Lorenzo Musetti riparte con fiducia a Barcellona: “La priorità è sentirmi di nuovo sano. A Monte-Carlo era praticamente la mia prima partita dopo alcuni mesi dall’Australian Open, quindi non è stato facile ritrovare il ritmo partita”

Lorenzo Musetti guarda avanti con ottimismo e prova a lasciarsi alle spalle il passo falso di Monte-Carlo. L’azzurro si presenta al Barcelona Open 2026 con sensazioni positive, nonostante la sconfitta all’esordio nel Principato contro Valentin Vacherot, arrivata dopo un lungo stop che lo aveva tenuto lontano dalla competizione dai tempi dell’Australian Open.

Più che sul risultato, Musetti sembra voler concentrare l’attenzione sul percorso. Il ritorno in campo dopo settimane difficili non poteva essere semplice, e il sorteggio gli ha subito messo davanti uno degli uomini più in forma del momento. Proprio per questo, il toscano ha scelto di leggere l’esperienza di Monte-Carlo in modo equilibrato, senza drammatizzare.

“A Monte-Carlo era praticamente la mia prima partita dopo alcuni mesi dall’Australian Open, quindi non è stato facile ritrovare il ritmo partita”, ha spiegato. Poi ha riconosciuto anche il valore dell’avversario: “Credo che Valentin abbia giocato davvero molto bene, come ha dimostrato poi anche in semifinale, quindi tanti complimenti a lui per un risultato del genere”.

Quello che conta di più, però, è che Musetti sente di trovarsi nel momento giusto dell’anno per ritrovare il proprio miglior tennis. La terra battuta, da sempre, è la superficie su cui ha espresso il livello più alto della sua carriera, e anche stavolta l’azzurro guarda a questa parte di stagione con fiducia. “Credo che sulla terra io giochi probabilmente il mio miglior tennis ed è dove ho mostrato il livello più alto in tutta la mia carriera”, ha detto. “Penso che stia facendo un buon lavoro per prepararmi a competere qui e questo è l’obiettivo principale”.

Più di tutto, però, Musetti mette al centro la condizione fisica. Dopo l’infortunio che ha frenato la sua crescita proprio mentre sentiva di stare esprimendo uno dei momenti migliori della sua carriera, il primo vero traguardo è tornare a sentirsi pronto dal punto di vista atletico. “Per me la priorità è tornare a sentirmi sano e fisicamente pronto per competere, ed è esattamente così che mi sento in questo momento, quindi sono felice per questo”, ha raccontato. E da qui nasce anche il suo approccio al ranking e ai risultati: “Credo che i risultati arriveranno, quindi non ho fretta”.

Musetti sa bene cosa significhi affrontare il periodo immediatamente successivo a un infortunio. Mentre si è fermi, gli altri continuano a giocare, a vincere e a guadagnare posizioni. Ma il suo modo di affrontare questa situazione è molto chiaro: “Gli altri giocano, vincono e ti superano in classifica, ma credo che l’unico modo per affrontarlo sia avere pazienza, lavorare e cercare di tornare nel posto a cui appartieni. Fa parte del processo di un infortunio con cui devi convivere”.

Un altro tema importante riguarda il rapporto con il suo nuovo allenatore. Musetti ha spiegato che, proprio a causa dello stop, il lavoro insieme non ha ancora potuto svilupparsi come avrebbe voluto. “Purtroppo non abbiamo avuto molto tempo per lavorare perché proprio quando sentivo di stare giocando probabilmente il miglior tennis della mia carriera, mi sono infortunato in Australia”, ha raccontato. “Sono rimasto fuori più di un mese, quindi non è stato facile assimilare tutte quelle informazioni o provare cose diverse nel mio gioco. Anche per questo dobbiamo aspettare ancora un po’ per vedere arrivare i risultati”.

Nonostante tutto, la fiducia nella collaborazione resta alta. Musetti vede nel suo coach un punto di riferimento importante sia dal punto di vista tecnico sia da quello umano. “Credo che abbia una grande esperienza come allenatore, anche a livello umano, e penso che ci serva ancora un po’ di tempo per trovare la soluzione di cui abbiamo bisogno per ottenere quel tipo di risultati e avvicinarci alla vetta”, ha spiegato. Poi ha aggiunto: “In Australia stavamo andando nella direzione giusta. Purtroppo abbiamo dovuto fermarci per l’infortunio, ma credo che fossimo lì, quindi dobbiamo continuare a salire ed essere pazienti”.

Barcellona, in questo senso, rappresenta il posto giusto per ripartire. Musetti ha parlato con affetto del torneo catalano, della città e del pubblico, lasciando trasparire un entusiasmo genuino per il ritorno in campo in questo contesto. “Sicuramente il mio allenatore conosce molta più gente di me qui”, ha detto con un sorriso. “E ovviamente spero anche di poter ‘difendere casa sua’ qui a Barcellona, una città che adoro”.

Il legame con il torneo è forte anche sul piano emotivo. “Il torneo qui è bellissimo. Ho ricordi molto belli delle partite, delle edizioni passate che ho giocato qui e del pubblico, della gente, del sostegno, che è davvero appassionato e mi ricorda molto il mio Paese”, ha raccontato. “Quindi sono davvero molto felice e non vedo l’ora di iniziare”.

Musetti, dunque, non arriva a Barcellona con l’ansia di dover dimostrare subito tutto. Ci arriva con un’idea più profonda e probabilmente più sana: sentirsi bene, ritrovare ritmo, consolidare il lavoro e lasciare che i risultati tornino come conseguenza. La terra, storicamente, è casa sua. E questa volta vuole tornarci senza fretta, ma con basi più solide.





Marco Rossi