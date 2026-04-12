Jannik Sinner: “Settimana incredibile. Il numero uno? Conta, ma penso ai prossimi tornei” (Video partita)

Tre Masters 1000 consecutivi, il ritorno in vetta al ranking mondiale e soprattutto il primo grande sigillo sulla terra battuta. Jannik Sinner trionfa al Rolex Monte-Carlo Masters superando Carlos Alcaraz per 7-6 6-3 e completa una settimana che lo proietta ancora una volta al centro del tennis mondiale. Un successo dal peso specifico enorme, arrivato proprio sulla superficie tradizionalmente più favorevole allo spagnolo.

In conferenza stampa, il numero uno del mondo racconta con lucidità e misura una vittoria che rappresenta un ulteriore passo nella sua evoluzione.

“Settimana incredibile, ho alzato il livello partita dopo partita”

«Sì, è stata una settimana incredibile. Alcune partite davvero, davvero ottime da parte mia. Sono molto, molto felice. Ho cercato di alzare il mio livello partita dopo partita, e ci sono riuscito, quindi sono molto contento di questo. Vincere il mio primo grande titolo su questa superficie significa davvero tanto per me.Sì, è stata una settimana incredibile.»

“Sorpreso? Sì, ma in modo molto positivo”

Alla domanda sul possibile stupore per un risultato così netto nel passaggio dal cemento alla terra, Sinner non si nasconde, pur ridimensionando l’apparente facilità del percorso.

«No, no, non è stato facile per niente (sorride). Sorpreso in senso molto positivo, sì. Penso che ogni giorno cerco di migliorare e di diventare un giocatore migliore, e qui abbiamo lavorato giorno dopo giorno cercando di capire quale fosse lo stile di gioco migliore contro ogni avversario, perché non ho giocato lo stesso tipo di tennis contro tutti. Abbiamo cambiato piccole, piccole cose.

Sì, sarebbe strano dirti che non sono sorpreso. Lo sono, in modo molto positivo, e ovviamente significa tanto per me. Credo che mi servirà ancora un po’ di tempo per realizzare quello che è successo (sorride). Adesso sarà bello prendersi qualche giorno di pausa, lontano dai campi. È stato tutto molto intenso da un torneo all’altro. Poi vedremo cosa succederà.»

“Partita strana, il vento ha inciso. Decisa da pochi punti”

Sulla finale contro Alcaraz, Sinner sottolinea le condizioni particolari e l’equilibrio reale del match.

«Sì, è stata una partita molto strana, perché c’era molto vento. Le condizioni non erano calde, quindi la palla rimbalzava meno e in generale era un po’ più facile giocare.

Ma ho cercato di… penso di aver servito bene nei momenti importanti del primo set. Nel tie-break sono stato molto, molto preciso. Nel secondo set ci sono stati alti e bassi da entrambe le parti. Eravamo entrambi un po’ stanchi, perché a fine torneo è normale sentirsi così. C’era molta tensione per entrambi. Ma è stata una buona partita, secondo me, sia da parte sua che da parte mia. Ci sono piccole cose su cui lui sicuramente migliorerà per il prossimo incontro contro di me, e io dovrò essere pronto per questo. Ma adesso voglio anche godermi questo momento (sorride).»

Famiglia e crescita: “Vuol dire che sto facendo progressi”

Un passaggio anche personale, con il riferimento alla madre e al significato del successo sulla terra:

«Ma la mamma non era lì perché ieri sera non si è sentita benissimo. Anche oggi non voleva andare nel box, ma poi alla fine ha detto che è meglio star fuori. Parlando della partita guarda vuol dire tanto per me, vuol dire che comunque sto facendo i progressi in avanti. Però anche per lui era il primo torneo su terra e quindi sicuramente lui migliorerà d’ora in avanti. Madrid è un torneo un po’ diverso perché comunque l’altura è molto difficile, però poi Roma e Parigi sicuramente sarà tosta.

Noi cercheremo di fare la stessa cosa. Adesso abbiamo veramente un buon feedback. Ho fatto cinque partite di alto livello contro avversari totalmente diversi, partendo da un mancino e finendo con Carlos. Secondo me sono tanti punti positivi perché comunque non ho mai vinto un torneo importante su questa superficie, quindi siamo contenti, però poi cerchiamo ovviamente di prepararci al meglio per i prossimi tornei.»

“Non do numeri, ma ho capito cose importanti”

Sulla propria crescita e sul livello raggiunto, Sinner resta coerente con il suo approccio:

«Mi conoscete, non voglio dare numeri. Non ho mai dato un numero in qualsiasi momento.

Però vincere Indian Wells e Miami è molto difficile, poi venire qua… abbiamo avuto un giorno libero e ci siamo preparati per questo torneo e siamo andati veramente giorno dopo giorno.

Ho cercato più che altro di giocare giusto tatticamente. L’abbiamo preparata molto bene, non solo questa partita ma anche le altre, da Felix a Sasha fino a oggi: tre giocatori differenti con qualità differenti. Io ho cercato di mettermi in gioco sia nel bene che nel male. Poi entri in campo e c’è vento, quindi devi adattarti. In generale sono molto contento. Se ti dicessi che non sono sorpreso sarebbe strano. Sono sorpreso, però credo di aver capito delle cose in questo torneo che possono aiutare per le prossime partite.»

“L’inno? Si canta sempre. Sono fiero di essere italiano”

Significativo anche il passaggio sull’inno e sul movimento azzurro:

«Sì, l’ho cantato. L’inno si canta sempre. Io ho sempre detto di essere italiano e per me è molto bello, perché questo non lo puoi scegliere, devi avere la fortuna di essere italiano. Sento tanto il supporto del tifo italiano, soprattutto in questo torneo ma anche quando gioco in America. So che a casa ci sono tanti italiani e siamo veramente un bel gruppo di ragazzi che giocano a tennis.

Abbiamo tantissimi giocatori fortissimi e ogni settimana c’è qualcuno che fa bene. Credo che questo movimento sia bello per il tennis italiano e per il popolo italiano. Sono fiero e sono contento di dare qualcosa a questa nazionalità.»

“La partita si decide su pochi punti”

Analisi tecnica lucida, soprattutto sul servizio e sui momenti chiave:

«Può succedere, questo è il tennis. Quante volte ero sopra di un break e ho perso il set.

Oggi era più difficile servire, anche per il vento e perché dall’altra parte c’è Carlos che risponde sempre. Però nel primo set, quando contava, ho servito bene. Nel tie-break ho messo tutte prime. Ho sbagliato il dritto sul 6-4, ma era la scelta giusta. La partita si gioca su uno o due punti. Anche il secondo set, che finisce 6-3, si gioca su due tre punti. Secondo me oggi il servizio non ha fatto la differenza, né dalla sua parte né dalla mia. Molto per le condizioni, vento e campo lento. Questa è la sensazione.»

“Numero uno? Fa piacere, ma non cambia nulla”

Infine, il ritorno in vetta al ranking, accolto con equilibrio:

«Mi fa piacere, però non cambiano le mie dichiarazioni. Io e Carlos siamo molto vicini, può cambiare da una settimana all’altra. Sarebbe una bugia dire che non sono felice di vedere di nuovo il numero uno davanti al mio nome. Vuol dire che stiamo facendo le cose giuste. Ma la cosa più importante è prepararsi bene per i prossimi tornei, avere la mentalità giusta e fare le cose giuste.

Ci sono due Slam importanti: Parigi e Londra. E poi per il ranking vediamo dopo quei tornei lì come è messo lui come sono messo io e poi vediamo dopo quei tornei come è la situazione.»





Dal nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani