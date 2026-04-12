Challenger Busan, Oeiras, Santa Cruz, Tallahassee, Wuning: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

12/04/2026 09:47 Nessun commento
Raul Brancaccio nella foto

CHALLENGER Oeiras 3 (Portogallo 🇵🇹) – 1° Turno qualificazione, terra battuta

Campo Central – ore 11:30
Tiago Torres POR vs Florent Bax FRA
Il match deve ancora iniziare

Felix Gill GBR vs Francisco Rocha POR

Il match deve ancora iniziare


Campo 3 – ore 11:30
Remy Bertola SUI vs Geoffrey Blancaneaux FRA

Il match deve ancora iniziare

Roman Safiullin RUS vs Joao Silva POR

Il match deve ancora iniziare

Kimmer Coppejans BEL vs Joao Domingues POR

Il match deve ancora iniziare

Jonas Forejtek CZE vs Raul Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare


Campo 4 – ore 11:30
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Max Houkes NED

Il match deve ancora iniziare

Tom Gentzsch GER vs Martin Krumich CZE

Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kuzmanov BUL vs Edas Butvilas LTU

Il match deve ancora iniziare

Cezar Cretu ROU vs Franco Agamenone ITA

Il match deve ancora iniziare


Campo 8 – ore 13:00
Maxim Mrva CZE vs Alejandro Moro Canas ESP

Il match deve ancora iniziare

Pablo Llamas Ruiz ESP vs Abdullah Shelbayh JOR

Il match deve ancora iniziare


CHALLENGER Busan (Sud Corea 🇰🇷) – 1° Turno qualificazione, cemento

Center Court – ore 03:30
Taro Daniel JPN vs Duckhee Lee KOR
Taro Daniel [4]
0
6
3
Duckhee Lee
0
1
0
Vincitore: Daniel
Hikaru Shiraishi JPN vs Dong Ju Kim KOR

Dong Ju Kim
5
3
Hikaru Shiraishi [10]
7
6
Vincitore: Shiraishi
Tung-Lin Wu TPE vs Woobin Shin KOR

Tung-Lin Wu [2]
6
6
Woobin Shin
3
3
Vincitore: Wu
Marat Sharipov RUS vs JiSung Nam KOR

JiSung Nam
3
2
Marat Sharipov [7]
6
6
Vincitore: Sharipov
Yuta Shimizu JPN vs Ben Jones GBR

Yuta Shimizu [6]
0
6
5
Ben Jones
0
2
2
Show Court 1 – ore 03:30
Patrick Zahraj GER vs Tomohiro Masabayashi JPN

Tomohiro Masabayashi
4
4
Patrick Zahraj [8]
6
6
Vincitore: Zahraj
James Trotter JPN vs Suk Ann KOR

James Trotter [3]
6
7
Suk Ann
3
5
Vincitore: Trotter
Renta Tokuda JPN vs Ku Keon Kang KOR

Renta Tokuda [1]
6
6
Ku Keon Kang
4
2
Vincitore: Tokuda
Sungbeen Sim KOR vs Jake Delaney AUS

Sungbeen Sim
1
3
Jake Delaney [11]
6
6
Vincitore: Delaney
Show Court 2 – ore 03:30
Kasidit Samrej THA vs Matisse Bobichon FRA

Matisse Bobichon
6
3
Kasidit Samrej [9]
7
6
Vincitore: Samrej
Pawit Sornlaksup THA vs Takuya Kumasaka JPN

Pawit Sornlaksup
6
6
6
Takuya Kumasaka [12]
4
7
3
Vincitore: Sornlaksup
Daniel Masur GER vs Dong Geon Kim KOR

Daniel Masur [5]
6
6
Dong Geon Kim
1
1
Vincitore: Masur
CHALLENGER Santa Cruz (Bolivia 🇧🇴) – 1° Turno qualificazione, terra battuta

Cancha Central – ore 19:00
Ryan Dickerson USA vs Salvador Rallin BOL
Il match deve ancora iniziare

Leonardo Suarez BOL vs Samuel Alejandro Linde Palacios COL

Il match deve ancora iniziare

Santiago De La Fuente ARG vs Nicolas Ciancaglini BOL

Il match deve ancora iniziare

Matias Rivero BOL vs Nicolas Villalon CHI

Il match deve ancora iniziare


Cancha 2 – ore 19:00
Ezequiel Monferrer ARG vs Samuel Heredia COL

Il match deve ancora iniziare

Daniel Antonio Nunez CHI vs Valentin Basel ARG

Il match deve ancora iniziare

Carlos Maria Zarate ARG vs Noah Schachter USA

Il match deve ancora iniziare


Cancha 3 – ore 19:00
Maximo Zeitune ARG vs Fernando Cavallo ARG

Il match deve ancora iniziare

Joao Vitor Scramin Do Lago BRA vs Thiago Cigarran ARG

Il match deve ancora iniziare

Rafael Tosetto BRA vs Daniel Salazar COL

Il match deve ancora iniziare


Cancha 7 – ore 21:00
Matteo Covato ITA vs Enzo Camargo Lima BRA

Il match deve ancora iniziare

Franco Ribero ARG vs Benjamin Torrealba CHI

Il match deve ancora iniziare



CHALLENGER Tallahassee (USA 🇺🇸) – 1° Turno qualificazione, terra battuta

Stadium Court – ore 16:00
Tyler Zink USA vs Joshua Sheehy USA
Il match deve ancora iniziare

Luis David Martinez VEN vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare

Johannes Ingildsen DEN vs Christian Langmo USA

Il match deve ancora iniziare

Ronald Hohmann USA vs Garrett Johns USA

Il match deve ancora iniziare


Court 1 – ore 16:00
Gabor Hornung HUN vs Thomas Faurel FRA

Il match deve ancora iniziare

Hynek Barton CZE vs Keaton Hance USA

Il match deve ancora iniziare

Ryan Colby USA vs Kilian Feldbausch SUI

Il match deve ancora iniziare

Stefan Kozlov USA vs Strong Kirchheimer USA

Il match deve ancora iniziare


Court 5 – ore 16:00
Bruno Kuzuhara USA vs Mateus Alves BRA

Il match deve ancora iniziare

Dan Martin CAN vs Alternate it

Il match deve ancora iniziare

Duje Ajdukovic CRO vs Roberto Cid Subervi DOM

Il match deve ancora iniziare

Daniel Dutra da Silva BRA vs Aidan Mayo USA

Il match deve ancora iniziare



CHALLENGER Wuning 2 (Cina 🇨🇳) – 1° Turno qualificazione, cemento

CENTER COURT – ore 04:00
Kokoro Isomura JPN vs Weiwen Pan CHN
Kokoro Isomura [6]
6
6
Weiwen Pan
1
3
Vincitore: Isomura
Tai Sach AUS vs Linghao Zhang CHN (Non prima 09:30)

Il match deve ancora iniziare


COURT 1 – ore 04:00
Daniil Ostapenkov BLR vs Ryuki Matsuda JPN

Ryuki Matsuda [5]
6
4
Daniil Ostapenkov
7
6
Vincitore: Ostapenkov
Yuta Kikuchi JPN vs Qian Sun CHN

Qian Sun
5
3
Yuta Kikuchi [12]
7
6
Vincitore: Kikuchi
Masamichi Imamura JPN vs Zhou Mingzhou CHN

Masamichi Imamura [1]
6
6
Zhou Mingzhou
0
0
Vincitore: Imamura
Sora Fukuda JPN vs Enzo Aguiard AUS

Sora Fukuda
0
6
4
1
Enzo Aguiard [8]
0
4
6
4
Wishaya Trongcharoenchaikul THA vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS (Non prima 09:30)

Il match deve ancora iniziare


COURT 2 – ore 04:00
Leo Vithoontien JPN vs Yusuke Kusuhara JPN

Leo Vithoontien
6
7
Yusuke Kusuhara [10]
3
5
Vincitore: Vithoontien
Shunsuke Nakagawa JPN vs S D Prajwal Dev IND

Shunsuke Nakagawa
6
6
S D Prajwal Dev [9]
3
4
Vincitore: Nakagawa
Yusuke Takahashi JPN vs Ryo Tabata JPN

Yusuke Takahashi [2]
6
6
Ryo Tabata
2
1
Vincitore: Takahashi
Khumoyun Sultanov UZB vs Yuki Mochizuki JPN

Khumoyun Sultanov
6
6
Yuki Mochizuki [7]
3
4
Vincitore: Sultanov
Pavle Marinkov AUS vs Joshua Charlton AUS (Non prima 09:30)

Pavle Marinkov [4]
15
2
Joshua Charlton
40
2
