrizione affettuosa: “È un bel ragazzo, ha un bel sorriso, sa stare con la gente. Forse è meno arrabbiato di me alla sua età, ma ha tante caratteristiche che mi ricordano il giovane Fabio”.

Il punto, adesso, è capire come Cobolli saprà gestire la nuova dimensione. Dopo una finale Slam e l’ingresso nel gruppo dei migliori, non cambia solo il ranking: cambiano le aspettative, il modo in cui gli avversari ti affrontano e soprattutto il modo in cui inizi a guardare te stesso.

“Ora comincia la parte difficile”, ha avvertito Fognini. “Da questo momento ci saranno aspettative più alte e lui dovrà imparare a vivere con questa nuova dimensione”.

Il consiglio dell’ex numero 9 del mondo è chiaro: calma, programmazione e coraggio. “Deve fare tutto con tranquillità, pensare a se stesso, alla programmazione, e avere il coraggio di puntare in alto”.

Per Fognini, il passaggio mentale è decisivo. Entrare tra i grandi è complicato, ma restarci lo è ancora di più. “Quando arrivi lì, quello che vuoi è restarci. La difficoltà è proprio questa: all’improvviso tutti si aspettano qualcosa da te. E soprattutto inizi ad aspettarti qualcosa da te stesso”.

Fabio ha poi chiuso con un’indicazione pratica, forse la più importante per un giocatore che sta entrando in una fase nuova della carriera: “Gli ho detto di cominciare a pensare come un grande giocatore”.

Questo significa anche scegliere meglio, non inseguire ogni torneo e costruire una programmazione da top player. “Quando ti avvicini ai primi dieci, devi cambiare mentalità: non devi più pensare di giocare tutto, ma scegliere i tornei che ti permettono di rendere al massimo”.

Per Cobolli, dunque, il Roland Garros può essere stato molto più di una finale persa. Può diventare il punto di partenza di una nuova identità. Fognini lo vede già tra il quarto e il decimo posto del mondo: ora toccherà a Flavio dimostrare di poter abitare davvero quel territorio.