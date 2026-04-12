Monte-Carlo 1000 | Clay | e6309095
Challenger Monza, Mexico City, Campinas, Madrid, Sarasota e Wuning: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
12/04/2026 09:10 Nessun commento
CHALLENGER Monza 🇮🇹 – Finali, terra battuta
Center Court – ore 11:00
Raphael Collignon vs Dino Prizmic
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Madrid 🇪🇸 – Finali, terra battuta
Court Central Silverway – ore 11:00
Zsombor Piros vs Jurij Rodionov (Non prima 12:45)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Sarasota 🇺🇸 – Finali, terra battuta
Nick Bollettieri Court – ore 19:00
Yibing Wu vs Stefan Dostanic
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Città del Messico 🇲🇽 – Finali, terra battuta
Estadio – ore 20:00
Santiago Gonzalez / Ryan Seggerman vs Diego Hidalgo / Patrik Trhac
Il match deve ancora iniziare
James Duckworth vs Stefano Napolitano (Non prima 22:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Wuning 🇨🇳 – Finali, cemento
Center Court – ore 08:00
Harry Wendelken vs Pavel Kotov
ATP Wuning
Harry Wendelken [6]•
40
6
3
3
Pavel Kotov [8]
30
4
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Wendelken
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
3-4
P. Kotov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
H. Wendelken
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
P. Kotov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
H. Wendelken
15-0
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
P. Kotov
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
H. Wendelken
0-15
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
P. Kotov
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
H. Wendelken
0-30
15-30
15-40
df
3-5 → 3-6
P. Kotov
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
H. Wendelken
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 3-4
P. Kotov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
H. Wendelken
15-0
30-0
40-0
ace
1-3 → 2-3
P. Kotov
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-2 → 1-3
H. Wendelken
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
P. Kotov
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
H. Wendelken
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
P. Kotov
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
5-4 → 6-4
H. Wendelken
15-0
15-15
15-30
15-40
df
5-3 → 5-4
P. Kotov
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
H. Wendelken
0-15
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
P. Kotov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 3-3
H. Wendelken
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
P. Kotov
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
H. Wendelken
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
P. Kotov
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
ace
1-0 → 1-1
H. Wendelken
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
CHALLENGER Campinas 🇧🇷 – Finali, terra battuta
QUADRA JOAO LIMA – ore 18:00
Gonzalo Bueno vs Gustavo Heide
Il match deve ancora iniziare
